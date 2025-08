Ten sprzęt Motoroli wnosi nietuzinkowy powiew świeżości

Jeśli ktoś stwierdzi, że iPhone jest luksusowy, pokaż mu The Brilliant Collection. Motorola zapowiedziała wyjątkową wersję swojego smartfona i słuchawek.

Motorola ogłasza The Brilliant Collection

Nie będzie to najpopularniejszy smartfon na rynku. Wątpię, aby nawet spotkał się z większym zainteresowaniem. Nie oznacza to jednak, że Motorola Razr 60 w edycji The Brilliant Collection jest nudna. Można stwierdzić, że będzie to nietuzinkowy powiew świeżości na rynku, aczkolwiek – co jak najbardziej zrozumiałe – nie wszystkim taka koncepcja przypadnie do gustu.

Otóż składak w specjalnej wersji wyróżnia się pikowanym wykończeniem o trójwymiarowej fakturze i ma 24 ręcznie osadzone kryształki Swarovskiego. Największy z nich, o 26 fasetach, znalazł się przy zawiasie i – w założeniach – ma przyciągać wzrok swoim blaskiem. Motorola dodaje, że także przyciski regulacji głośności mają design inspirowany kryształami, a obudowa ma nowy kolor – Pantone Ice Melt. Do tego dochodzi ekskluzywne etui wraz z dołączonym do niego paskiem.

The Brilliant Collection to również słuchawki Moto Buds Loop. Ich limitowana wersja też dostępna jest w kolorze Pantone Ice Melt, tworząc w ten sposób unikalną parę ze smartfonem Razr 60. Nie zabrakło oczywiście kryształów Swarovskiego. Motorola twierdzi, że słuchawki są odważnym połączeniem trendów modowych i technologicznych z wyrafinowaną elegancją funkcjonalnej biżuterii. Przyznam, że takie tematy są mi całkowicie obce, więc pozostaje mi uwierzyć w zapewniania producenta.

Dla przypomnienia w ramach ciekawostki dodam, że słuchawki Moto Buds Loop zadebiutowały w kwietniu tego roku. Wówczas już pojawiła się wersja z kryształami Swarovskiego, aczkolwiek w kolorze French Oak z palety Pantone.

Co z dostępnością i ceną The Brilliant Collection?

Niestety, nie znamy jeszcze tych danych. Producent wspomniał tylko, że dostępność oraz ceny zostaną podane w późniejszym terminie. Warto jednak podkreślić, że wiadomo, że limitowana edycja pojawi się także w Polsce. Ciekawe, ilu chętnych znajdzie się na te naprawdę wyjątkowo wykończone urządzenia.

Dowiedzieliśmy się też, że The Brilliant Collection to pierwsza z serii tematycznych kolekcji Motoroli, które mają łączyć technologię z modą i sztuką. Oznacza to, że w przyszłości zobaczymy więcej równie nietuzinkowego podejścia do designu urządzeń.