Nowa Motorola pójdzie w kierunku dużego akumulatora. Straci w innych miejscach

Motorola Edge 70 Neo zapowiada się na dość dziwną premierę. Producent ma wykonać jeden krok w przód i kilka w tył.

Tak ma wyglądać specyfikacja Motoroli Edge 70 Neo

Niedawno mogliśmy usłyszeć, że Motorola Moto G47 Power dostanie spory akumulator. Niewykluczone, że producent w najbliższym czasie pokaże co najmniej jeszcze jeden smartfon z większym ogniwem.

Motorola Edge 70 Neo ma bowiem zaoferować akumulator o pojemności 7000 mAh z ładowaniem 45 W. Będzie to znaczący postęp względem starszej generacji, ale wyłącznie w kwestii miliamperogodzin. Motorola Edge 60 Neo, która na początku 2026 roku zawitała do Polski, oferuje „tylko” 5200 mAh. Z drugiej strony, można ją ładować z mocą do 68 W. Niestety, niższa moc ładowania może być jednym z kilku kroków w tył.

Nowy smartfon będzie większy i cięższy – 8,49 mm grubości i 204 g wagi. Można to wytłumaczyć akumulatorem, a także powiększoną obudową ze względu na 6,78-calowy ekran (poprzednik miał 6,36 cala). Trudno jednak usprawiedliwić niższy stopień szczelności – IP64 względem IP68/IP69. Wypada dodać, że wspomniany ekran ma mieć rozdzielczość 1,5K i maksymalną częstotliwość odświeżania 144 Hz, a chronić będzie go szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Motorola Edge 70 Neo – render z sierpnia 2026 roku | źródło: The Mac Observer

Aparaty? Szykuje się spory regres

Najbardziej odczuwalne mogą okazać się zmiany w aparatach. Motorola Edge 60 Neo może pochwalić się zestawem trzech oczek – aparat główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 13 Mpix i teleobiektyw 10 Mpix. Natomiast, jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, Motorola Edge 70 Neo będzie mieć główny aparat Sony LYTIA 710 50 Mpix z f/1.8, któremu będzie towarzyszył aparat makro 2 Mpix i specjalny czujnik światła „3 w 1”. Z przodu znajdzie się aparat 32 Mpix.

Dowiedzieliśmy się także, że Motorola Edge 70 Neo będzie wyposażona w procesor Snapdragon 7s Gen 3, 6 lub 8 GB RAM (LPDDR5X) oraz 128 lub 256 GB na dane (UFS 3.1). Całość w dniu debiut ma działać pod kontrolą Androida 16.

Smartfon ma być dostępny w czterech kolorach Pantone – Mountain View, Milky Blue, Sage i Gray Lilac. Co prawda już w sierpniu pojawiły się rendery przedstawiające ponoć model Edge 70 Neo, a także wówczas mogliśmy przeczytać, że główny aparat ma mieć 200 Mpix. Jest to możliwy scenariusz, ale niektórzy wskazują, że omawiane rendery mogły dotyczyć innego smartfona producenta – np. Motoroli Edge 70 Plus pokazanej we wrześniu 2026 roku.

Dokładna data premiery i cena nie są jeszcze znane. Można więc tylko wspomnieć, że poprzednia generacja w Polsce została wyceniona na 1499 złotych.