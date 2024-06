Premiera Motoroli Moto G85 5G. Ma potencjał, by namieszać na rynku

Motorola mocno zasadza się na średnią półkę na rynku smartfonów, ponieważ wprowadza do niej kolejnego mocnego gracza. Model Moto G85 5G ma wiele argumentów, by nieco namieszać na rynku. Co oferuje i ile trzeba będzie za nią zapłacić w Polsce?

Ten smartfon to naprawdę solidny średniak

Motorola Moto G85 5G została przez producenta wyposażona w zakrzywiony wyświetlacz wykonany w technologii pOLED o rozdzielczości 6,7 cala, który charakteryzuje się rozdzielczością Full HD+, częstotliwością odświeżania 120 Hz i o maksymalnej jasności sięgającej nawet 1600 nitów. Ponadto ekran chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass 5. Do komfortowego konsumowania treści multimedialnych przyczynią się z pewnością głośniki stereo wspierające technologię Hi-Res. Dodatkowo w smartfonie zainstalowane zostało złącze audio jack 3,5 mm.

Moto G85 5G (źródło: Motorola)

Motorem napędowym urządzenia został procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Chipset w tym modelu wspierany jest przez 12 GB RAM z opcją rozszerzenia za pomocą funkcji RAM Boost i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Za pomocą karty microSD można ją jednak rozszerzyć nawet o 1 TB. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe TurboPower o mocy 30 W.

Dyspozycji użytkownika producent oddał dwa obiektywy umieszczone na pleckach urządzenia. To nie pierwszy smartfon, w którym Motorola idzie nie w ilość, ale w jakość. Aparat główny to 50 Mpix z matrycą Sony LYTIA 600 z OIS i technologią Quad Pixel. Wspiera go 8 Mpix oczko połączone z ultraszerokokątnym obiektywem z funkcją makro. Z kolei z przodu, nad ekranem znalazł się 32 Mpix z sensor z technologią Quad Pixel.

Moto G85 5G (źródło: Motorola)

Na koniec tej części pozwolę sobie na krótki komentarz, ponieważ nie mogę pozbyć się wrażenia, które już na samym początku wywarł na mnie ten smartfon. Motorola Moto G85 5G zarówno pod względem designu, jak i specyfikacji kojarzy mi się z nieco uboższą wersją Motoroli Edge 50 Fusion. Muszę przyznać, że w średniopółkowych smartfonach mamy coraz więcej ciekawych propozycji od tego producenta.

Motorola Moto G85 5G – cena i dostępność

Motorola Moto G85 5G trafi na sklepowe półki w Polsce w 3 wersjach kolorystycznych: szarej (Gadget Gray), oliwkowej (Olivine), a także fioletowej (Surf the web). Plecki smartfona pokryte są wegańską skórą.

Za urządzenie trzeba będzie zapłacić dokładnie 1499 złotych. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem, to mamy dla Was dobrą wiadomość, ponieważ nie będziecie musieli długo czekać. Producent informuje, że sprzedaż rozpocznie się już w tym tygodniu.