Roaming w Unii Europejskiej od 1 lipca. Powinieneś to wiedzieć

Wakacje to okres wzmożonych podróży zagranicznych. Osoby, które wyjeżdżają na urlop za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, powinny wiedzieć, na jakich zasadach będą mogły korzystać z roamingu. A te mają być korzystne przez kolejne dziesięć lat.

Roaming w Unii Europejskiej

Wprowadzenie zasady Roam Like At Home w czerwcu 2017 roku było prawdziwą rewolucją, aczkolwiek nie wszyscy operatorzy w Polsce od razu wprowadzili ją wprost – początkowo zrobiło to tylko Orange, ale później pozostali również w końcu się na to zdecydowali. Obecnie klienci w większości mogą korzystać z wykupionych usług w Unii Europejskiej na takich samych zasadach jak w Polsce. Mniejsze są jedynie dostępne pakiety internetowe w roamingu w UE, lecz mimo wszystko na tyle duże, że użytkownikom nie powinno zabraknąć internetu na urlopie czy krótkim wyjeździe zagranicznym.

Zasada Roam Like At Home zakłada bowiem okazjonalne korzystanie z usług poza granicami Polski. W przypadku, gdy klient częściej korzysta z nich w jednym z krajów Unii Europejskiej niż w Polsce (bo na przykład przebywa w nim na stałe, a w ojczyźnie bywa relatywnie rzadko), operator może zacząć naliczać mu opłaty dodatkowe za poszczególne aktywności. Najczęściej Polityka uczciwego korzystania zakłada, że operator może to zrobić, jeżeli klient w ciągu czterech miesięcy przynajmniej połowę tego okresu korzystał z roamingu.

Roaming w Unii Europejskiej na „starych zasadach” do 2032 roku

Wiceszefowa Komisji Europejskiej, Margrethe Vestager, poinformowała dziś, że 1 lipca 2022 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie roamingu, dzięki któremu zasada Roam Like At Home zostanie przedłużona na kolejne 10 lat, tj. aż do 2032 roku.

Margrethe Vestager dodała też, że operatorzy świadczący usługi łączności ruchomej powinni zapewnić konsumentowi możliwość korzystania z sieci 4G lub bardziej zaawansowanych sieci 5G, jeżeli są one dostępne w miejscu, które konsument odwiedza. Ponadto operatorzy zostali zmuszeni do zapewnienia klientom informacji o rodzajach numerów telefonów, z którymi połączenie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami (na przykład z działem obsługi klienta czy infolinią linii lotniczych albo towarzystwa ubezpieczeniowego bądź udział w konkursach telefonicznych) – mają to robić za pośrednictwem wiadomości SMS, wysyłanej automatycznie w momencie, gdy klient przekroczy granicę innego kraju Unii Europejskiej, a także w umowach o świadczenie usług.

Co więcej, od czerwca 2023 roku operatorzy powinni również automatycznie wysyłać swoim klientom wiadomości o dostępnych sposobach kontaktu ze służbami ratunkowymi, innych niż połączenie na numer alarmowy 112. Mowa tu o komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym lub aplikacjach alarmowych.

Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej określa również pułapy hurtowe za transmisję danych, połączenia głosowe i wiadomości tekstowe w roamingu: