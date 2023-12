mBank wyszedł przed szereg. Nie ma tego żaden bank

Banki, które świadczą swoje usługi w Polsce, wdrażają coraz więcej innowacyjnych, wygodnych dla klientów rozwiązań. mBank udowadnia, że wciąż można udostępnić kolejne – wiele osób z pewnością z niego skorzysta.

Nowy sposób aktywacji aplikacji w mBanku

Duża część klientów banków w Polsce korzysta z bankowości internetowej lub/i mobilnej. Motywuje to banki do ich regularnego ulepszania i odświeżania – w ostatnim czasie zdecydowały się na to Santander i ING Bank Śląski (w przypadku tego pierwszego niestety nie obyło się bez niedogodności, ale dziś wszystko działa już jak trzeba).

mBank udostępnił pierwszą wersję aplikacji na urządzenia mobilne w 2017 roku i cały czas dodaje do niej nowe funkcje. Najnowsza, która jest właśnie wdrażana, jest związana z łączeniem aplikacji z kontem bankowym. Aktualnie jednym z etapów tego procesu jest odebranie połączenia głosowego, w trakcie którego automat poda wymagany do aktywacji programu kod. Nowy sposób pomija ten krok.

Bank ogłosił, że od teraz jego klienci będą mogli połączyć aplikację ze swoim kontem z pomocą karty płatniczej. W jaki sposób? Po uruchomieniu programu na smartfonie i podaniu danych identyfikujących pojawi się komunikat, aby klient przyłożył (aktywną) kartę płatniczą mBanku do urządzenia. Następnie na jego numer telefonu zostanie wysłany weryfikacyjny kod SMS, który trzeba wpisać w aplikacji.

źródło: mBank

Później wystarczy podać pozostałe, wymagane informacje i gotowe – aplikacja zostanie z sukcesem połączona z kontem. Nowy sposób wygląda na bardzo prosty i wygodny, więc z pewnością będzie ochoczo wykorzystywany przez klientów tego banku.

Nowy sposób łączenia aplikacji to ukłon w stronę naszych obecnych klientów, którzy decydują się na zmianę telefonu i są w posiadaniu karty płatniczej. Łukasz Wiktor, dyrektor departamentu omnichannel w mBanku

Od kiedy będzie można aktywować aplikację w nowy sposób?

Bank informuje, że nowa metoda łączenia aplikacji z kontem została już udostępniona wybranym klientom i będzie sukcesywnie udostępniania wszystkim pozostałym. Jednocześnie mBank uczula, że nigdy nie prosi o zeskanowanie karty na stronie internetowej czy podanie kodu PIN do karty poprzez urządzenie mobilne.

Trzeba również pamiętać, że z nowego sposobu łączenia aplikacji z kontem będzie można skorzystać wyłącznie na smartfonach z Androidem – posiadacze iPhone’ów niezmiennie muszą wysłuchać kodu przekazanego podczas połączenia głosowego z automatem.

Szczegółową instrukcję aktywacji aplikacji na smartfonach z Androidem i iOS można znaleźć na stronie mBanku.