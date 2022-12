Lista darmowych gier na grudzień 2022

Grudzień to czas strojenia choinki, przygotowywania się do wigilii, porządków w domu/mieszkaniu oraz… prezentów. Ostatnią z tych rzeczy postanowili nas obdarować producenci gier, którzy w tym miesiącu rozdadzą ich całą masę!

Darmowe gry, jak co roku!

W grudniu deweloperzy oraz platformy związane z gamingiem często rozdają za darmo gry. Tak jest też tym razem i w niniejszym artykule znajdziesz najświeższe zestawienie produkcji dostępnych za free. Epic Games Store ma zamiar od czwartku, 15 grudnia 2022 roku, codziennie udostępniać jedną, darmową produkcję. Sporo się plotkuje o tym, że ma tam być m.in. Red Dead Redemption 2, ale czy tak się stanie – zobaczymy w najbliższych dniach.

W Amazon Prime Gaming szału nie ma

W tym roku Amazon Prime Gaming nie postarało się i przygotowało listę 10 gier. Nie chodzi o samą ich ilość, a bardziej jakość, ponieważ w zestawieniu trudno będzie znaleźć cokolwiek ze świeżych tytułów. Zanim przejdziemy do ich omówienia, to warto jeszcze wspomnieć, że dostęp do Prime Gaming można otrzymać w ramach subskrypcji Amazon Prime – pierwsze 30 dni jest darmowe, potem można opłacać abonament co miesiąc (po 10,99 złotych) lub wykupić go na rok za 49 złotych (co opłaca się zdecydowanie bardziej, szczególnie że Amazon Prime zapewnia mnóstwo dodatkowych benefitów, w tym dostęp do ekskluzywnych promocji dla abonentów).

Od 27 grudnia 2022 roku do 3 stycznia 2023 roku do zgarnięcia będą:

Dishonored 2,

Metal Slug,

Metal Slug X,

Metal Slug 3,

Real Bout Fatal Fury,

The King of Fighters 2003,

The Last Blade,

The Last Blade 2,

Twinkle Star Sprites,

SNK 40th Anniversary Collection.

Do tego gracze Farm Heroes Saga mogą liczyć na 40 sztabek złota, 24-godzinne nieograniczone życie, łopatę, łowcę oraz ciągnik. Z kolei w Candy Crush Soda Saga do do odebrania będą:

2 kolorowe bomby,

24-godzinny cukierek w paski,

Zawijane Cukierki,

2 podwójne ryby,

2 cukierki do kolorowania,

24-godzinne nieograniczone życie.

To oczywiście nie jest koniec darmowych rzeczy, które możesz zgarnąć. Zaglądaj regularnie do niniejszego tekstu, żeby być na bieżąco, ponieważ od czwartku, 15 grudnia 2022, w Epic Games Store będą do odebrania darmowe produkcje – ich listę znajdziesz poniżej.