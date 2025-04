5G w Nju Mobile. Nareszcie jest dostępne dla wszystkich

To nic nowego, że nowi klienci przeważnie mają się lepiej niż dotychczasowi. Tym drugim w Nju Mobile na przykład przyszło trochę poczekać na aktywację łączności 5G. Wreszcie jednak operator zadbał i o nich.

Nju Mobile włącza 5G wszystkim kleintom

Łączność 5G pojawiła się w Nju Mobile we wrześniu 2022 roku i każdy, kto dołączył do tego wirtualnego operatora po tym czasie, miał już możliwość korzystania z sieci najnowszej generacji. Jednak nie wszystkim klientom, których oferta skusiła wcześniej, zaproponowano to samo. Teraz wreszcie się to zmienia.

Oficjalnie ogłoszono, że z sieci 5G korzystać może już absolutnie każdy klient Nju Mobile, niezależnie od tego, czy opłaca subskrypcję, tradycyjny abonament, czy też regularnie doładowuje telefon na kartę. Dostęp do nowego standardu zostanie aktywowany automatycznie, więc nie trzeba w tym celu niczego robić. Trzeba jedynie spełnić dwa dość oczywiste warunki, czyli – po pierwsze – znajdować się w zasięgu sieci 5G i – po drugie – posiadać urządzenie, które jest z tą technologią kompatybilne.

Klienci Nju Mobile mogą liczyć na dostęp do 5G w zasięgu Orange. Dla wielu osób to dobrze, bo sieć pomarańczowego operatora jest wyjątkowo rozbudowana. Tworzy ją blisko 9000 stacji ulokowanych w ponad 44000 miejscowości w różnych częściach Polski. Pierwszy ranking prędkości internetu mobilnego w 2025 roku wskazuje na to, że w kontekście 5G Orange oferuje średnie prędkości pobierania na poziomie ~348 Mb/s i wysyłania powyżej 57 Mb/s, co stawia tego operatora na drugiej pozycji, tuż za T-Mobile. Wygrywa zaś pod kątem pingu.

Nowy router zewnętrzny w Orange

Przy okazji wspomnę, że klienci Orange, którzy wymagają nieprzeciętnie szybkiego i niezawodnego połączenia, znajdą w jego ofercie nowy router zewnętrzny ZTE MC889 Pro. To urządzenie obsługujące 5G oraz LTE (kat. 18/20) i oferujące transfery sięgające 4,3 Gb/s (pobieranie) oraz 280 Mb/s (wysyłanie). Aby zapewnić stabilność i dobry zasięg, router został też wyposażony w 10 wbudowanych anten ze wzmocnieniem sygnału do 11 dBi. Dzięki temu sprawdzić ma się również w lokalizacjach nieco bardziej oddalonych od nadajników.

ZTE MC889 Pro 5G (źródło: Biuro Prasowe Orange)

Routerowi nie brakuje także kluczowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem, takich jak firewall, serwer DHCP czy klient VPN. Dodatkowym atutem jest zaś wyższy od standardowego poziom wytrzymałości – urządzenie spełnia wymogi normy IP65 i jest gotowe do pracy w temperaturach od -40 do 60 stopni Celsjusza. Jego cena wynosi 1599 złotych, ale w razie czego istnieje też możliwość rozłożenia zakupu na 20 rat 0% (po 79,95 złotych). To link afiliacyjny. Korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów – dziękujemy!