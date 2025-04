Mapy Google doczekały się delikatnego odświeżania interfejsu

Google wprowadza niewielką, aczkolwiek godną odnotowania zmianę w aplikacji Mapy Google. Wypada jeszcze wspomnieć o nietypowym odkryciu w Android Auto.

Mapy Google wyglądają nieco inaczej

Pewnie wielu z Was nie wyobraża sobie funkcjonowania bez Google Maps (wiecie, że Mapy Google skończyły 20 lat?). Owszem, znajdziemy lepsze nawigacje samochodowe czy bardziej precyzyjne rozwiązania dla rowerzystów, a także oferujące więcej wyszukiwarki ciekawych atrakcji w okolicy. Jednak żadne narzędzie czy usługa na rynku nie oferuje aż tak dużo w jednym miejscu w kwestii map, nawigowania i danych na temat różnych punktów.

Co prawda najnowsza zmiana nie jest w jakikolwiek sposób rewolucyjna, ale biorąc pod uwagę powyższe argumenty, a także popularność omawianego produktu Google, wypada o niej wspomnieć. Wizualnego odświeżenia doczekał się bowiem pogląd danych na temat podróży.

Dotychczas, gdy wybraliśmy przykładowo podróż samochodem, to po prawej stronie pozostawało sporo pustej przestrzeni. Najwidoczniej Google postanowiło lepiej zagospodarować to miejsce. Dodatkowo nowy projekt zapewnia trochę więcej danych, jak chociażby wyświetlana jest godzina dotarcia.

Stary vs. nowy wygląd (źródło: 9to5Google)

Powiększona została informacja o czasie podróży, ale dane na temat długości trasy są już mniejsze, co niekoniecznie jest dobrym pomysłem. Wypada dodać, że podobne zmiany pojawiły się również w przypadku pozostałych środków transportu.

Zmiana wprowadza jest w aplikacji Mapy Google w wersji 25.13.06 (Android). Na iOS nie jest jeszcze widoczna. Dodam, że u siebie wciąż mam dotychczasowy wygląd – Mapy Google w najnowszej wersji, Android 15.

Nowa aplikacja w Android Auto

Kierowcy lubią nie tylko Mapy Google, ale też Android Auto. Co prawda nie wszyscy, bo zdarza mi się widzieć osoby w najnowszych samochodach, które wciąż z dziwnych powodów trzymają telefon przy uchu podczas rozmów, ale zostawmy tych nietypowych użytkowników dróg na inną dyskusję.

Niektórzy użytkownicy, którzy zainstalowali wersję 14.1 beta, zgłaszają pojawienie się aplikacji Google. Co może mieć ona wspólnego z Android Auto i w jakim celu miałby z niej korzystać kierowca? Trudno obecnie odpowiedzieć na to pytanie – tym bardziej, że po uruchomieniu nowej aplikacji wyświetla się komunikat o braku nowych wiadomości, co niekoniecznie ma sens.

Według serwis 9to5Google, możemy mieć do czynienia z błędem lub rozwiązaniem, które jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie. Pojawią się jednak głosy, że może to być powiązane z nadchodzącą obsługą Gemini – wcześniej mogliśmy dowiedzieć się, że Gemini zastąpi Asystenta Google w Android Auto.

Cóż, na dalsze informacje i ewentualne rozwiązanie obecnych wątpliwości musimy poczekać. Tymczasem warto przypomnieć, że w Android Auto pojawiły się nowe gry (obecnie w ramach testów), a także powoli udostępniany jest Android Auto 14.0 w kanale stabilnym.