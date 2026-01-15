Na YouTube nareszcie pojawią się opcje, które powinny być od lat

Na platformie YouTube wreszcie zadebiutują funkcje, których brakowało od lat. Tak to powinno wyglądać już dawno dla dobra najmłodszego pokolenia.

Nowe funkcje na YouTube pomogą zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych

YouTube to platforma użytkowana przez osoby w każdym wieku i trzeba przyznać, że od dłuższego czasu jest szczególnie istotnym miejscem dla nastolatków w sieci. W październiku 2025 roku poruszaliśmy temat dotyczący metod i narzędzi wdrożonych do serwisu YouTube, które mają pomóc w zadbaniu o zdrowie psychiczne nastolatków. Teraz technologiczny gigant wprowadza nowe funkcje, mające wspierać zarówno nastolatków, jak i ich rodziców.

YouTube twierdzi, że eksperci oraz opiekunowie młodych użytkowników oczekują, aby konta dedykowane dzieciom i nastolatkom skupiały się na trzech głównych obszarach. Należą do nich:

narzędzia kontrolne, które pozwalają młodym użytkownikom uczyć się odpowiedzialnego korzystania z dostępnych treści, a rodzicom na dokonanie wyboru odnośnie doboru treści dla rodziny,

treści dopasowane do wieku, opracowane na podstawie rygorystycznych zasad i zabezpieczeń,

odpowiednie doświadczenie przeznaczone dla osób w każdym wieku z prostą konfiguracją konta i wbudowanymi zabezpieczeniami,.

Mając na uwadze oczekiwania użytkowników i rady ekspertów, YouTube aktualizuje platformę o dodatkowe elementy sterujące.

Kolejne funkcje bezpieczeństwa YouTube dla dzieci i rodziców

Dzięki najnowszym funkcjom rodzice mogą pomóc nastolatkom w bardziej świadomym i odpowiedzialnym oglądaniu Shortsów. Nowa opcja pozwoli na kontrolowanie czasu spędzanego na „scrollowaniu”, a opiekunowie będą mogli również ustawić czas na „zero” np. w czasie nauki czy odrabiania zadania. Kontrola jest na tyle elastyczna, że rodzic może zmienić czas oglądania na dłuższy, np. podczas podróży.

Opiekunowie kont nadzorowanych mogą też ustalić własne przypomnienia dotyczące pory snu czy przerwy. Wygląda na to, że metoda kontroli będzie nieco podobna do limitów czasu użytkowania smartfona ustawianych za pośrednictwem Google Family Link.

Limit czasu na Shortsy dla dzieci i młodzieży (źródło: YouTube)

YouTube sukcesywnie aktualizuje zasady dla twórców, udostępniających treści dedykowane dla nastolatków. Narzędzia powstały przy współpracy m.in. z Komitetem Doradczym ds. Młodzieży, Amerykańskim Towarzystwem Psychologicznym czy Laboratorium Cyfrowego Zdrowia w Szpitalu Dziecięcym w Bostonie oraz specjalistami i globalnymi organizacjami.

Ponadto w kolejnych tygodniach YouTube planuje udostępnić usprawniony proces rejestracji. Dzięki niemu opiekunowie będą mogli tworzyć nowe konta dla dziecka i łatwo przełączać się pomiędzy kontami w aplikacji mobilnej.