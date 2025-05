Duże zmiany dla klientów Play. Możesz się nie zgodzić

Play poinformował o wprowadzeniu szeregu zmian dla klientów, korzystających z jego usług. Jeżeli komuś się one nie spodobają, ma prawo wypowiedzieć umowę z operatorem.

Play rezygnuje z „Notki SMS”

Operator poinformował, że 2 czerwca 2025 roku wyłączy usługę „Notka SMS” – od tego dnia przestanie być dostępna dla klientów.

Usługa „Notka SMS” została udostępniona klientom Play w sierpniu 2010 roku. Dzięki niej można wysłać krótką wiadomość osobie, która nie odebrała połączenia przychodzącego. W tym celu wystarczy wybrać na klawiaturze telefonu odpowiedni numer, gdzie do każdego przypisana jest inna wiadomość, na przykład Proszę o pilny kontakt lub Zadzwonię do Ciebie później albo Myślę o Tobie czy też Kocham Cię. Jedną z opcji jest także Oddzwoń, jak się ogarniesz.

„Notka SMS” jest bezpłatną usługą, lecz w przeszłości zdarzyło się, że Play pobierał aż 2 złote za wysłanie „Notki SMS”. Było to jednak winą awarii systemu, która trwała przez kilka dni.

Zmiany w ofercie Play na Kartę 3.0

Operator informuje, że od 19 czerwca 2025 roku zaczną obowiązywać nowe warunki świadczenia usług i stawki za transmisję danych w Polsce, które – jak podkreśla – będą korzystniejsze dla klientów, korzystających z oferty Play na Kartę 3.0.

Od 19 czerwca 2025 roku nie będzie bowiem już ograniczenia prędkości danych poza pakietami i usługami dodatkowymi – transmisja danych ma odbywać się z maksymalną dostępną prędkością.

Ponadto od 19 czerwca 2025 roku zacznie obowiązywać nowa stawka za transmisję danych w wysokości 0,005 złotych za każde 100 kB, podczas gdy obecnie klienci płacą 0,12 złotych za 100 kB, czyli ponad dwa razy więcej.

Nowa cena połączeń głosowych do Azji w Play na kartę

Również od 19 czerwca 2025 roku zaczną obowiązywać nowe regulaminy ofert promocyjnych „50 MINUT DO NEPALU”, „300 MINUT DO BANGLADESZU” oraz „500 MINUT DO INDII” w taryfach na kartę. Operator zdecydował się zmienić stawkę za minutę połączenia do Bangladeszu, Indii i Nepalu, obowiązującą po wykorzystaniu minut, dostępnych w pakiecie.

Od 19 czerwca 2025 roku nowa stawka będzie wynosiła 99 groszy za minutę połączenia. W tym przypadku to zmiana zdecydowanie niekorzystna dla klientów, ponieważ obecnie minuta połączenia do Bangladeszu, Indii i Nepalu po wykorzystaniu dostępnego pakietu minut kosztuje 19 groszy.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że nowa stawka dotyczy pakietów aktywowanych od 19 czerwca br. W przypadku aktywowanych do 18 czerwca 2025 roku będą obowiązywać korzystniejsze warunki do końca okresu pakietu (tj. przez 30 dni od momentu aktywacji).

Od 19 czerwca 2025 roku zacznie również obowiązywać nowy cennik połączeń międzynarodowych do Bangladeszu, Indii i Nepalu w ramach promocji „TAŃSZE POŁĄCZENIA DO BANGLADESZU”, „TAŃSZE POŁĄCZENIA DO INDII” I „TAŃSZE POŁĄCZENIA DO NEPALU”.

Aktualnie po włączeniu promocji minuta połączenia kosztuje 29 gorszy (do Bangladeszu i Indii) lub 70 groszy (do Nepalu). Od 19 czerwca 2025 roku klienci zapłacą 99 groszy za minutę w każdym przypadku.

Play umożliwia bezpłatne wypowiedzenie umowy

Klienci, którzy nie zgadzają się na zapowiedziane zmiany w ofertach Play na kartę – w końcu nie wszystkie są korzystne – mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia tych zmian w życie, tzn. do 19 czerwca 2025 roku, bez żadnych negatywnych konsekwencji finansowych.

Wyłączenie usługi „Notka SMS” natomiast nie uprawnia do bezkosztowego rozwiązania umowy terminowej.