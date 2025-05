Motorola Edge 60 i Razr 60 już w sprzedaży. Jest kusząca oferta na start

Kilkanaście dni temu informowaliśmy Was o premierze nowych smartfonów Motorola Edge 60 i Edge 60 Pro, a także składanych Motorola Razr 60 oraz Razr 60 Ultra. Ba, w temacie pierwszego z nich mogliście już nawet przeczytać pierwsze wrażenia z użytkowania. Teraz urządzenia te trafiają oficjalnie do sprzedaży na polskim rynku, a producent przygotował nawet specjalną ofertę na start.

Motorola Edge 60 i Edge 60 Pro czyli ciekawe średniopółkowce

Pozwolicie, że nie będę tu już zagłębiać się w szczegółowe specyfikacje tych modeli, bowiem opisywaliśmy je przy okazji ich premiery. Z kolei Motorola Edge 60 gości w moich rękach od ładnych kilku dni i – jak wspomniałem na wstępie – publikowałem już materiał z pierwszymi wrażeniami na temat Motoroli Edge 60.

Oba te smartfony to urządzenia uplasowane na średniej półce, ale różni je około 500 złotych. Ich znakiem rozpoznawczym są opływowe obudowy, plecki z nietypowych materiałów imitujących nylon, płótno i skórę, a przede wszystkim zakrzywione ekrany, co ostatnimi czasy możemy spotkać coraz rzadziej. W obu możemy liczyć też na pełną wodoodporność zgodną z klasami IP68 i IP69, a także MIL-STD 810H.

Zarówno Edge 60, jak i i Edge 60 Pro cechują się wyświetlaczami pOLED o przekątnych 6,67 cała i rozdzielczości 2712×1220 pikseli wraz z odświeżaniem na poziomie 120 Hz i jasnością do 4500 nitów. Motorola chwali się stuprocentowym pokryciem palety DCI-P3, 10-bitowym wyświetlaniem kolorów oraz certyfikacją barw Pantone Validated. Nie brak tu także głośników ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Za wydajność Motoroli Edge 60 odpowiada procesor MediaTek Dimensity 7300 wraz z 12 GB RAM LPDDR4X i 256 GB lub 512 GB (zależnie od wersji) pamięci masowej uMCP. Zasilaniem zajmuje się z kolei akumulator o pojemności 5200 mAh, który można ładować z mocą 68 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z lekkim interfejsem Motoroli i funkcjami Moto AI. Tu od razu warto wspomnieć, że wszystkim omawianym tu modelom Motorola deklaruje trzy aktualizacje do nowych wersji systemu oraz cztery lata dostarczania łatek zabezpieczeń.

A co z aparatem? Zarówno Motorola Edge 60, jak i Edge 60 Pro oferują trzy obiektywy – główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją, ultraszeroki kąt 50 Mpix z aufocusem, dzięki któremu oferuje tryb makro oraz teleobiektyw 10 Mpix z trzykrotnym zoomem optycznym.

Edge 60 Pro na pierwszy rzut oka jest bardzo podobna do podstawowej Edge 60, ale wbrew pozorom różnice są tutaj istotne. Po pierwsze, za działanie modelu z dopiskiem „Pro” odpowiada wydajniejszy procesor MediaTek Dimensity 8350, a typ pamięci RAM to szybsze LPDDR5X.

Oprócz tego Motorola Edge 60 Pro oferuje większy akumulator o pojemności 6000 mAh, szybsze ładowanie przewodowe 90 W oraz wsparcie dla ładowania indukcyjnego o mocy 15 W i bezprzewodowego zwrotnego, czego na próżno szukać w tańszym modelu.

Motorola Edge 60 i Edge 60 Pro (źródło: Motorola)

Razr 60 i Razr 60 Ultra to coś dla fanów składaków

Śmiem twierdzić, że wskrzeszenie do życia kultowej serii Razr pod postacią składanych smartfonów typu flip było strzałem w dziesiątkę dla Motoroli. Urządzenia te mają swój unikalny design, a każdy kolejny model w gruncie rzeczy okazuje się być bardzo udanym klapkofonem.

Czy tak samo będzie z nowymi Razr 60 oraz Razr 60 Ultra? To się okaże, bowiem Kasia już testuje model Razr 60 Ultra i z pewnością wkrótce podzieli się z Wami opinią na jego temat.

Tak czy inaczej, Motorola ponownie postawiła na wypuszczenie dwóch modeli, przy czym różnice między nimi – także jeśli chodzi o cenę – są naprawdę duże. Motorola Razr 60 Ultra cechuje się ekranem zewnętrznym wypełniającym powierzchnię całej klapki, podczas gdy w Razr 60 jest on już trochę mniejszy i nie wygląda aż tak efektownie.

W przypadku Motoroli Razr 60 Ultra zewnętrzny wyświetlacz ma 4 cale, natomiast wewnętrzny 7 cali. Obydwa oferują adaptacyjne odświeżanie aż do 165 Hz, zaś jeśli chodzi o jasność szczytową – na zewnętrznym wynosi ona do 3000 nitów, a na wewnętrznym – do 4500 nitów. Tańsza Razr 60 ma ekran zewnętrzny 3,6″ z odświeżaniem 90 Hz i jasnością do 1700 nitów oraz główny 6,9″ o częstotliwości odświeżania 120 Hz, świecący szczytowo do 3000 nitów.

Różnice pojawiają się także w kwestii wydajności. Motorola Razr 60 Ultra może pochwalić się procesorem Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci masowej UFS 4.0. Podstawowa Razr 60 bazuje na układzie MediaTek Dimensity 7400X kooperującym z 8 GB RAM LPDDR4X oraz 256 GB UFS 2.2.

Za zasilanie Motoroli Razr 60 Ultra odpowiada akumulator o pojemności 4700 mAh z ładowaniem przewodowym 68 W, indukcyjnym 30 W i zwrotnym 5 W, natomiast w Razr 60 jest to ogniwo 4500 mAh obsługujące ładowanie 30 W oraz 15 W bezprzewodowo.

Obydwa modele oferują zestaw dwóch aparatów – głównego i ultraszerokokątnego. Z tą różnicą, że w Razr 60 Ultra oba mają po 50 Mpix, ale już w tańszym Razr 60 jest to 50 Mpix w przypadku obiketywu głównego i 13 Mpix w ultraszerokim.

Motorola Razr 60 oraz Razr 60 Ultra (źródło: Motorola)

Promocja na start sprzedaży może skusić

Na deser to, co najważniejsze – ceny. I, choć pisaliśmy już o nich przy premierze, to – gwoli formalności – przypomnijmy je jeszcze raz. Regularne ceny wszystkich czterech modeli prezentują się następująco:

Motorola Edge 60 12/256 GB – 1799 złotych,

Motorola Edge 60 12/512 GB – 1999 złotych,

Motorola Edge 60 Pro 12/512 GB – 2499 złotych.

Motorola Razr 60 8/256 GB – 3299 złotych,

Motorola Razr 60 Ultra 16/512 GB – 5699 złotych.

Tutaj warto zaznaczyć, że o ile Motorola Edge 60, Edge 60 Pro oraz Razr 60 Ultra dostępne są w szerokiej dystrybucji, zarówno w wielu sieciach sklepów, jak i u operatorów komórkowych, tak model Razr 60 można nabyć wyłącznie w sieci Orange oraz w showroomie Lenovo i Motoroli w Warszawie.

Jeszcze istotniejsza jest informacja, że producent przygotował specjalną ofertę premierową na wszystkie te smartfony w postaci cashbacku, czyli zwrotu gotówki na konto. W przypadku Motoroli Edge 60 zwrot wynosi 300 złotych. Za zakup modeli Edge 60 Pro i Razr 60 klienci mogą liczyć na 500 złotych zwrotu, natomiast kupno Motoroli Razr 60 Ultra zapewni cashback w wysokości 1000 złotych.

Promocja ta obowiązuje od 8 do 21 maja 2025 i obejmuje tylko urządzenia kupione w oficjalnej polskiej dystrybucji, a w celu otrzymania zwrotu trzeba zarejestrować swój zakup na dedykowanej temu stronie.