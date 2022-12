Nie do wiary – ktoś przejechał hulajnogą Bolt 33 km. Skąd wyjechał i dokąd dojechał?

Zdarza się Wam czasem przejechać elektryczną hulajnogą z wypożyczalni? A może robicie to regularnie, żeby nie powiedzieć, że wręcz nałogowo? Raczej jednak nie pokonujecie takich dystansów, jak jeden użytkowników, który przejechał aż 33 km. Skąd wyjechał i dokąd dojechał?

Rekordowy kurs hulajnogą Bolt w 2022 roku

Firma z estońskim rodowodem postanowiła podsumować 2022 rok i okazało się, że ma kilka bardzo ciekawych danych do przekazania – wręcz aż szkoda by było, aby nie ujrzały one światła dziennego. W końcu nie na co dzień słyszy się, że ktoś przejechał hulajnogą Bolta aż 33 km. Skąd wyjechał i dokąd dotarł tym środkiem transportu?

Rekordzista wsiadł na hulajnogę w Katowicach i dojechał na niej do Tychów. Mapy Google pokazują, że w przypadku jazdy samochodem dystans pomiędzy tymi miastami wynosi niespełna 20 km, zatem przywoływany użytkownik przejechał dodatkowe 13 km, poruszając się – jak informuje Bolt – bezpiecznymi uliczkami.

Tutaj warto wspomnieć, że klienci Bolta najczęściej nie pokonują takich dystansów, gdyż przeciętna długość przejazdu była w 2022 roku ~25 razy mniejsza – wynosiła ~1,3 km. Hulajnoga jest bowiem ciekawą alternatywą nie tylko dla samochodu, ale też komunikacji zbiorowej, jeśli chodzi o przemieszczanie się na niewielkich odległościach.

Czy jazda hulajnogą Bolt jest bezpieczna?

Firma podaje, że w 2022 roku liczba przejazdów hulajnogą Bolt wzrosła dwukrotnie, a klienci przejechali łącznie ponad 26 mln km. Rekord liczby podróżujących padł natomiast 24 czerwca, aczkolwiek nie zdradzono, ile ich wówczas było. Podano natomiast, że użytkownicy podczas podróży osiągali bezpieczną, średnią prędkość na poziomie 11,4 km/h, a do tego znacząco spadła liczba odnotowanych wypadków, bo aż o 31% względem 2021 roku.

Przy okazji firma pochwaliła się, że obecnie jej hulajnogi dostępne są w już 51 polskich miastach, a rok 2022 kończy z 25 nowymi miastami na mapie Polski. Listę miast, w których można wypożyczyć jednoślad, znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej Bolta (część z nich jest uwzględniona w większym zbiorze – Trójmiasto i Silesia, czyli Śląsk).