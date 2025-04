Prototyp Apple Watcha zapowiada zupełnie nową funkcję zdrowotną

Zdjęcia prototypu Apple Watcha Series 10 sugerują, że w Cupertino trwają prace nad nową funkcją zdrowotną. Możliwe, że będzie to znacząca zmiana dla niemałej grupy osób.

Intrygujący prototyp Apple Watcha Series 10

Apple Watch Series 10 nie jest wyczekiwanym powiewem świeżości. Owszem, zespół Tima Cooka wprowadził kilka mniejszych usprawnień, ale nie zmienia to faktu, że jest nudno. Okazuje się, że w Cupertino trwały (i wciąż mogą trwać) prace nad znacznie ciekawszych smartwatchem.

Na koncie @StellaFudge na platformie X pojawiły się zdjęcia, które mają przedstawiać jeden z prototypów Apple Watcha Series 10. Uwagę zwraca przede wszystkim inny układ czujników umieszczonych na spodzie urządzenia. Może to sugerować nie tylko zmieniony/ulepszony sposób zbierania danych na temat organizmu użytkownika, ale również obecność zupełnie nowej funkcji.

Warto zauważyć, że poszczególne czujniki są mniejsze od tych zastosowanych w smartwatchu, który trafił do sprzedaży. Mają one też nieco inny układ. To jednak nie jest jeszcze najciekawsze. Otóż prototyp wyposażony jest w spory pierścień świetlny, który otacza czujniki i diody LED. Takiego czegoś nie znajdziemy w ogóle w „normalnym” Watchu.

Zagadkowa obecność pierścienia świetlnego

Jeśli chodzi o wykorzystanie pierścienia świetlnego, najbardziej prawdopodobny scenariusz dotyczy nowej funkcji zdrowotnej. Niektórzy wskazują, że jest on powiązany z pomiarem cukru we krwi – wcześniej już wielokrotnie mogliśmy usłyszeć, że Apple od dłuższego czasu pracuje nad takim rozwiązaniem.

Prototyp Apple Watcha działa na wewnętrznej wersji watchOS 11. Nie została ona udostępniona w jakimkolwiek kanale, do którego mają dostęp użytkownicy. Niewykluczone, że ta wersja zawiera odpowiednie zmiany w kodzie, które przygotowują watchOS do obsługi nowej funkcji zdrowotnej.

Niestety, nic więcej nie wiadomo. Pozostaje więc trzymać kciuki, że Apple jest już prawie gotowe, aby wprowadzić nową funkcją zdrowotną. Oczywiście taką funkcję, która wywoła niemałe zamieszanie w branży i pomoże diabetykom lub innym osobom.

Ciekawe, czy nową funkcję poznamy już w tym roku, czy jednak trzeba będzie poczekać. Miejmy nadzieję, że spełni się ten pierwszy scenariusz i Watch Series 11 okaże się znacznie ciekawszy od swojego poprzednika.