Nowa Motorola nie zaskoczy nas już swoją topową specyfikacją

Motorola sypie nowymi smartfonami jak z rękawa i ani myśli zwalniać tempa. Wręcz przeciwnie – szykuje prawdziwie mocne uderzenie w najwyższą możliwą półkę. Już teraz wiemy, czego się spodziewać. Zdecydowanie jest na co czekać.

Reklama

Nowa, flagowa Motorola moto edge X40 zdradziła swoją specyfikację przed oficjalną premierą

W zeszłym roku Motorola była jednym z pierwszych producentów, którzy zaprezentowali smartfony z najnowszym, topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, a dokładniej mówiąc nawet pierwszym. Niewykluczone, że historia się powtórzy, aczkolwiek marka z amerykańskim rodowodem (której dział mobilny należy od 2014 roku do Lenovo) ponownie będzie się ścigać z Xiaomi, które też jeszcze w tym roku zaprezentuje serię Xiaomi 13 z platformą mobilną Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Pierwszą Motką z topowym Snapdragonem będzie Motorola moto edge X40. To żadne zaskoczenie, mając w pamięci, że moto edge X30 była pierwszą Motorolą z SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Co więcej, na jej pokładzie znajdą się kości RAM LPDDR5X, co w połączeniu z ultra wydajnym SoC (o częstotliwości taktowania CPU do 3,0 GHz) z pewnością zapewni niespotykaną wcześniej w smartfonach z Androidem wydajność.

Tak będzie wyglądała Motorola moto edge X40 (źródło: TENAA)

Szczególnie że Motorola moto edge X40 ma występować w wersjach z 8 GB, 12 GB i nawet aż 18 GB RAM! Pamięć wewnętrzna, w zależności od konfiguracji, będzie miała zaś pojemność 128 GB, 256 GB lub 512 GB.

Na pokładzie Motoroli moto edge X40 znajdzie się też wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) ze wsparciem dla 10-bitowej głębi koloru i ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Całość będzie miała wymiary 161,3×73,9×8,5 mm i ważyła 196 gramów.

Motorola moto edge X40 zaoferuje też mocne zaplecze fotograficzne

Ostatnie smartfony Motoroli pokazały, że producent nie oszczędza na aparatach w swoich najlepszych smartfonach i podobnie będzie również w przypadku moto edge X40. Na panelu tylnym tego flagowca znajdzie się bowiem solidny zestaw aparatów:

szerokokątny 50 Mpix,

ultraszerokokątny 50 Mpix,

teleobiektyw 12 Mpix z 4x zoomem optycznym.

Oczywiście hardware to jedno, a software, który jest nie mniej ważny, a czasami nawet ważniejszy, to drugie. Pozostaje trzymać kciuki, że Motorola wyciśnie wszystko, co tylko się da, z takiego zaplecza, bowiem jest z czego. A nie jest tajemnicą, że jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zdecydowanej większości klientów.

Wiemy również, że nowa Motorola moto edge X40 będzie obsługiwała technologię szybkiego ładowania o mocy 68 W, aczkolwiek nie wiadomo, czy indukcyjne też. Pojemność akumulatora także jest zagadką, gdyż chińska agencja certyfikująca podaje dwie wartości: „4950mAh\4450mAh”.