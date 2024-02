mBank wkrótce zablokuje dostęp do aplikacji tym klientom

mBank ogłosił, że zakończy wsparcie dla swojej aplikacji w przypadku starszych wersji Androida i iOS. Zmiany zostaną wdrożone już niebawem.

Aplikacja mBanku bez wsparcia dla tych wersji Androida i iOS

Korzystanie ze starszych wersji systemów operacyjnych to nie tylko brak dostępu do nowych funkcji, które zostały wprowadzone wraz z aktualizacjami, ale często też inne konsekwencje. Wśród nich możemy wymienić brak wsparcia w przypadku nowych aplikacji i gier. To jak najbardziej zrozumiałe, bowiem przykładowo twórcom niekoniecznie opłaca się rozwijanie oprogramowania dla systemów, które powoli zbliżającą się do emerytury lub już na nią przeszły.

mBank właśnie zapowiedział zmiany w dostępie do swojej aplikacji, które dotkną raczej niewielką część użytkowników, którzy korzystają ze starszych wersji Androida i iOS. Jak ma to dokładnie wyglądać? Już wyjaśniam:

iPhone z systemem operacyjnym poniżej wersji iOS 16 – wsparcie zostanie wyłączone w marcu 2024 roku (dokładna data zostanie podana niebawem). Oczywiście jeśli użytkownik chce mieć dostęp do nowych funkcji w aplikacji, to musi przesiąść się na iOS 16 lub nowszą wersję. Z aplikacji nadal będzie można korzystać, ale raczej przez ograniczony czas.

Smartfon z Androidem poniżej wersji 8 – aplikacja zostanie wyłączona na przełomie kwietnia i maja 2024 roku (dokładna data zostanie podana niebawem). Użytkownicy, którzy chcą dalej mieć dostęp do aplikacji, powinni zaktualizować smartfon lub jeśli nie jest to możliwe, przesiąść się na inny model. Niestety, dalsze korzystanie z aplikacji nie będzie możliwe.

mBank decyzję tłumaczy przede wszystkim względami bezpieczeństwa, co jest jak najbardziej zrozumiałe. W końcu wśród konsekwencji korzystania ze starszych wersji systemów operacyjnych, o których wspomniałem wcześniej, należy jeszcze wymienić potencjalnie wyższe zagrożenie na różne cyberataki i inne niebezpieczeństwa.

Bez obaw, nie będzie to duża zmiana

Jak już wiemy, aplikacja zostanie wyłączona dla starszych wersji niż Android 8. Obecnie, według danych Statcounter, ta wersja jest zainstalowana zaledwie na około 2% urządzeń. Natomiast udziały starszych, wkrótce niewspieranych wersji, są jeszcze niższe – np. jeśli spojrzymy na Androida 7, to udziały wynoszą poniżej 1%.

Jak to wygląda w przypadku iOS? iOS 17, czyli najnowsza wersja, ma znacznie ponad połowę udziałów. Kolejną, powiedzmy wartą odnotowania część tortu, zgarnia iOS 16. Jeśli chodzi o iOS 15, to jego dane nie są podane, ale można strzelać, że są równie „imponujące” jak udziały tych naprawdę starych wersji Androida.