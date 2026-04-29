Motorola Edge 70 Pro debiutuje w Polsce. Może się podobać

Zaledwie tydzień temu wspominaliśmy o debiucie smartfona Motorola Edge 70 Pro w Indiach. Teraz ma on swoją oficjalną, globalną premierę, dzięki czemu znamy już nie tylko wszystkie szczegóły specyfikacji, ale i cenę oraz datę dostępności na rynku polskim. Warto przyjrzeć się bliżej tej nowej Motoroli, bo zapowiada się naprawdę dobrze.

Co oferuje Motorola Edge 70 Pro? Specyfikacja i kluczowe cechy

Zacznijmy od kwestii konstrukcyjnych, bo zdecydowanie jest o czym mówić. Choć w dużej mierze wzornictwo Edge 70 Pro nawiązuje do wielu poprzednich modeli, producent chwali się zastosowaniem nowej filozofii projektowania nazwanej Collections by Motorola. Każdy z wariantów kolorystycznych oferuje inne wykończenie, inspirowane różnorakimi materiałami.

Motorola Edge 70 Pro występuje w czterech kolorach. Do wyboru są: brązowy (Pantone Chicory Coffee) stylizowany na drewno, biały (Pantone Lily White) z wykończeniem włóknem octanowym, czerwony (Pantone Zinfandel) o strukturze jedwabiu oraz niebieski (Pantone Titan) z fakturą wełny.

Na przekór obecnie panującej modzie, bryła Edge 70 Pro jest czterostronnie zaoblona. Smartfon ma zaledwie 7,19 mm grubości i waży 190 g, a całość oferuje klasy odporności IP68 i IP69 oraz MIL-STD 810H.

Smartfon został wyposażony w 6,78-calowy wyświetlacz Extreme AMOLED o rozdzielczości 1.5K z częstotliwością odświeżania do 144 Hz i jasnością szczytową do 5200 nitów. Motorola wspomina także o obsłudze HDR10+, 100% pokryciu palety DCI-P3 oraz certyfikacji Pantone Validated Colour. Wrażenia multimedialne dopełniają głośniki stereo z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos.

Sercem Motoroli Edge 70 Pro jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8500 Extreme, który do współpracy ma 8 GB RAM LPDDR5X, a także 256 GB szybkiej pamięci masowej UFS 4.1 na dane użytkownika. Producent wspomina też o konfiguracjach z 12 GB RAM i 512 GB lub 1 TB pamięci. Wszystko to pracuje pod kontrolą Androida 16 z interfejsem Hello UX.

Na pokładzie znalazł się akumulator krzemowo-węglowy o dość sporej pojemności 6500 mAh. Przy tym, Edge 70 Pro obsługuje szybkie ładowanie przewodowe 90 W, indukcyjne 15 W oraz zwrotne przewodowe i bezprzewodowe 5 W. Pod tym względem mamy więc pełen komplet.

Motorola Edge 70 Pro nie ma się czego wstydzić także w kwestii zaplecza fotograficznego. Wyspa na pleckach obejmuje bowiem trzy pełnoprawne obiektywy, każdy o rozdzielczości 50 Mpix. Główny bazuje na matrycy LYTIA 710, ma przysłonę f/1.7 i optyczną stabilizację OIS, ultraszeroki kąt oferuje pole widzenia 122° i autofocus z trybem makro, z kolei trzecie oczko to teleobiektyw z 3,5-krotnym zbliżeniem optyczym, maksymalnie 50-krotnym zoomem cyfrowym oraz z OIS. Aparat do selfie także ma 50 Mpix.

Cena i dostępność Motoroli Edge 70 Pro

Z racji, że Motorola Edge 70 Pro to model pozycjonowany wyżej od dostępnych już na rynku Moto Edge 70 i Moto Edge 70 Fusion, jej cena jest adekwatnie wyższa. Konkretniej, w Polsce Edge 70 Pro będzie sprzedawana za kwotę 2599 złotych w konfiguracji 8/256 GB. Jednocześnie, na ten moment nie ma informacji o dostępności innych wariantów pamięciowych na naszym rynku.

Dla porównania, ubiegłoroczna Motorola Edge 60 Pro była o 100 złotych tańsza, bowiem kosztowała 2499 złotych. Przy czym warto zaznaczyć, że wówczas była dostępna w bogatszej wersji 12/512 GB. Taki zabieg może być – niestety – pokłosiem wciąż wysokich cen pamięci.

Smartfon pojawi się w sprzedaży 19 maja i wtedy też mamy poznać szczegóły oferty promocyjnej, która być może uatrakcyjni wybór tego modelu.

Motorola Signature i Moto Buds 2 Plus w nowej wersji z kryształkami Swarovski

Nie sposób nie zauważyć, że Motorola bardzo lubi eksperymentować z różnymi materiałami wykończenia i kolorystyką swoich urządzeń. Już jakiś czas temu marka zaprezentowała smartfon Razr 60 i słuchawki Moto Buds Loop, a niedługo później też Edge 70 w wyjątkowych wersjach Brilliant Collection z pikowanym wykończeniem i osadzonymi kryształkami Swarovskiego.

Teraz do rodziny tych luksusowych modeli dołącza flagowa Motorola Signature, którą nie tak dawno miałem okazję recenzować na łamach Tabletowo. W tym wariancie smartfon ma fioletowy kolor (Pantone Violet Indigo), pikowaną fakturę i dwadzieścia ametystowych kryształków Swarovski.

Oprócz tego, swój debiut w tym wariancie mają też zaprezentowane w marcu słuchawki Moto Buds 2 Plus. Oferują one dźwięk strojony przez Bose, reprodukowany przez dwa przetworniki (11 mm dynamiczny i armaturowy Knowles), dynamiczną aktywną redukcję szumów oraz obsługę dźwięku przestrzennego i kodeku wysokiej jakości LHDC 5. Zastosowane w nich akumulatory pozwalają na nawet 9 godzin pracy na jednym naładowaniu oraz do 40 godzin z etui ładującym.

Motorola Signature i słuchawki Moto Buds 2 Plus będą sprzedawane jako zestaw Brilliant Collection w cenie 6299 złotych. Dostępność na polskim rynku została zaplanowana na 11 czerwca.