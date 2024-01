mBank zapowiedział tyle podwyżek, że możesz rozważyć zmianę banku

Wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że różne firmy i instytucje regularnie informują o podwyżkach cen swoich produktów i usług. Teraz jednak mBank ogłosił taką kumulację podwyżek opłat i prowizji, że niektórzy klienci mogą zacząć zastanawiać się nad zmianą banku.

Duże zmiany w tabeli opłat i prowizji mBanku

Zupełnie zrozumiałe jest, że firmy i instytucje muszą dostosowywać wysokość cen lub pobieranych opłat do aktualnych warunków rynkowych. Niedawno BNP Paribas ogłosił, że zacznie pobierać opłatę za prowadzenie konta (co do tej pory było bezwarunkowo darmowe), a także zapowiedział kilka innych zmian w swoich cennikach.

Dziś to samo zrobił mBank i nie ukrywam, że dla mnie lista zaanonsowanych zmian w taryfach opłat i prowizji jest szokująca (zaczną one obowiązywać od 3 kwietnia 2024 roku). Szczególnie klientom mogą się nie spodobać:

wyłączenie bankomatów Euronet i Santander Bank Polska z sieci bankomatów mBanku (wyjątek stanowią urządzenia w placówkach banku), co oznacza, że będą one traktowane jako „obce”,

wprowadzenie opłaty w wysokości 5 złotych za wypłatę dowolnej kwoty z bankomatów spoza sieci banku (dotyczy eKonta osobistego i eKonta dla Młodych, założonych od 26 września 2013 roku),

podniesienie minimalnej kwoty bezpłatnej wypłaty gotówki z bankomatów mBanku i Planet Cash ze 100 do 300 złotych (wypłacenie kwoty mniejszej niż 300 złotych będzie kosztowało 2,50 złotych),

wprowadzenie opłaty w wysokości 2 złotych za wypłatę gotówki w kasie sklepu.

W lepszym położeniu są posiadacze eKonta możliwości 13-24, gdyż oni zapłacą za wypłatę mniejszą niż 100 złotych (nie 300 złotych) dopiero po ukończeniu 18. roku życia.

Ponadto bank podniesie wysokość opłaty za kartę główną/dodatkową do konta osobistego z 7 do 10 złotych miesięcznie, jeśli klient nie spełni warunku zwolnienia z niej. Dużą zmianą jest również zmiana podejścia do wypłat pieniędzy w bankomatach za pomocą BLIKA – od 4 czerwca 2024 roku będą one traktowane tak samo jak wypłaty plastikową kartą, co oznacza pobieranie opłat w przypadku wypłaty zbyt małej kwoty lub dowolnej w maszynie spoza sieci mBanku.

mBank zapowiedział również podniesienie opłaty miesięcznej za usługę wypłaty ze wszystkich bankomatów – aż o 100%, z 9 do 18 złotych. To zmiany, które dotyczą największej części klientów banku, ale nie jedyne, ponieważ poinformował również, że posiadacze mKonta Intensive nie zapłacą od 3 kwietnia 2024 roku za wypłatę z bankomatu wyłącznie wtedy, gdy wypłacą co najmniej 300 złotych. Ponadto konto pozostanie bezpłatne, gdy suma wpływów wyniesie 10000 złotych (do tej pory 7000 złotych).

Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. – eKonto, eKonto: osobiste, mobilne, dla młodych standard, izzy od 13. roku życia (PDF)

Szczegółowy wykaz zmian dla klientów, którzy mają: eKonto możliwości 13-24 lata, eKonto m 21-24 lata (PDF)

Szczegółówy wykaz zmian dla klientów, którzy mają mKonto Intensive (PDF)

Szczegółowy wykaz zmian dla klientów, którzy mają: eKonto: z darmowymi bankomatami, plus, m 25 lat i więcej, z usługą Pakiet (Classic, Active, Intensive); mKonto Multi: Comfort, Active; mKonto: Aquarius, Aquarius Classic (PDF)

Szczegółowy wykaz zmian: opłaty za papierowe dokumenty (PDF)

Tak dużo (moim zdaniem) niekorzystnych zmian w cennikach może sprawić, że niektórzy klienci mogą zacząć zastanawiać się nad zmianą banku. Aktualnie najbardziej „liberalny” bank, tzn. taki, który oferuje za darmo prowadzenie konta i kartę oraz wypłaty pieniędzy BLIKIEM, to Nest Bank. Jego klienci mogą również za darmo wypłacać pieniądze z bankomatów Euronet.

To nie koniec zmian

mBank zapowiedział też, że od 3 kwietnia 2024 roku zmieni się Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych. Bank zdecydował się m.in. podwyższyć opłatę za ocenę lokalu mieszkalnego oraz domu mieszkalnego w sytuacji, kiedy klient złoży wniosek o zmianę zabezpieczenia.

Szczegółowy wykaz zmian (PDF)

Na zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji muszą przygotować się również klienci Biura maklerskiego mBanku w ramach usługi eMakler. Szczegółowy wykaz zmian dla nich można znaleźć tutaj.