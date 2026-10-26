Nowy iPad Mini pokazany. To największa aktualizacja w historii

Apple zaprezentowało nowego iPada Mini. Firma chwali się, że mamy do czynienia z największą aktualizacją w historii tego niewielkiego tabletu.

iPad Mini 8. generacji oficjalnie zaprezentowany

Wcześniej mogliśmy usłyszeć, że iPad Mini w 2026 roku wprowadzi długą listę zmian. Nieoficjalne informacje okazały się prawdziwe, bowiem aktualizacja jest naprawdę odczuwalna. Owszem, nie jest to ogromna rewolucja, ale nawet przesiadając się z iPada Mini 7. generacji z 2024 roku poczujemy powiew nowości.

Nowy iPad Mini wyposażony jest w 8,5-calowy ekran OLED – poprzednik oferował 8,3-calowy wyświetlacz LCD. Opcjonalnie dostępna jest wersja ze szkłem nanostrukturalnym. Jego rozdzielczość to 2316×1512 pikseli, a maksymalna jasność wynosi 600 nitów na całym ekranie oraz 1200 nitów szczytowo (tylko treści HDR). Niestety, zarówno w informacji prasowej, a także specyfikacji na stronie Apple, nie pojawia się wzmianka o zastosowaniu technologii ProMotion i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Sercem tabletu jest układ Apple A20 Pro, czyli SoC znany już chociażby z iPhone’a 18 Pro i iPhone’a 18 Pro Max. W wersjach 128 i 256 GB składa się on z 5‑rdzeniowego CPU oraz 7‑rdzeniowego GPU, czyli w przypadku CPU zmniejszono liczbę rdzeni o jeden względem wymienionych iPhone’ów. Natomiast w wariancie 512 GB układ ma 6 rdzeni CPU. Ponadto model 512 GB ma podwójny 16‑rdzeniowy system Neural Engine, a tańsze wersje pojedynczy.

iPad Mini 8 gen. | fot. Apple

Apple chwali się też technologią Acoustic Display, której obecność ma przełożyć się na jeszcze lepsze wrażenia audio podczas grania w gry, oglądania filmów i edycji treści. Otóż specjalnie zaprojektowane przetworniki niskotonowe współpracują z wyświetlaczem, zapewniając głębokie basy i większą głośność. Natomiast głośniki wysokotonowe ukryte między szkłem a aluminiową obudową generują czystsze wysokie tony. Wyświetlacz Acoustic Display chroni szczelnie zamknięta obudowa, która uzyskała stopień szczelności IP67.

Ponadto iPad Mini 8. generacji wyposażony jest w aparat główny 12 Mpix z f/1.8. Użytkownik dostaje 5-krotny zoom cyfrowy i adaptacyjny flesz True Tone. Możliwe jest nagrywanie wideo w 4K przy maksymalnie 60 kl./s oraz 1080p także przy 60 kl./s. Natomiast z przodu, na dłuższym boku, znalazł się aparat Center Stage 12 Mpix z f/2.4.

iPad Mini 8 gen. | fot. Apple

Za łączność bezprzewodową odpowiada chip Apple N1, który obsługuje Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 i Thread. Z kolei w wersjach z łącznością komórkową dostępny jest modem Apple C2. Nie zabrakło technologii eSIM. Wypada jeszcze odnotować, że nowy iPad Mini współpracuje z Apple Pencil (USB‑C) i Apple Pencil Pro, a przycisk zasilania jest zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych Touch ID. Akumulator litowo-polimerowy o pojemności 18,9 Wh można naładować do 50% w około 30 minut zasilaczem USB‑C o mocy 35 W lub wyższej.

To wszystko działa pod kontrolą iPadOS 27. Wymiary obudowy wynoszą 132,6×195,3×5,4 mm, a waga to 255 gramów dla modelu Wi-Fi oraz 263 gramy dla wersji Wi-Fi + Cellular.

iPad Mini 8 gen. | fot. Apple

Nowy iPad Mini – dostępność i cena

Ósma generacja iPada Mini dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych – północnej i księżycowa poświata. Przedsprzedaż rusza 28 października 2026 roku, od godziny 18:10. Natomiast regularna sprzedaż od 6 listopada 2026 roku.

Ceny przedstawiają się następująco:

128 GB Wi-Fi – 3499 złotych,

256 GB Wi-Fi – 3999 złotych,

512 GB Wi-Fi – 4999 złotych.

128 GB Wi-Fi + Cellular – 4299 złotych,

256 GB Wi-Fi + Cellular – 4799 złotych,

512 GB Wi-Fi + Cellular – 5799 złotych.