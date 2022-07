Menedżer Haseł Google wzbogacił się o nowe funkcje. Będziesz bezpieczniejszy

Teorię o tym, że silne, niepowtarzalne hasło jest kluczem do bezpieczeństwa danych w internecie, znają niemal wszyscy. Praktyka pokazuje jednak, że naprawdę niewiele osób stosuje się do tych podstawowych zasad. Jedną z metod na zadbanie o cyfrowe bezpieczeństwo jest korzystanie z menedżerów haseł, które znacznie to ułatwiają. Menedżer Haseł Google może nie jest pierwszym wyborem wśród użytkowników, ale jego integracja z wieloma usługami sprawia, że nie brakuje fanów tego rozwiązania. Tych może niebawem przybyć, bowiem ta usługa Google właśnie stała się jeszcze lepsza.

Menedżer Haseł Google z nowymi funkcjami, które zwiększą Twoje bezpieczeństwo

Przede wszystkim Menedżer Haseł Google pomaga tworzyć, zapamiętywać i automatycznie uzupełniać hasła na komputerze lub smartfonie, czy to w przeglądarce Chrome, czy też w aplikacjach na Androida i iOS. Gigant z Mountain View informuje, że właśnie rozpoczął proces wdrażania szeregu aktualizacji, które ułatwią korzystanie z tej usługi, a to wszystko dzięki jeszcze lepszym zabezpieczeniom.

Amerykanie wzięli sobie tym razem opinie użytkowników do serca. Wielu bowiem zarzucało firmie, że jedna i ta sama usługa różni się pod względem wizualnym w Chrome i na Androidzie, co bywa czasami mylące. W związku z tym wprowadzono uproszczone i ujednolicone środowisko zarządzania, które od teraz działa tak samo zarówno w ustawieniach Chrome, jak i Androida. Co więcej, od teraz możliwe jest utworzenie skrótu do Menedżera Haseł Google na ekranie głównym Androida.

Zmiany zaszły również pod maską. Na tapet wzięto zabezpieczenia, które teraz są jeszcze lepsze. W tle odbywać się będzie sprawdzanie haseł pod kątem wycieków danych, a co za tym idzie, ich dostępności w internecie dla osób, które najczęściej nie mają dobrych zamiarów. Jeżeli któreś z haseł zostanie odnalezione w sieci, to zostanie ono oflagowane tak, aby użytkownik mógł szybko zareagować.

Jest też zmiana dedykowana użytkownikom iOS, bowiem jeśli zdecydują się oni na ustawienie Chrome jako domyślnego dostawcy autouzupełniania, to menedżer umożliwi generowanie haseł do aplikacji na iOS.

Nie tylko większe bezpieczeństwo, ale również większa wygoda

Firma podkreśla też, że jej produkt został zaprojektowany tak, aby przede wszystkim nie przeszkadzać. Oznacza to, że hasła mogą być zapisywane podczas logowania, być wypełniane wtedy, kiedy są potrzebne i jednocześnie być chronione wielopoziomowo. Od teraz możliwe jest również zapamiętywanie haseł do aplikacji na wszystkich platformach, a nie tylko do stron internetowych.

Powyższe zmiany sprawiają, że Menedżer Haseł Google staje się od teraz pełnowartościowym i pełnoprawnym produktem, który śmiało może konkurować z pozostałymi graczami na tym rynku. Patrząc na siłę marki, niewykluczone, że niebawem będzie to jedno z najpopularniejszych rozwiązań.