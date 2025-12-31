Ekościema na celowniku UOKiK. Przepisy zostaną zaostrzone?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podejmuje kolejny krok w walce z szeroko rozumianą ekościemą i celowym wprowadzaniem klientów w błąd. Przygotował projekt nowelizacji przepisów, gdzie proponuje wydłużenie listy nieuczciwych praktyk, których stosowanie na polskim rynku ma być niezgodne z prawem.

Ekologia czy ekościema? UOKiK podejmuje działanie

Wśród dwunastu praktyk, do których ukrócenia dąży UOKiK, znajdują się między innymi:

reklamowanie produktu jako neutralnego klimatycznie, gdy nie ma na to weryfikowalnych dowodów,

wskazywanie na łatwość w naprawie produktu, gdy możliwości w tym zakresie są mocno ograniczone,

rekomendowanie wymiany materiałów eksploatacyjnych szybciej niż to technicznie konieczne,

zatajanie informacji o negatywnym wpływie aktualizacji oprogramowania na działanie produktu,

przedstawianie w formie zalet produktu cech narzuconych przez wymogi prawne,

a także prezentowanie w formie zalet produktu cech wynikających z samej jego charakterystyki.

To ostatnie polega na promowaniu produktu, że jest jakiś, pomimo że jest on taki z samej swojej natury – za przykłady niech posłużą bezglutenowa woda mineralna czy wegańska marchewka. Podobnie, producenci nie mogą przedstawiać cech wynikających z unijnych czy krajowych wymogów prawnych jako unikalnych dla ich produktów.

Walka z greenwashingiem

Projekt zakłada również intensywniejszą walkę z greenwashingiem, czyli pozbawionym merytorycznych podstaw promowaniem siebie i swoich produktów jako ekologicznych i przyjaznych środowisku. Niestety, bardzo często zdarza się, że poza deklaracją producenta nie ma żadnych dowodów na to, że dany produkt powstał w sposób neutralny dla przyrody, a kwestia zerowej emisji netto bywa kontrowersyjna na wielu płaszczyznach.

Jak informuje Business Insider, projekt nowych przepisów zakłada, że producenci będą musieli przedstawić wiarygodne, weryfikowalne i szczegółowe dane na temat swojej ekologiczności, aby faktycznie móc z tej cechy zrobić narzędzie promocji.

Cele wszystkich tych działań są dwa. Z jednej strony UOKiK chce, aby konsumenci mieli dostęp do wiarygodnych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji na temat produktu, co ułatwi im (nam) podejmowanie lepszych i bardziej przemyślanych decyzji zakupowych. Po drugie: aby produkty stały się bardziej ekologiczne w rzeczywistości, a nie tylko w ulotkach reklamowych.