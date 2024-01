Instalujesz beta wersje iOS? To nie jest dobry pomysł

Możliwość wcześniejszego sprawdzenia nowości kusi wielu użytkowników. Decydują się oni często na dołączenie do programu beta testów iOS. Niestety, niekoniecznie jest to dobry pomysł.

Poważny problem po zainstalowaniu beta wersji iOS

Oczywiście, że programy beta testów mają sporo sensu, bowiem pozwalają dostarczyć finalnie lepsze oprogramowanie. Testerzy wychwytują błędy, zgłaszają usterki deweloperowi, a ten – jeśli oczywiście zależy mu na jakości oprogramowania – wprowadzone stosowne poprawki. Wersje testowe pozwalają też twórcom aplikacji sprawdzić, czy ich aplikacje działają poprawnie na nowej wersji systemu operacyjnego.

Dla wszystkich geeków programy beta testów mają jeszcze jedną zaletę. Otóż dzięki nim mogą oni sprawdzić nadchodzące nowości jeszcze przed ich udostępnieniem wszystkim użytkownikom. Znam wiele osób, które instalują beta wersje iOS właśnie z tego powodu. Następnie zaskoczeni narzekają, że coś nie działa i muszą męczyć się z problemami. Nie powinni być jednak zdziwieni, bowiem – jak już wspomniałem – program beta testów ma na celu wychwycenie tych błędów. Nie jest to po prostu wcześniejszy dostęp do nowości dla zniecierpliwionych użytkowników.

Z drobnymi usterkami można jeszcze funkcjonować i korzystać ze smartfona. Gorzej, gdy instalacja wersji testowej kończy się „zablokowaniem” urządzenia. Wtedy pojawia się spory problem, gdy nie mamy możliwości powrotu do starszej, działającej wersji systemu, a na instalację bety zdecydowaliśmy się na naszym głównym smartfonie.

W przypadku iOS sytuacje, w których iPhone staje się niemal „cegłą” po zainstalowaniu wersji beta zdarzają się bardzo rzadko. Może to być zachętą dla miłośników wczesnego sprawdzania nowości. Tylko, że jednak czasami dochodzi do poważnych błędów, o czym przekonała się niemała część osób po zainstalowaniu najnowszego iOS 17.2 Beta 2.

Okazało się, że u części użytkowników, po zainstalowaniu nowej wersji beta, iPhone wpadł w „pętlę rozruchową”. Owszem można rozwiązać ten problem wykonując przywrócenie starszych wersji iOS z kopii zapasowej. Tylko, że taką kopię trzeba posiadać, a niestety nie wszyscy o tym pamiętają.

Apple wycofało wadliwą aktualizację

Firma z Cupertino sprawnie zareagowała na rosnącą liczbę zgłoszeń. Apple zdecydowało się wycofać beta wersję iOS 17.3, a także iPadOS 17.3. Dla osób, które obecnie pozostali z iPhonem w „pętlę rozruchowej” niewiele to zmienia, ale mogli przecież pamiętać, że instalowanie wersji beta to zawsze ryzyko. Szczególnie, gdy są to wersje z kanału deweloperskiego, a więc tego jeszcze mniej stabilnego niż publiczne bety iOS.

Jasne, problemy zdarzają się również w przypadku stabilnych wersji. Tylko, że mimo wszystko ryzyko jest sporo mniejsze. Oczywiście możecie robić ze swoimi iPhone’ami, co tylko chcecie, aczkolwiek zalecałbym się dobrze zastanowić przed dołączeniem do programu beta testów, gdy zamierzacie tylko sprawdzić nadchodzące nowości na swoich głównych/jedynych smartfonach.