TikTok bije rekordy popularności. Niedługo pokona Instagram

Popularność TikToka w Polsce poszybowała w górę podczas pandemii koronawirusa. Platforma jeszcze nie zamierza się zatrzymywać i stała się poważnym graczem na rynku mediów społecznościowych w naszym kraju. Polacy już spędzają w serwisie ponad 3 razy więcej czasu niż na Instagramie.

Facebook zjada konkurencję

Ostatnie lata utwierdzają w przekonaniu, że stwierdzenie: „media społecznościowe stały się integralną częścią naszego życia” nie jest ani trochę przesadzone. Dzisiaj wielu osobom trudno wyobrazić sobie dzień bez przejrzenia swoich ulubionych socjali. Serwisy społecznościowe przeżywają swoje wzloty oraz upadki w kontekście popularności, jednak jedno się nie zmienia – królowanie Facebooka.

Z serwisu stworzonego przez Marka Zuckerberga korzysta na co dzień nieco ponad 82% wszystkich polskich internautów. Warto podkreślić, że w porównaniu z konkurencją to naprawdę świetny, bo wyższy o ponad 30 p.p. wynik. Według badania Mediapanel w grudniu 2023 roku z platformy korzystało 24,36 mln użytkowników. Każdego z nich Facebook przyciągnął średnio na 15 godzin, 36 minut i 38 sekund.

Instagram czuje na plecach oddech TikToka

Drugie miejsce pod względem liczby użytkowników wśród social mediów w Polsce zajął Instagram. Platforma przyciągnęła do siebie 14,09 mln użytkowników, co przekłada się na 47,47% ogólnej liczby internautów w naszym kraju. Średnio spędzili oni w serwisie 5 godzin, 2 minuty i 39 sekund. Należący do Meta serwis społecznościowy nie ma jednak zbyt dużej przewagi nad TikTokiem, z którego korzystało 13,79 mln internautów, czyli 46,45% wszystkich. Warto podkreślić, że przeciętny użytkownik spędził na platformie 17 godzin, 18 minut i 42 sekundy, czyli ponad 3 razy więcej czasu niż na Instagramie.

Jak radzą sobie inne serwisy? Na 4. miejscu z tym zestawieniu znalazł się X (dawniej Twitter), z którego korzysta niemal 1/3 użytkowników internetu w Polsce, czyli 8,71 mln osób, a każdy z nich spędził tam przeciętnie godzinę, 14 minut i 16 sekund. Na kolejnej pozycji ulokował się Pinterest, na którym 6,72 mln użytkowników spędziło średnio 51 minut i 36 sekund. Na kolejnych lokatach w tym zestawieniu są Snapchat, blogspot, LinkedIn, Reddit i Wykop. Szczegółowe wyniki prezentuje poniższa tabela:

źródło: Mediapanel

W porównaniu z wynikami z listopada 2023 roku Facebook stracił ponad 588000 internautów (2,4%), ale za to średni czas spędzony na platformie wydłużył się o 32 minuty i 50 sekund. Instagram stracił ~259000 użytkowników (1,8%), lecz zyskał 15 minut średniego czasu korzystania. Niewielkim wzrostem pochwalić może się TikTok (~88500 użytkowników) oraz X (~396400 użytkowników).