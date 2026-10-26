Samsung w dość nietypowy sposób pokazał, że iPhone Duo jest gorszy od Galaxy Z Fold 8

Samsung jest znany z tego, że nie przepuści żadnej okazji, aby zdyskredytować swojego największego konkurenta. Tym razem jednak w dość nietypowy sposób pokazał, że iPhone Duo jest gorszy niż smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8.

Samsung pokazuje, że jego smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 jest lepszy niż iPhone Duo

Apple jest największym konkurentem producenta z Korei Południowej i szczególnie amerykański oddział wykorzystuje każdą okazję, aby dopiec gigantowi z Cupertino. Inna sprawa, że potem Samsung nieraz zrobił to, z czego drwił, ale w tym konkretnym przypadku akurat ma pełne prawo uważać, że jego produkt jest lepszy niż iPhone Duo.

Sposób, w jaki to pokazuje, jest jednak wyjątkowo nietypowy. Film, który przedstawia, w czym smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 jest lepszy od iPhone’a Duo, nie pojawił się bowiem na markowanym przez producenta z Korei Południowej profilu – został opublikowany przez profil weareforeal z adnotacją, że jest to płatna współpraca z profilem samsungwithgalaxy.

Wideo zaczyna się od przywołania wszystkich modeli z serii Galaxy Z Fold wraz z terminami ich premiery, a następnie pokazuje, że najnowszy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 jest o 1,6 mm smuklejszy (ma bowiem 9,7 mm grubości po złożeniu, podczas gdy iPhone Duo aż 11,3 mm), a do tego aż o 53 gramy lżejszy (201 vs 254 gramy).

Wideo kończy się stwierdzeniem, że Samsung (Galaxy Z Fold 8) jest lata do przodu w segmencie składanych smartfonów. Patrząc z tej perspektywy, trudno się z tym nie zgodzić.

To nie pierwszy raz, gdy Samsung naśmiewa się z iPhone’a Duo

9 września 2026 roku, kiedy zadebiutował iPhone Duo, na profilu samsungmobile pojawiło się wideo promujące najnowsze składane smartfony Samsunga, w którym załączono tekst, jaki można przetłumaczyć Witamy w świecie składanych smartfonów. Ironia jest tu zdecydowanie wyczuwalna.

Z kolei kilka dni temu profil Samsung Mobile US na platformie X skomentował zdjęcie wrzucone przez serwis TechDroider, na którym znajdują się iPhone Duo i Samsung Galaxy Z Fold 8 w mocno nasłonecznionym otoczeniu. Widać na nim, że zawartość ekranu w smartfonie Samsunga jest lepiej widoczna – amerykański profil Samsunga podziękował za „rzucenie światła na to”.

@techdroider Thanks for shedding some light on this 😎 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) October 23, 2026

Podobnych docinek w stronę produktów Apple jest jednak znacznie więcej – wystarczy zajrzeć do sekcji Odpowiedzi.