Marzy Ci się wypasiony smartfon? W końcu będziesz mógł taki kupić

Polska i Europa ogólnie często jest traktowana jako „region trzeciego świata”, ponieważ nie trafia do niej wiele urządzeń, w tym najbardziej wypasionych. Na szczęście dla klientów na Starym Kontynencie takich wyjątków będzie mniej.

Kolejny wypasiony smartfon może trafić do sprzedaży w Europie

Marka Vivo, której losy w Polsce są pełne zwrotów akcji (Vivo oficjalnie weszło do Polski w październiku 2020 roku, a w czerwcu 2023 roku Vivo wycofało się z Polski, po czym w lutym 2025 roku Vivo ogłosiło powrót do Polski), natomiast nie zmieniło się jedno – topowymi modelami marki, sprzedawanymi w kraju nad Wisłą, zawsze były te z dopiskiem „Pro”, kończąc na Vivo X200 Pro.

Tymczasem w maju 2024 roku zadebiutował Vivo X100 Ultra, a w kwietniu 2025 roku premierę miał smartfon Vivo X200 Ultra. Ani jeden, ani drugi nie trafił do sprzedaży w Europie. Kolejny członek tej serii może natomiast (w końcu!) być dostępny na Starym Kontynencie. Wskazuje na to fakt, że urządzenie o przypisanym do niego numerze V2562 przeszło proces certyfikacji w EEC.

To otwiera mu drogę do premiery na europejskim, w tym polskim rynku. To świetna wiadomość dla klientów, ponieważ będą oni mogli kupić wypasiony smartfon z najlepszymi rozwiązaniami, jakie ma do zaoferowania ten producent.

Co wiadomo już o smartfonie Vivo X300 Ultra?

Premiera Vivo X300 Ultra nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana przez producenta. Według nieoficjalnych informacji, jest ona planowana w marcu 2026 roku, przynajmniej w Chinach. Globalna, jeśli faktycznie się odbędzie, to prawdopodobnie nie w tym samym czasie, tylko później.

Mówi się, że smartfon Vivo X300 Ultra zostanie wyposażony w dwa aparaty o rozdzielczości 200 Mpix każdy, podobnie jak Oppo Find X9 Ultra – jeden z sensorów znajdzie się w aparacie głównym (Sony LYT-901), natomiast drugi (Samsunga) w teleobiektywie o budowie peryskopowej. Ponadto na pokładzie ma pojawić się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, akumulator o pojemności około 7000 mAh oraz aparat ultraszerokokątny z 50 Mpix matrycą.

Ponadto chiński informator, Digital Chat Station, przekazał, że smartfon Vivo X300 Ultra na obecnym etapie rozwoju ma płaski, 6,82-calowy wyświetlacz BOE o rozdzielczości ~2K (prawdopodobnie z matrycą LIPO) i został pozbawiony klawisza do obsługi aparatu na bocznej krawędzi.