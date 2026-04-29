DHL ułatwia zwroty. Wystarczy kilka kliknięć

Szybkie zwroty to usługa, dzięki której można błyskawicznie nadać paczkę z powrotem do nadawcy, przede wszystkim do sklepu, z którego zamawiało się produkty. DHL właśnie dołączył do grona firm kurierskich, które na to pozwalają i upraszczają cały proces do granic możliwości.

Szybkie zwroty w aplikacji Mój DHL

Po ostatniej aktualizacji aplikacja Mój DHL wzbogaciła się o funkcję szybkich zwrotów. Użytkownik może błyskawicznie wygenerować przesyłkę zwrotną – wystarczy, że wypełni formularz i wybierze parametry przesyłki, a następnie może nadać paczkę bez konieczności drukowania etykiety. Wiele sklepów znajduje się na liście, więc często nie będzie trzeba ręcznie uzupełniać informacji, a przy okazji od razu staje się jasne, czy koszty pokrywa sklep, czy też trzeba będzie za odsyłkę zapłacić.

Co istotne, szybkie zwroty w DHL nie wymagają integracji informatycznej, dzięki czemu próg wejścia dla sklepów jest niski. Równocześnie jest tak, że użytkownik może w prosty sposób nadać paczkę zwrotną, niezależnie od tego, czy sklep znajduje się na liście, czy też nie. Logistyczny gigant nazywa to odpowiedzią na realne potrzeby rynku i rosnące oczekiwania klientów oraz podążaniem w kierunku wyznaczanym przez największych graczy e-commerce. Warto tu wspomnieć przede wszystkim o firmie InPost, która oferuje szybkie zwroty w aplikacji (wraz z listą sklepów) od dawna.

Szybkie zwroty mają znaczenie

Szybkie zwroty mają zastosowanie najczęściej w dwóch sytuacjach. Albo gdy towar nie spełnia naszych oczekiwań i chcemy go oddać lub reklamować, albo też gdy zdecydowaliśmy się na tak zwany bracketing. Pod tym pojęciem kryje się praktyka zamawiania produktu (najczęściej ubrania) w kilku rozmiarach, po czym odesłanie tych, które okazały się za małe lub za duże. Ze statystyk przywołanych przez DHL wynika, że przy zamówieniach ze sklepów odzieżowych średni poziom zwrotów przekracza 50% (a w przypadku sukienek aż 90%).

Opierając się na raporcie z własnych badań DHL podaje również, że 89% firm e-commerce w Polsce deklaruje, że bezpłatne zwroty wpływają na wzrost sprzedaży, a najczęstszymi powodami, dla których klienci oddają towar, są: niewłaściwy rozmiar (54%) oraz niska jakość (55%).