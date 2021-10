Znamy cenę Microsoft Office 2021 – obyło się bez zaskoczenia

Nie da się ukryć, że pakiet biurowy to wręcz obowiązkowe wyposażenie każdego komputera. Za najbardziej rozbudowany i najlepszy uznaje się Microsoft Office, który doczeka się niebawem nowej wersji. Microsoft Office 2021, bo o nim mowa, będzie miał swój debiut 5. października – wtedy też zostanie udostępniony Windows 11. Na kilka dni przed premierą poznaliśmy jego cenę – pozostanie ona bez zmian względem poprzednika.

Pakiet biurowy – subskrypcja lub „wieczysta” licencja

Kiedy to w 2013 roku gigant z Redmond postanowił wejść ze swoją usługą subskrypcyjną na rynek indywidualnych klientów, słychać było wiele głosów niezadowolenia – szczególnie, że mowa o zestawie aplikacji, wykorzystywanych na bardzo szeroką skalę. Nie da się ukryć, że były to czasy, kiedy taki model dystrybucji oprogramowania nie zdążył przekonać do siebie zbyt wiele osób – w zasadzie tylko firmy widziały w tym sens.

Reklama

Microsoft postanowił jednak pozostawić na rynku pakiet, którego licencja jest bardziej klasyczna. Microsoft Office jest też oferowany jako jednorazowy zakup, co oznacza, że ponosimy jednorazowy koszt z góry, za pozyskanie pakietu aplikacji na jeden komputer. Licencja ta nie umożliwia jednak aktuzalizacji, więc jeśli użytkownik ma zamiar uaktualnić aplikacje do następnej wersji, będzie musiał zapłacić pełną cenę.

Z jednej strony to rozwiązanie, które pozwoli nam korzystać z aplikacji bez comiesięcznych kosztów, z drugiej pozbawieni jesteśmy nowości, które wprowadzane są cyklicznie do pakietu dostępnego w subskrypcji.

Aktualną wersją jest Microsoft Office 2019, który wiadomo, że zostanie zastąpiony przez wersję Microsoft Office 2021. Niedawno poznaliśmy datę premiery nowego pakietu – została ona wyznaczona na 5. października – wtedy, kiedy zostanie udostępniony system Windows 11.

Na drugim biegunie jest usługa Microsoft 365, która jest oferowana w formie subskrypcji obejmującej najbardziej aktualne funkcje. Otrzymujemy dostęp do dobrze znanych, zaawansowanych klasycznych aplikacji pakietu Office, takich jak Word, PowerPoint i Excel, a także dodatkową przestrzeń dyskową online oraz chmurowe funkcje, które umożliwiają wspólną pracę nad plikami i to w czasie rzeczywistym.

Można płacić za taką subskrypcję co miesiąc lub co rok, ale – co najbardziej interesujące – plan usługi Microsoft 365 Family pozwala udostępniać usługę nawet 6 członkom rodziny oraz korzystać z aplikacji na wielu komputerach PC, Mac, tabletach i telefonach.

Microsoft Office 2021 – ceny

Indywidualny pakiet skierowany jest do osób, które – zamiast comiesięcznych opłat – wolą ponieść jednorazowy koszt. Zakup „wieczystej” licencji wersji 2021 zapewni pięć lat wsparcia, ale warto pamiętać, że klienci nie otrzymają wszelkich nowych funkcji, ani aktualizacji do kolejnej, nowej wersji – takie udogodnienia są zarezerwowane dla klientów Microsoft 365.

Skoro producent jakiś czas temu oficjalnie potwierdził datę premiery nowego wydania pakietu biurowego, to jedyną niewiadomą pozostawała cena – aż do teraz. Sam Microsoft, za pośrednictwem swojego bloga, postanowił podać nieco więcej szczegółów, w tym również koszt Microsoft Office 2021.

Najtańszy będzie pakiet Office Home and Student, którego cena została ustalona na 149,99 dolarów. W jego skład będzie wchodził Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Teams. Pakiet nie wydaje się zbyt rozbudowany, ale do użytku domowego powinien być w sam raz.

Za 249,99 dolarów dostaniemy wersję Office Home and Business, która oprócz wyżej wymienionych programów, dołoży również Outlooka, a dodatkowo jego licencja pozwoli na korzystanie z aplikacji w celach komercyjnych.

Ceny obu wersji Microsoft Office 2021 nie należą do najniższych, choć warto mieć na uwadze, że nie wzrosły względem wydania z 2019 roku. Pamiętajmy też, że mówimy o najlepszym zestawie aplikacji biurowych. Owszem, część z nich możemy zastąpić innymi rozwiązaniami, nawet darmowymi, ale jeśli chcemy czegoś ponad podstawowe możliwości, wtedy Microsoft Office nie ma konkurencji.

Zawsze możemy zainteresować się subskrypcją, szczególnie, jeśli taką usługą podzielimy się z członkami naszej rodziny – wtedy cena takiego pakietu staje się zdecydowanie bardziej atrakcyjna.