Jaki tani robot sprzątający? Wydaj mało i nie żałuj

Odkurzanie bez wątpienia znajduje się w TOP 3 najmniej lubianych obowiązków domowych. Dzisiaj na szczęście z pomocą przychodzą roboty sprzątające, które w dużej mierze potrafią wyręczyć nas w tym zadaniu. Chociaż wielu osobom kojarzą się raczej z drogim sprzętem, w rzeczywistości da się je kupić już za 1500, 1000, a nawet 500 złotych. W tym rankingu polecamy najlepsze tanie roboty odkurzające i odkurzająco-mopujące.

Przedstawiamy ranking tanich robotów sprzątających

Najlepsze roboty sprzątające na rynku kosztują po kilka tysięcy złotych. Jeśli jednak nie masz szczególnie trudnych warunków (obficie leniących się zwierzaków, absolutnego braku przestrzeni czy podłóg wymagających szczególnego traktowania), a do tego Twoje wymagania są raczej niższe niż wyższe, bez trudu znajdziesz dobry sprzęt już za kilkaset złotych.

Musisz przy tym mieć świadomość, że takie tanie urządzenie (choć właściwie będzie to prawda niezależnie od budżetu) nie zdoła w 100% zastąpić tradycyjnego odkurzacza. Zamiast kilka razy w tygodniu wystarczy jednak sięgać po niego raz lub kilka razy w miesiącu, a to już olbrzymie udogodnienie.

W tym rankingu polecam siedem modeli w cenach od około 500 do niespełna 1500 złotych. Pomimo niskich kosztów zakupu są to urządzenia zdecydowanie warte uwagi. Spójrz zatem na ich listę, a następnie przejdziemy do szczegółów technicznych…

Jaki tani robot sprzątający? Ranking 2025:

Xiaomi Robot Vacuum E5 – tani robot sprzątający do 500 złotych

– tani robot sprzątający do 500 złotych Xiaomi Robot Vacuum S20 – najtańszy robot sprzątający wart zakupu

– najtańszy robot sprzątający wart zakupu Xiaomi Robot Vacuum S20+ – świetny robot z mopem obrotowym

– świetny robot z mopem obrotowym Roborock Q7 TF+ – dobry i tani robot ze stacją opróżniającą

– dobry i tani robot ze stacją opróżniającą iRobot Roomba 105 Combo – najlepszy robot sprzątający do 1000 złotych

– najlepszy robot sprzątający do 1000 złotych Dreame D20 Pro Plus – sprytny odkurzacz automatyczny z funkcją mopa

– sprytny odkurzacz automatyczny z funkcją mopa Eufy E20 – robot sprzątający …i odkurzacz pionowy …i odkurzacz ręczny

Co oferują najlepsze roboty sprzątające do 1500 złotych?

Nawet tani robot sprzątający jest w stanie zaoferować dobrze zbierającą szczotkę główną i wspomagającą ją szczotkę boczną, jak również odpowiednią moc ssania, aby skutecznie pozbywać się kurzu i drobinek brudu zarówno z podłóg twardych, jak i dywanów. Rozglądając się za takim urządzeniem, najlepiej za minimum przyjąć ok. 5000 Pa, a od 7000-8000 Pa w górę można oczekiwać już bardzo dobrych rezultatów (choć będzie to wciąż odrobinę za mało na większe zabrudzenia).

Standardem jest już także dwufunkcyjność tych urządzeń: nie tylko odkurzają, ale też mopują podłogi. Czyszczenie na sucho i na mokro pozwala jeszcze lepiej zadbać o czystość i higienę w mieszkaniu. Mopy w tych tańszych modelach często jednak działają co najwyżej poprawnie (warto mieć tego świadomość). Jeśli ta funkcja jest dla Ciebie priorytetem, postaw na urządzenie z nasadkami obrotowymi – spisują się lepiej niż wibracyjne nakładki.

Każdy robot w tym zestawieniu oferuje funkcję automatycznego powrotu do bazy w celu ładowania. Normą w tej półce cenowej powoli staje się także stacja czyszcząca, która dodatkowo samodzielnie zasysa zebrany przez urządzenie kurz. To wygodne rozwiązanie, sprawiające, że robot w dużej mierze staje się bezobsługowy.

Możesz liczyć także na wygodne sterowanie z poziomu aplikacji. W niej też możesz ustalić harmonogram sprzątania, dzięki czemu konieczność czuwania nad porządkami w domu ogranicza się do minimum. A po to przecież kupuje się taki sprzęt. Skoro już przy tym jesteśmy…

Zaczynamy!

Xiaomi Robot Vacuum E5 – tani robot sprzątający do 500 złotych

Ranking otwiera Xiaomi Robot Vacuum E5, ale… tak właściwie, to go nie polecam. W mojej opinii jest to najlepszy robot sprzątający do 500 złotych, ale osobiście nie zdecydowałbym się na zakup tego typu urządzenia za tak małe pieniądze.

Ten robot nie jest zły i jeśli chodzi o samo odkurzanie, to radzi sobie całkiem nieźle. Jeśli Twoje oczekiwania są niskie, to jak najbardziej jest możliwe, że zdoła Cię usatysfakcjonować. Moim zdaniem jednak jego braki stawiają pod znakiem zapytania sensowność zakupu. Dobrze podsumował to Kacper, który – poza pisaniem na Tabletowo – prowadzi też własny kanał na YouTube (Kapsologicznie). Jego wideo możesz zobaczyć poniżej:

Tak, jak wspomniał Kacper, robot Xiaomi przede wszystkim nie potrafi mapować pomieszczeń, przez co za każdym razem musi rozpoznawać swoje otoczenie i planować trasę od nowa. Nie zlecisz też w prosty sposób sprzątania konkretnego pomieszczenia – automatyzacja nie jest tutaj mocną stroną.

Niemałym problemem jest też brak szczotki głównej – nieczystości zbierają tylko dwie szczotki boczne, przez co efektywność sprzątania jest dyskusyjna – chyba że chodzi tylko o kurz (wtedy sprawdza się bez zarzutu). Mopowanie również jest raczej ciekawostką niż faktyczną funkcją, w dodatku istnieje spore ryzyko zacieków. Jeśli to Cię nie zraża, śmiało.

Najważniejsze cechy robota Xiaomi Robot Vacuum E5:

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 2000 Pa,

stacja bazowa: tylko do ładowania,

pojemność zbiornika na kurz: 400 ml,

średnica: 30 cm,

wysokość: 7 cm,

poziom hałasu: ~65 dB,

czas pracy: do 2 godz.,

czas ładowania: 5,5 godz.,

cena i dostępność:

Xiaomi Robot Vacuum S20 – najtańszy robot sprzątający wart zakupu

Za najtańszy robot sprzątający faktycznie wart zakupu uważam model Xiaomi Robot Vacuum S20, którego ceny rozpoczynają się tuż powyżej progu 500 złotych. Jak więc widzisz, nie trzeba dokładać dużo, by kupić coś, co rzeczywiście ma sens. Urządzenie bardzo dobrze radzi sobie z odkurzaniem kurzu i drobnych okruchów z twardych podłóg, dzięki dobrze zaprojektowanemu wałkowi i mocy ssania sięgającej 5000 Pa.

Wysokość poniżej 10 cm pozwala mu wjeżdżać pod większość mebli, a laserowe sensory umożliwiają mapowanie pomieszczeń – możesz potem zlecić czyszczenie całego mieszkania, jak i poszczególnych pomieszczeń, wygodnie sterując robotem z poziomu aplikacji, która pozwala też na ustalanie harmonogramów sprzątania.

Ma całkiem pojemny akumulator, dzięki któremu jest w stanie działać nawet 2 godziny na jednym ładowaniu. Gdy zaczyna mu brakować energii, sam udaje się do kompaktowej bazy i automatycznie inicjuje ładowanie. Nie należy też do szczególnie głośnych.

Teoretycznie robot oferuje także funkcję mopowania, ale to nie będzie dobry wybór, jeśli akurat to jest dla Ciebie priorytetem. Z tego zadania wywiązuje się bowiem co najwyżej przeciętnie. Chyba że chcesz tylko odświeżyć, a nie umyć podłogi. Mimo wszystko uważam, że to najlepszy robot sprzątający dla osób, które chcą pomocy, a nie wyręczania.

Najważniejsze cechy robota Xiaomi Robot Vacuum S20:

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 5000 Pa,

stacja bazowa: tylko do ładowania,

pojemność zbiornika na kurz: 400 ml,

średnica: 32,5 cm,

wysokość: 9,8 cm,

poziom hałasu: ~65 dB,

czas pracy: do 2 godz.,

czas ładowania: 6,5 godz.,

cena i dostępność:

Xiaomi Robot Vacuum S20+ – świetny robot z mopem obrotowym

Na rynku dostępny jest także Xiaomi Robot Vacuum S20+. Jest moją osobną polecajką, ponieważ pomimo bardzo podobnej nazwy, wnosi praktycznie każdy aspekt swojego brata na wyższy poziom.

Oferuje wyższą moc ssania (6000 Pa), działa blisko 3 godziny na jednym ładowaniu, no i zdecydowanie lepiej radzi sobie ze sprzątaniem na mokro, dzięki dwóm obrotowym padom mopującym (to coś, co w tej kategorii cenowej jest spotykane wyjątkowo rzadko).

Jego cena jest już wyraźnie wyższa – wynosi blisko 900 złotych, ale moim zdaniem warto wydać nawet tyle. To jedna z najbardziej opłacalnych opcji na rynku.

Najważniejsze cechy robota Xiaomi Robot Vacuum S20+:

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 6000 Pa,

stacja bazowa: tylko do ładowania,

pojemność zbiornika na kurz: 400 ml,

średnica: 32,5 cm,

wysokość: 9,8 cm,

poziom hałasu: ~65 dB,

czas pracy: do 3 godz.,

czas ładowania: 6,5 godz.,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Xiaomi Robot Vacuum S20+ ok. 900 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD

Roborock Q7 TF+ – dobry i tani robot ze stacją opróżniającą

Jeśli faktycznie marzy Ci się dobry robot sprzątający do 1000 złotych, ale taki, który ma w zestawie stację dokującą oferującą automatyczne odsysanie kurzu, rzuć okiem na model Roborock Q7 TF+. Worek w bazie cechuje się pojemnością 2,5 litra, dzięki czemu spokojnie wystarczy go wymieniać raz na miesiąc albo i dwa (przy bardziej sporadycznych użytkowaniu).

Efekt jest taki, że ten Roborock jest właściwie bezobsługowy przez większość czasu. Szczególnie że w aplikacji możesz też zaprogramować harmonogram sprzątania, więc robot sam będzie ruszać do akcji w podanych dniach i porach.

Model ten jest też wyjątkowo skuteczny – dzięki mocy ssania na poziomie 10000 Pa jest w stanie pozbyć się nie tylko kurzu i małych okruchów, ale też nieco większych zabrudzeń. Ponadto, dobrze sprawdza się również na dywanach i wykładzinach. Dzięki szczotce z technologią zapobiegającą plątaniu się włosów także ta kwestia nie będzie problematyczna.

Roborock Q7 TF+ potrafi również mopować podłogi, ale wiedz, że zdecydowanie lepiej idzie mu sprzątanie na sucho. Jeśli celujesz w wydajny, ale stosunkowo tani odkurzacz automatyczny – to petarda.

Najważniejsze cechy robota Roborock Q7 TF+:

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 10000 Pa,

stacja bazowa: do ładowania i odsysania kurzu,

pojemność zbiornika na kurz: 200 ml w robocie i 2,5 l w stacji,

średnica: 35 cm,

wysokość: 9,65 cm,

poziom hałasu: ~65 dB,

czas pracy: do 2,5 godz.,

czas ładowania: 4 godz.,

cena i dostępność:

iRobot Roomba 105 Combo – najlepszy robot sprzątający do 1000 złotych

Roomba dla wielu osób jest synonimem robota sprzątającego, ale raczej z wyższej półki cenowej. Tymczasem niedawno firma iRobot zaatakowała niższy segment rynku i zrobiła to w świetnym stylu. Jej Roomba 105 Combo to robot odkurzająco-mopujący, który zdecydowanie może pretendować do miana najlepszego modelu za tysiaka lub mniej.

Robot bardzo sprawnie porusza się po mieszkaniu, dzięki systemowi LiDAR. Tworzy szczegółowe mapy i przemieszcza się logicznie po podłogach, unikając przeszkód, nawet jeśli jest już ciemno. W aplikacji możesz sobie w dodatku wszystko dobrze zaplanować.

iRobot Roomba 105 Combo (fot. iRobot)

Świetnie radzi sobie także z wymiataniem kurzu przy listwach i w narożnikach, a równie wysoką efektywnością może pochwalić się i na twardych podłogach, i na dywanach. Tych ostatnich unika, gdy zlecisz mu zadanie mopowania. Czyszczenie na mokro wypada nieźle, choć nie wybitnie – należy podchodzić do niego raczej jak do dodatku.

Polecany przeze mnie model ma w zestawie stację dokującą AutoEmpty, która nie tylko ładuje akumulator robota, ale też samodzielnie odsysa zebrany przez niego kurz. Na marginesie dodam, że jeśli nie potrzebujesz tego bajeru, to możesz wybrać model z podstawową bazą – w ten sposób zaoszczędzisz nawet 300-350 złotych!

Najważniejsze cechy robota iRobot Roomba 105 Combo:

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 7000 Pa,

stacja bazowa: do ładowania i odsysania kurzu,

pojemność zbiornika na kurz: 240 ml w robocie + worek w stacji,

średnica: 33,5 cm,

wysokość: 10,4 cm,

poziom hałasu: ~70 dB,

czas pracy: do 1,25 godz.,

czas ładowania: 3 godz.,

cena i dostępność:

Dreame D20 Pro Plus – sprytny odkurzacz automatyczny z funkcją mopa

Jeśli 1000 złotych nie jest dla Ciebie sztywną barierą i jesteś w stanie wydać nieco więcej pieniędzy, to jedną z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć, jest postawienie na model Dreame D20 Pro Plus.

To dobry i wciąż stosunkowo niedrogi robot sprzątający z funkcją mopowania, choć to w pracy na sucho pokazuje pełnię swojego potencjału. Zasysa kurz i okruchy z siłą nawet 13000 Pa, a podwójna szczotka zapobiega wplątywaniu się włosów. Z kolei szczotka boczna skutecznie czyści krawędzie i narożniki. Urządzenie wyśmienicie radzi sobie i na panelach czy kafelkach, i na dywanach czy wykładzinach.

Dreame D20 Pro Plus (fot. Dreame)

Dzięki laserowemu sensorowi bardzo sprawnie porusza się po pomieszczeniach i potrafi tworzyć ich szczegółowe mapy. Później w aplikacji możesz wygodnie wysłać swojego pomocnika w określone miejsce albo też ustalić harmonogram sprzątania. Warto też zwrócić uwagę na konstrukcję umożliwiającą robotowi pokonywanie progów o wysokości do 20 mm. Równocześnie skutecznie omija przeszkody.

Kolejnym atutem tego modelu jest długi czas pracy (nawet 4 godziny!). Gdy jednak zabraknie energii, robot automatycznie powróci do stacji. Poza ładowaniem ta ostatnia oferuje także automatyczne odsysanie kurzu. To kompletny zestaw za nieduże pieniądze.

Najważniejsze cechy robota Dreame D20 Pro Plus:

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 13000 Pa,

stacja bazowa: do ładowania i odsysania kurzu,

pojemność zbiornika na kurz: 500 ml w robocie + worek w stacji,

średnica: 35 cm,

wysokość: 9,6 cm,

poziom hałasu: ~75 dB,

czas pracy: do 4 godz.,

czas ładowania: 6 godz.,

cena i dostępność:

Eufy E20 – robot sprzątający …i odkurzacz pionowy …i odkurzacz ręczny

Wieńczący ten ranking model Eufy E20 zasługuje na pozycję w zestawieniu z dwóch powodów. Po pierwsze: jest to wyśmienity robot sprzątający do 1500 złotych. Oferuje moc ssania na poziomie 8000 Pa, sprawne poruszanie się po mieszkaniu z omijaniem przeszkód (dzięki LiDAR-owi), sprzątanie przez 3 godziny na jednym ładowaniu oraz szerokie opcje automatyzacji.

Po drugie zaś dlatego, że w rzeczywistości mamy do czynienia nie z jednym, a z trzema urządzeniami, pozwalającymi kompleksowo utrzymywać czystość w mieszkaniu. Dzięki wyjmowanemu silnikowi i dołączanym akcesoriom w kilku szybkich ruchach zamienimy robota w bezprzewodowy odkurzacz ręczny albo też pełnowymiarowy, pionowy odkurzacz bezprzewodowy.

Jako odkurzacz Eufy E20 oferuje siłę ssania sięgającą aż 30000 Pa, dzięki czemu doskonale radzi sobie z zabrudzeniami zarówno na twardych, jak i miękkich podłogach. Łatwiej też da się dotrzeć do różnych zakątków w mieszkaniu.

Dopełnieniem całości jest stacja bazowa z funkcja automatycznego opróżniania pojemnika. Mieści 3-litrowy worek, dzięki czemu wymieniać go wystarczy raz na 2-3 miesiące. Takiego pomocnika, to ja rozumiem!

Najważniejsze cechy robota Eufy E20:

funkcje: tylko odkurzanie,

moc ssąca: 8000 Pa (robot) / 30000 Pa (odkurzacz),

stacja bazowa: do ładowania i odsysania kurzu,

pojemność zbiornika na kurz: pojemnik w robocie + worek 3 l w stacji,

średnica: 35 cm,

wysokość: 8,5 cm,

poziom hałasu: ~60 dB,

czas pracy: do 3 godz.,

czas ładowania: 2,5 godz.,

cena i dostępność:

Tani odkurzacz automatyczny – jaki wybrać?

Jeśli po zapoznaniu się z tym zestawieniem w Twojej głowie nadal znajdują się pytania, które nie doczekały się odpowiedzi, śmiało zadaj je w sekcji komentarzy. A jeśli nie udało Ci się znaleźć niczego dla siebie to wiedz, że modeli godnych polecenia jest oczywiście więcej niż pięć i możliwe, że ten, który będzie najlepszy akurat dla Ciebie, nie zmieścił się w tym rankingu. Pytaj więc – pomożemy.