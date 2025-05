Problem z internetem? Oto rozwiązanie

Na polski rynek trafiło nowe rozwiązanie, które ma rozwiązać problemy z internetem. Według deklaracji producenta nowy sprzęt sprawdzi się nawet u użytkowników mieszkających z dala od nadajników operatorów telefonii komórkowej.

Ten sprzęt może zażegnać Twoje problemy z dostępem do internetu

W obecnych czasach życie bez dostępu do internetu nie jest niemożliwe, ale z pewnością trudne. Coraz więcej spraw można załatwiać w sieci, od zakupów, przez sprawy urzędowe, aż po codzienną pracę. Nadal jednak zdarzają się miejsca, w których dostęp do internetu jest ograniczony, a z rozwiązaniem tego problemu przychodzi ZTE.

Na polski rynek trafił właśnie router zewnętrzny ZTE MF258K1 ODU. Jak sama nazwa wskazuje, sprzęt ten jest przeznaczony do instalacji na zewnątrz, więc wyróżnia się odpornością na warunki atmosferyczne i klasą szczelności IP67. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo, ZTE zastosowało w tym modelu zabezpieczenie przed przepięciami.

ZTE MF258K1 ODU (źródło: ZTE)

Według informacji przekazanych przez producenta, antena ta została skierowana przede wszystkim do użytkowników mieszkających w miejscach oddalonych od nadajników operatorów sieci komórkowych.

Antena zewnętrzna ZTE MF258K1 ODU – funkcjonalność, kompaktowość i cena

Antena ZTE MF258K1 ODU jest rozwiązaniem, które ma zapewniać prędkość pobierania do 800 Mb/s oraz wysyłania do 150 Mb/s. Sprzęt ten jest kompatybilny z dowolnym routerem domowym Wi-Fi. Jeśli więc posiadasz już jednostkę wewnętrzną, nie musisz kupować kolejnej. Urządzenie oferuje też technologię PoE (Power over Ethernet), dzięki czemu do sprzętu wystarczy doprowadzić tylko jeden przewód Ethernet. Kabel ten zapewni połączenie ODU z routerem, jak i zasilanie dla urządzenia.

ZTE MF258K1 ODU (źródło: ZTE)

Nowy router zewnętrzny marki ZTE to kompaktowy sprzęt o wymiarach 288x288x82 mm i masie poniżej 2 kilogramów. Zgodnie z deklaracją producenta, obsługa urządzenia jest na tyle łatwa, że możliwe jest samodzielnie zainstalowanie. Użytkownik ma także możliwość ręcznego wyboru pasm oraz obsługi technologii antenowej 2T4R. Ponadto właściciel może też skorzystać z rozbudowanych funkcji zarządzania, w tym wbudowanego serwera DHCP i NAT, firewalla czy usługi VPN.

ZTE MF258K1 ODU został wyceniony na 649 złotych. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży na polskim rynku w oficjalnym sklepie producenta.