MediaTek wciąż niepokonany, ale Qualcomm coraz silniejszy

Poznaliśmy właśnie najnowsze dane na temat sprzedaży procesorów do smartfonów. Lider zestawienia wciąż pozostaje niezmienny od dłuższego czasu, choć konkurencja nadrabia straty w stosunku do niego.

MediaTek sprzedaje najwięcej

Rynek procesorów przeznaczonych do urządzeń mobilnych od lat zdominowany jest przez dwie firmy. Zdecydowana większość producentów smartfonów sięga głównie po sprawdzone układy od Qualcomma bądź MediaTeka. Pamiętam doskonale, że przez długi czas chipsety wytwarzane przez MediaTeka były uznawane za gorsze i klienci mniej chętnie sięgali po smartfony z tymi procesorami. To się jednak zmieniło i obecnie układy Tajwańczyków oferują już naprawdę bardzo dobrą wydajność w atrakcyjnych cenach, co zachęca producentów do ich implementowania.

Counterpoint Research opublikował właśnie zaktualizowane dane dotyczące sprzedaży układów dedykowanych do smartfonów. Dane te obejmują okres od drugiego kwartału 2021 roku do trzeciej ćwiartki roku 2022. Królem w tym zestawieniu niezmiennie od ponad roku pozostaje MediaTek, choć zaliczył on spadek względem poprzedniego okresu. Podczas gdy w drugim kwartale bieżącego roku udział Tajwańczyków w rynku wynosił 38%, w trzecim było to już 35%.

Udział w rynku procesorów (źródło: Counterpoint Research)

Swoją pozycję konsekwentnie umacnia Qualcomm. Amerykański producent względem poprzedniego kwartału zaliczył wzrost z 29% do 31%. MediaTek ma zatem coraz mniejszą przewagę nad Qualcommem, bo przecież w Q2 2022 wynosiła ona aż 9 punktów procentowych, teraz są to już tylko 4 p.p.

Apple pnie się w górę, Samsung zalicza spadek

Jak wypadają inni producenci? Apple notuje wzrost i jak prognozują eksperci, czwarty kwartał również zakończy z sukcesywnym wzrostem udziału w rynku procesorów z racji premiery iPhone’a 14 Pro z nowym układem A16 Bionic. Samsung odnotował niewielki, jednoprocentowy spadek, choć najpewniej kolejne kwartały również upłyną mu pod znakiem spadków, choćby ze względu na zastosowanie procesorów Qualcomma w serii Galaxy S23, zamiast autorskich Exynosów.

Huawei definitywnie zakończył produkcję własnych chipsetów HiSilicon i ma zerowy udział w rynku, co jest pokłosiem blokady handlowej od Stanów Zjednoczonych. Ostatnim, ujętym w statystykach, jest UNISOC, który według Counterpoint Research w czwartym kwartale 2022 roku również odnotuje spadek przez niski popyt na tanie smartfony.