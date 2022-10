Niedawno Lenovo świętowało 30-lecie marki ThinkPad i Kasia wraz z Kubą mieli przyjemność brać udział w poświęconym temu jubileuszowi wydarzeniu. W jego trakcie producent nie pochwalił się, że przygotowuje nowy produkt, który wkrótce dołączy do tej rodziny, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że trwają nad nim prace. Co ciekawe, nie będzie to kolejny laptop, tylko… smartfon.

Nowy Lenovo ThinkPad nie będzie laptopem, tylko… smartfonem

Producent w przeszłości sprzedawał w Polsce smartfony opatrzone swoim logo, a jeden z nich szczególnie zapisał się w naszej pamięci – Lenovo P2. Pamiętacie go jeszcze? Co więcej, próbował przemianować urządzenia marki Motorola z serii Moto, lecz bardzo szybko się z tego wycofał. Niedawno firma wzbogaciła również o smartfony serię LEGION, a teraz wygląda na to, że podobne plany ma też w przypadku rodziny ThinkPad, która słynie z wysokiej jakości laptopów (i nie tylko).

Według premierowych informacji, nachodzący smartfon Lenovo ThinkPad będzie bratem bliźniakiem jednego z modeli marki Motorola, bowiem oba noszą oznaczenie XT-2309. Oczywiście tylko pod względem specyfikacji, gdyż pod względem wzornictwa będzie widać różnice. Z rendera, który wyciekł do sieci, wynika, że smartfon z serii ThinPad będzie nawiązywał stylistycznie do laptopów z tej rodziny. Oczywiście na obudowie nie zabraknie też logo ThinkPad z charakterystyczną, czerwoną kropką.

źródło: 91mobiles

Co zaoferuje smartfon Lenovo ThinkPad? (specyfikacja)

Wszystko wskazuje na to, że będzie to propozycja dla wymagających użytkowników (podobnie jak laptopy Lenovo ThinkPad), ponieważ na pokładzie tego urządzenia ma znaleźć się jeden z topowych procesorów Qualcomm Snapdragon, a konkretniej Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który zapewnia wysoką wydajność.

Ponadto smartfon Lenovo ThinkPad zaoferuje swoim właścicielom wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+, od 8 GB do 12 GB RAM (w zależności od wersji), aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz ultraszerokokątny 13 Mpix (który posłuży też do robienia zdjęć marko) i 2 Mpix do pomiaru głębi na tyle, a także 16 Mpix do selfie i rozmów wideo na przodzie.

Mówi się, że smartfon Lenovo ThinkPad zadebiutuje dopiero w 2023 roku. Na tę chwilę nie wiadomo, na których rynkach będzie dostępny ani ile może kosztować. Patrząc jednak przez pryzmat specyfikacji i renomy serii ThinkPad, można się spodziewać, że może to być dość drogi sprzęt, skierowany przede wszystkim do fanów marki Lenovo ThinkPad (która pierwotnie należała do IBM).