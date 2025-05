Mocne uderzenie znanej marki – nowe smartfony, okulary i pierścień

Dziś odbyła się globalna premiera aż pięciu smartfonów znanej marki. Równocześnie zaanonsowała ona smart okulary i inteligentny pierścień. Jej urządzenia będą dostępne również w Europie, zatem można się ich spodziewać też w Polsce.

Pięć nowych smartfonów Meizu trafi na europejski rynek

Meizu, które od niedawna znów sprzedaje swoje smartfony w Polsce, ogłosiło dziś globalną premierę pięciu modeli:

Meizu Note 22,

Meizu Note 22 5G,

Meizu Note 22 Pro 5G,

Meizu Mblu 22

oraz Meizu Mblu 22 Pro.

Ponieważ jest ich aż pięć, zdecydowanie łatwiej będzie przyjrzeć się parametrom każdego w formie tabeli:

Meizu Note 22 Meizu Note 22 5G Meizu Note 22 Pro 5G Meizu Mblu 22 Meizu Mblu 22 Pro Ekran 6,78 cala

AMOLED

2436×1080 pikseli

393 ppi

120 Hz

jasność do 1800 nitów 6,78 cala

LCD

2460×1080 pikseli

396 ppi

120 Hz

jasność do 5000 nitów 6,78 cala

AMOLED

2720×1224 pikseli

440 ppi

144 Hz

jasność do 4500 nitów

ściemnianie PWM do 2160 Hz 6,79 cala

LCD

1640×720 pikseli

264 ppi

90 Hz

jasność do 400 nitów 6,79 cala

LCD

1640×720 pikseli

264 ppi

120 Hz

jasność do 400 nitów Procesor MediaTek Helio G99 (6 nm) Unisoc T8200 (6 nm) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) Unisoc SC9863A (28 nm) MediaTek Helio G81 (12 nm) RAM 8 GB 8/12 GB 8/12/16 GB 3/4 GB 4/6/8 GB Pamięć wbudowana 128, 256 GB, 1 TB 128/256 GB 256/512 GB 64/128 GB 128/256 GB Slot na microSD NIE NIE NIE NIE NIE Akumulator 5000 mAh

ładowanie do 40 W 6600 mAh

ładowanie do 40 W 6200 mAh

ładowanie do 80 W 5000 mAh

ładowanie do 10 W 5000 mAh

ładowanie do 18 W Aparat na przodzie 32 Mpix (f/2.0) 8 Mpix (f/2.0) 8 Mpix (f/2.05) 5 Mpix (f/2.2) 5 Mpix (f/2.0) Aparat na tyle – główny 108 Mpix (f/1.67)

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)

– makro 2 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.8)

– 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi – główny 50 Mpix (f/1.8)

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) 13 Mpix (f/1.8) – główny 50 Mpix (f/1.8)

– 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro Głośniki stereo TAK NIE TAK TAK TAK 3,5 mm złącze słuchawkowe NIE TAK NIE TAK TAK Czytnik linii papilarnych TAK, ekranowy TAK, na bocznej krawędzi TAK, ekranowy TAK, na bocznej krawędzi TAK, na bocznej krawędzi Łączność Bluetooth, Wi-Fi 5, NFC, USB-C (USB 2.0) 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, USB-C (USB 2.0) 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, USB-C (USB 2.0), emiter podczerwieni Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4, USB-C (USB 2.0) Bluetooth, Wi-Fi 5, USB-C (USB 2.0) Wymiary 165,2×75,5×8,35 mm 167,56×75,77×9,18 mm 163,81×76,21×8,4 mm 170,75×77,5×8,9 mm 170,75×77,5×8,5 mm Waga 204 gramy 216,9 grama 197,5 grama 200 gramów 212 gramów Odporność IP54 IP65 IP68 – IP52

Zanim przejdziemy do cen, warto zauważyć, że smartfon Meizu Note 22 5G i Note 22 Pro 5G to bracia bliźniacy zaprezentowanych niedawno w Chinach modeli Meizu Note 16 i Note 16 Pro. Producent zdecydował się zmienić ich nazwy, aby pasowały do nazw pozostałych trzech urządzeń.

Ceny nowych smartfonów Meizu

Meizu Note 22 8/128 GB – 179 dolarów (~675 złotych); cena early bird – 139 dolarów (~525 złotych) 8/256 GB – 199 dolarów (~750 złotych); cena early bird – 149 dolarów (~565 złotych) 8 GB/1 TB – 299 dolarów (~1130 złotych); cena early bird – 249 dolarów (~940 złotych)

Meizu Note 22 5G 8/128 GB – 169 dolarów (~640 złotych) 8/256 GB – 189 dolarów (~715 złotych) 12/256 GB – 229 dolarów (~865 złotych)

Meizu Note 22 Pro 5G 8/256 GB – 299 dolarów (~1130 złotych) 12/256 GB – 329 dolarów (~1240 złotych) 12/512 GB – 369 dolarów (~1395 złotych)

Meizu Mblu 22 3/64 GB – 79 dolarów (~300 złotych) 4/128 GB – 89 dolarów (~340 złotych)

Meizu Mblu 22 Pro 4/128 GB – 99 dolarów (~375 złotych); cena early bird – 79 dolarów (~300 złotych) 6/256 GB – 119 dolarów (~450 złotych); cena early bird – 99 dolarów (~375 złotych) 8/256 GB – 129 dolarów (~490 złotych); cena early bird – 109 dolarów (~410 złotych)



Inteligentne okulary i smartring Meizu

Chiński producent wprowadził na rynek globalny również okulary AR StarV View z wyświetlaczami 188 stopni, odświeżającymi obraz z częstotliwością 120 Hz oraz wysoką rozdzielczością 85mm/LP i 10-stopniową regulacją jasności. Ważą one 74 gramów i oferują regulację dioptrii w zakresie od 0.00 do 6.00, zatem będą mogły je nosić także osoby z krótkowzrocznością. Ich cenę ustalono na 399 dolarów (~1510 złotych).

Smart pierścień StarV Ring 2 ma z kolei służyć do monitorowania snu i pomóc w jego ocenie, a także monitorować puls i czas trwania ćwiczeń. Cechuje się on odpornością IP68, więc woda mu niestraszna.

Meizu StarV View Meizu StarV Ring 2 (źródło: Meizu)

Meizu StarV Ring 2 pozwala również sterować zdalnie okularami i smartfonem (m.in. przewijać treści na jego ekranie, wywoływać spust migawki aparatu czy przełączać muzykę). Pierścień jest kompatybilny z urządzeniami z Androidem i iOS, a deklarowany czas pracy sięga 7 dni (lub 15 w trybie czuwania). W sprzedaży dostępne będą 4 rozmiary: 8, 9, 10 i 12. Cenę ustalono na 199 dolarów (~750 złotych).