Chcesz wykupić dostęp do HBO Max? Tutaj zrobisz to w niższej cenie

Jeśli szukasz okazyjnej oferty na wykupienie dostępu do HBO Max, właśnie pojawiła się nowa propozycja. Jest pewien haczyk, ale można zaoszczędzić naprawdę sporo.

HBO Max w przystępnej cenie – sporo zaoszczędzisz pod jednym warunkiem

W marcu 2026 roku serwis Polsat Box Go ogłosił, że rozszerza ofertę kanałów telewizyjnych o 23 kolejne programy w pakiecie Premium i Premium Sport. Aż 14 z nich należało do TVP, a pozostałe 9 do TVN Warner Bros. Discovery. Dzięki temu obecnie do dyspozycji klientów jest około 200 kanałów online. Ponadto w marcu 2026 roku Polsat Box Go wprowadziło do swojej oferty możliwość subskrybowania platformy Disney+ i SkyShowtime.

Teraz firma ponownie zaanonsowała wzbogacenie swojej oferty, a klienci wśród propozycji znajdą teraz subskrypcję platformy HBO Max w planie Standardowym za 25 złotych na 30 dni. Wspomnę, że normalnie pakiet ten wyceniany jest na 39,99 złotych miesięcznie, więc jest to naprawdę świetna oferta subskrypcyjna tej platformy.

W bibliotece filmów i seriali HBO Max obecnie można odtwarzać m.in. produkcje, takie jak Gra o Tron, Czarnobyl, Przesmyk, Odwilż, Sukcesja czy Rodzina Soprano. Ponadto wśród nowości zadebiutował serial Euforia (sezon 3), Piekło kobiet, The Pitt (sezon 2), a już 1 maja 2026 roku do listy prosto z sal kinowych dołączy film Wichrowe wzgórza.

HBO Max w ofercie Polsat Box Go (źródło: Cyfrowy Polsat)

HBO Max Standardowy w pakiecie Polsat Box Go – co oferuje ten plan?

Plan Standardowy pozwala na odtwarzanie treści na dwóch urządzeniach jednocześnie w rozdzielczości Full HD. W pakiecie znajduje się biblioteka TVN, HBO oraz kanały HBO. Łącznie subskrybent może pobrać nawet 30 tytułów.

Warto podkreślić, że HBO Max jest dostępny w Polsat Box Go jako osobny serwis VOD, który można dokupić do pakietów podstawowych, takich jak:

Polsat Lovers za 20 złotych na 30 dni (70 kanałów, w tym 50 kanałów Polsatu),

Premium za 35 złotych na 30 dni (179 kanałów, w tym 22 kanały TVP i TVN),

Premium Sport za 55 złotych na 30 dni (195 kanałów, w tym 23 kanały TVP i TVN, 24 kanały sportowe oraz dostęp do meczów i wydarzeń na żywo).

Każdy pakiet pozwala na oglądanie VOD bez reklam, kiedy chcesz i na maksymalnie trzech urządzeniach jednocześnie. W ramach jednego konta możesz założyć łącznie pięć osobnych profili.