Piękny smartfon. A jaki tani!

Klienci raczej nie kupują smartfonów, które im się nie podobają. Musi się im jednak podobać nie tylko wygląd zewnętrzny, ale też cena. W przypadku tego modelu oba warunki zostały spełnione.

Meizu Note 16 to piękny smartfon. I bardzo tani

Smartfon Meizu Note 16 nie wygląda oryginalnie, ponieważ można dopatrzeć się podobieństwa m.in. do modelu Honor Magic 7 Pro, którego recenzję znajdziecie na Tabletowo.pl. Dzięki temu jednak, pomimo niskiej ceny, sprawia wrażenie urządzenia z wysokiej półki. A to zawsze przyciąga klientów. Szczególnie atrakcyjna jest czerwona wersja kolorystyczna ze złotymi elementami – wygląda naprawdę… drogo.

Meizu Note 16 (źródło: Meizu)

„Luksusowy” wygląd jest jednak mylący, ponieważ smartfon Meizu Note 16 nie ma flagowej specyfikacji technicznej. Na jego pokładzie znajduje się 6,78-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor Unisoc T8200 2,3 GHz (6 nm) z modemem 5G, do 12 GB RAM i do 256 GB wbudowanej pamięci.

Ponadto urządzenie oferuje aparat o rozdzielczości 50 Mpix i klawisz na bocznej krawędzi, za pomocą którego można uruchamiać przypisaną wcześniej funkcję (przykładowo latarkę lub pogodę). Smartfon Meizu Note 16 ma też akumulator o pojemności 6600 mAh z obsługą ładowania o mocy 40 W i obudowę, która zapewnia pyło- i wodoszczelność, zgodnie z kryteriami klasy IP65.

Meizu Note 16 (źródło: Meizu)

Cena tego modelu zaczyna się w Chinach już od 799 juanów za wersję 8/128 GB – po obecnym kursie to równowartość zaledwie ~425 złotych.

Jest też nowy smartfon Meizu Note 16 Pro. Już nie tak ładny, choć z lepszą specyfikacją

Smartfon Meizu Note 16 Pro już nie wyróżnia się tak jak model bez dopisku „Pro”, ponieważ na rynku jest od groma podobnie wyglądających telefonów. Tę „nijakość” rekompensuje jednak specyfikacja techniczna, która jak najbardziej może być atrakcyjna dla klientów.

Urządzenie to odda bowiem swoim właścicielom do dyspozycji 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1,5K z odświeżaniem do nawet 144 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm), do 16 GB RAM, do 512 GB wbudowanej pamięci i akumulator o pojemności 6200 mAh, który można ładować z mocą aż 80 W.

Meizu Note 16 Pro (źródło: Meizu)

Do tego smartfon Meizu Note 16 Pro ma obudowę, spełniającą kryteria klasy IP68, a także 50 Mpix aparat, głośniki stereo i – podobnie jak model bez dopisku „Pro” – dodatkowy klawisz na bocznej krawędzi do szybkiego uruchamiania wcześniej ustalonej funkcji.

Cena Meizu Note 16 Pro zaczyna się w Chinach od 1499 juanów (~795 złotych) za konfigurację 8/256 GB.

Meizu Note 16 vs Meizu Note 16 Pro – porównanie specyfikacji

Meizu Note 16 Meizu Note 16 Pro Wyświetlacz 6,78 cala LCD

2460×1080 pikseli

396 ppi

120 Hz

jasność do 1050 nitów 6,78 cala OLED

2720×1224 pikseli

440 ppi

144 Hz

jasność do 4500 nitów

ściemnianie PWM do 2160 Hz Procesor Unisoc T8200 2,3 GHz (6 nm) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2,5 GHz (4 nm) RAM 8/12 GB 8/12/16 GB Pamięć wbudowana 128/256 GB 256/512 GB Slot na microSD NIE NIE Akumulator 6600 mAh

ładowanie do 40 W 6200 mAh

ładowanie do 80 W Aparat na przodzie 8 Mpix (f/2.0) 8 Mpix (f/2.05) Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8)

– 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi – 50 Mpix (f/1.8) z EIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) Łączność 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, dual SIM, USB-C (USB 2.0) 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM, USB-C (USB 2.0), emiter podczerwieni Głośniki stero NIE TAK 3,5 mm złącze słuchawkowe TAK NIE Czytnik linii papilarnych TAK, na bocznej krawędzi TAK, pod ekranem (optyczny) Wymiary 167,56×75,77×9,18 mm 163,81×76,21×8,4 mm Waga 216,9 grama 197,5 grama Odporność IP65 IP66, IP68 System operacyjny Flyme AIOS 2 Flyme AIOS 2 Cena w Chinach 799 juanów (8/128 GB)

999 juanów (8/256 GB)

1199 juanów (12/256 GB) 1499 juanów (8/256 GB)

1699 juanów (12/256 GB)

1899 juanów (12/512 GB)

2099 juanów (16/512 GB)

Czy nowe smartfony Meizu Note 16 i Note 16 Pro będą dostępne w Polsce?

W styczniu 2025 roku pierwszy smartfon Meizu trafił do sprzedaży w Polsce, zatem nie można wykluczyć, że dodane dziś do oferty nowości również pojawią się w kraju nad Wisłą.