Microsoft Outlook małpuje funkcję znaną z macOS Ventura

O tym, że Apple bardzo dba o swoje natywne aplikacje na macOS nikogo nie trzeba przekonywać. Wiemy jednak, że nie tylko aplikacjami od giganta z Cupertino otaczają się użytkownicy systemów od Apple, dlatego też programy firm trzecich są prężnie rozwijane. Świetnym przykładem jest klient poczty Microsoft Outlook, który zaadoptuje funkcję znaną z macOS Ventura.

Reklama

Outlook małpuje natywną funkcję z nowego macOS

O macOS Ventura pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach Tabletowo. Wszyscy zainteresowani z pewnością już zapoznali się z funkcjami, które trafią do nowego wydania systemu, a ci najbardziej zagorzali fani mogą już testować wersję preview systemu.

Nowości jest sporo i to zarówno w samym systemie, jak i aplikacjach mu towarzyszących. Jedną z takich aplikacji jest Mail – natywny klient poczty na macOS, który doczekał się między innymi możliwości anulowania wysyłki wiadomości.

8.1 Ocena 9.5 Ocena 7.7 Ocena

Okazuje się, że funkcja ta, tak bardzo spodobała się Microsoftowi, że postanowił ją wprowadzić do Outlooka w wersji na macOS właśnie. Jak informuje Microsoft, w niejawnych testach aplikacji Office właśnie pojawiła się nowa wersja Outlooka, która oferuje funkcję „cofnij wysyłanie”. Jest to jedna z funkcji, która na komputerach od Apple była od dawna oczekiwana dla Outlooka.

Wygląda jednak na to, że czas oczekiwania dobiega powoli do końca. Funkcja nie jest czymś zupełnie nowym, rewolucyjnym ani skomplikowanym, zatem można oczekiwać, że od chwili pojawienia się w ramach testów, do chwili jej opublikowania w stabilnym wydaniu wcale nie będzie musiało minąć dużo czasu.

Jak to działa?

Nowa opcja tak naprawdę opóźnia wysyłkę o drobną chwilę po to, aby możliwe było anulowanie wysłania już po jego zleceniu. Funkcję można skonfigurować w menu Outlook – Preferencje – Komponowanie w najnowszej niejawnej wersji beta programu Outlook o numerze kompilacji 22050200.

Ustawienia pozwalają wybrać pomiędzy 5, 10, 15 lub maksymalnie 20 sekundowym opóźnieniem. Po skonfigurowaniu opcji, przy każdej wysyłce wiadomości email zostanie wyświetlony monit z przyciskiem Cofnij, który anuluje wysłanie.

Niestety, na chwilę obecną nie wiemy, kiedy dokładnie nowość trafi do wszystkich użytkowników. Pamiętać też należy, że nowa opcja, kiedy już wyląduje w stabilnej wersji Outlooka, będzie dostępna wyłącznie dla subskrybentów Office 365.