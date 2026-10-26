Ostatnio jest o nim głośno. Co oferuje MediaTek Dimensity 7300e?

Procesor MediaTek Dimensity 7300e zadebiutował w kwietniu 2026 roku i jeszcze tego samego miesiąca trafił do pierwszego smartfona, którym był Vivo Y600 Pro. Potem jednak słuch o nim praktycznie zaginął, ale ostatnio na rynku zaczęły pojawiać się kolejne modele, które to na nim właśnie opierają swoją specyfikację. Najwyższy czas więc przyjrzeć mu się z bliska.

Procesor MediaTek Dimensity 7300e pozwala osiągnąć idealny balans

MediaTek Dimensity 7300e to chipset opracowany w litografii 6 nm, wyposażony w 8-rdzeniowy procesor główny (CPU). Ten ostatni tworzony jest przez cztery rdzenie Cortex-A78 o częstotliwości taktowania do 2,5 GHz oraz cztery rdzenie Cortex-A55 o taktowaniu do 2 GHz. Do tego dochodzi jednostka graficzna (GPU) Arm Mali-G610 MC2 wspierana przez technologię HyperEngine, pozwalającą uzyskać balans pomiędzy wydajnością a energooszczędnością.

To właśnie ten balans postrzegany jest jako największy atut tego chipsetu – w porównaniu do procesora MediaTek Dimensity 7300 (bez literki e), oferującego wyższą wydajność. Ta cecha sprawia, że smartfony wyposażone w Dimensity 7300e są w stanie osiągać rekordowo długi czas pracy na jednym ładowaniu – tak jak ostatnio zaprezentowany Vivo Y600 z akumulatorem o pojemności 10000 mAh, który wytrzymał ponad 32 godziny prowadzenia transmisji wideo na żywo.

MediaTek Dimensity 7300e – źródło: MediaTek

Co jeszcze oferuje MediaTek Dimensity 7300e?

MediaTek Dimensity 7300e ma również na pokładzie modem 5G (w wersji 3GPP R16), umożliwiający uzyskanie transferów do 3,3 Gb/s. Obsługuje także Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4, redukując ryzyko ich kolidowania ze sobą w paśmie 2,4 GHz. Jest też wreszcie kompatybilny z pamięcią masową w formacie UFS 3.1 i operacyjną typu LPDDR5 lub LPDDR4X, aparatami o rozdzielczości 200 Mpix oraz wyświetlaczami o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Poza wspomnianymi smartfonami Vivo Y600 i Vivo Y600 Pro procesor MediaTek Dimensity 7300e trafił już też do modeli Vivo S2 FE oraz Vivo V80 Lite 5G, jak również do ultrasmukłego Tecno Camon Slim 5G. Można się spodziewać, że już niebawem pojawi się w kolejnych urządzeniach.