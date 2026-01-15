Huawei WiFi Mesh X3 Pro debiutuje w Polsce. Uroda w parze z zasięgiem

Nie każdy sprzęt traktujemy po równo w kwestii oczekiwań. Przykład: niektórzy oczekują od samochodu, że będzie urzekający stylistycznie – podobnie jak obudowa do komputera czy zestaw audio. Kwestie wizualne w przypadku urządzeń sieciowych mało kogo obchodzą. Huawei WiFi Mesh X3 Pro może sprawić, że zmienimy w tej kwestii zdanie.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro – stylistyka ma znaczenie

Jak wygląda typowy router, chyba każdy jest w stanie sobie wyobrazić – to zazwyczaj walec lub skrzynka, z której czasami wystają dodatkowe anteny, mające wzmocnić sygnał. Kolor – czerń lub biel; materiał, z jakiego wykonano obudowę, to przede wszystkim plastik. Idealny do postawienia gdzieś niedaleko skrzynki sieciowej, z dala od wzroku użytkowników.

W przypadku WiFi Mesh X3 Pro aż chciałoby się postawić go na środku salonowego stolika. Cylindryczny kształt zwężający się u góry składa się z kilku widocznych elementów. Pierwszy z nich to czarna podstawa z elegancko wyeksponowanym logotypem producenta. Kolejna to szklany korpus, który zyskuje swą transparentność gdzieś na 1/3 wysokości. Natomiast w środku korpusu znajduje się kształt, który służy nie tylko ukryciu anteny – jego nieregularność i biel na wierzchołku przypominają ośnieżony szczyt.

W kwestii designu nie jest to jednak ostatnie słowo routera – górę można dodatkowo podświetlić. Aby sprzęt pozostawał elegancki producent zdecydował się na LED-y dające wyłącznie światło w odcieniach żółtego i bieli. Temperaturę barw i jasność można dostosować ręczne lub pozwolić, aby zmieniała się automatycznie zgodnie z porą dnia oraz pogodą.

Routerowi w zestawie towarzyszy także urządzenie do poszerzania zasięgu sygnału – tzw. range extender. Choć w jego środku nie znajdziemy ośnieżonego szczytu, to jest on spójny stylistycznie z bazą i również wyposażono go w konfigurowalne oświetlenie LED.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro (źródło: Huawei)

Wygląd czy specyfikacja? Poproszę oba

Oczywiście cała para poszłaby w gwizdek, gdyby za wyglądem Huawei WiFi Mesh X3 Pro nie szła specyfikacja. Na wyposażeniu bazy jak i extendera znajdują się dwie anteny dla częstotliwości 2,4 GHz i cztery dla pasma 5 GHz. Według producenta przezroczyste anteny metalowe typu mesh w routerze to pierwsze tego typu rozwiązanie w branży. Zestaw powinien umożliwić pokrycie siecią Wi-Fi budynku parterowego o rozmiarze do 120-150 m2 – w przypadku większego metrażu i dodatkowych pięter sugerowany jest jeszcze jeden extender, choć wiadomo, że dużo zależy od materiałów wykorzystanych w budynku czy rozkładu pomieszczeń.

Nie zawiodą się również fani dużych prędkości. WiFi Mesh X3 Pro wykorzystuje standard Wi-Fi 7, dzięki czemu prędkość przesyłu danych może sięgać nawet 3,6 Gb/s. Dzięki MLO urządzenia mogą łączyć się w tym samym czasie z pasmem 2,4 i 5 GHz, a schemat modulacji 4K-QAM pozwala na teoretycznie o 20% szybszy transfer. Zależy Wam na niskich opóźnieniach i dużych prędkościach wewnątrz sieci? Główny router oferuje dwa porty Ethernet o maksymalnej prędkości 2,5 Gb/s z automatyczną adaptacją LAN/WAN. W przypadku extendera można liczyć na jeden port LAN 1 Gb/s.

Huawei pamiętał również o niezawodności i bezpieczeństwie. Za pierwsze odpowiada wbudowany w głównym routerze wentylator o łopatkach w kształcie płetw rekina, połączony z architekturą, zapewniającą naturalny przepływ chłodnego powietrza do środka urządzenia. Druga kwestia to szereg funkcji w ramach Huawei HomeSec, w ramach której znajduje się m.in:

możliwość ustawienia sieci Wi-Fi dla gości,

szyfrowanie Wi-Fi i ochrona przed złamaniem zabezpieczeń metodą brute force,

możliwość usuwania niezidentyfikowanych urządzeń jednym kliknięciem,

inteligentny Firewall.

Cena Huawei WiFi Mesh X3 Pro w Polsce i promocja na start

W ramach oferty premierowej od 15 stycznia do 8 marca 2026 roku Huawei WiFi Mesh X3 Pro w zestawie z jedną satelitą kupicie za 799 złotych. Po tym okresie cena wzrośnie do 999 złotych.