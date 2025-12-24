Ultra przez duże „U”. Takiego smartfona jeszcze nie było

Dwa aparaty o rozdzielczości 200 Mpix, a do tego jeszcze peryskopowy teleobiektyw oferujący 10-krotny zoom optyczny? Właśnie taką specyfikacją może zachwycić smartfon Oppo Find X9 Ultra, jeśli tylko ostatnie doniesienia znajdą pokrycie w rzeczywistości.

Oppo Find X9 Ultra zaoferuje teleobiektyw 10x i dwa aparaty 200 Mpix?

To dziwne, ale ostatnim smartfonem z teleobiektywem oferującym 10-krotny zoom bez strat był Samsung Galaxy S23 Ultra z 2023 roku. Połączony z nim był sensor o rozdzielczości 10 Mpix, co brzmi już mniej imponująco. Rok później w modelu Samsung Galaxy S24 Ultra został zastąpiony czujnikiem o zdecydowanie wyższej rozdzielczości (50 Mpix), ale współczynnik przybliżenia spadł do 5x. Konkurenci również zatrzymali się na 5x, ewentualnie: 6x (Oppo) lub 7x (Sony).

Wygląda jednak na to, że w 2026 roku wreszcie pojawi się nowy smartfon z teleobiektywem oferującym 10-krotny zoom optyczny. Nie będzie to jednak Samsung, lecz Oppo Find X9 Ultra. Konkretnie ma mieć peryskopowy teleobiektyw z sensorem o rozdzielczości 50 Mpix.

Co więcej, to tylko początek spektakularnych możliwości fotograficznych, jakimi – ponoć – będzie mógł się pochwalić Oppo Find X9 Ultra. Wśród jego aparatów znaleźć mają się także dwa sensory o rozdzielczości 200 Mpix (w tym nowiutki Sony Lytia 901)! Jeden z nich będzie powiązany z teleobiektywem oferującym prawdopodobnie przybliżenie na poziomie 3x lub 4x. Drugi to główny czujnik, który pod względem efektywnego wykorzystania światła przewyższać ma poziom topowych, 1-calowych sensorów.

Tak wygląda Oppo Find X8 Ultra (fot. Oppo)

Źródłem tych rewelacji jest – zwykle dobrze poinformowany – Digital Chat Station. Nie należy brać ich za pewnik, ale można uznać za wiarygodne. Gorsza wiadomość jest taka, że kolejne flagowce Oppo z dopiskiem Ultra rokrocznie omijają europejski rynek i niewielkie są szanse na to, że w przyszłym roku będzie inaczej.

Nie tylko Oppo

Przy okazji warto wspomnieć, że Oppo Find X9 Ultra może nie być jednym smartfonem z dwoma aparatami o rozdzielczości 200 Mpix na horyzoncie. O takim samym rozwiązaniu mówi się w przypadku modeli Vivo X300 Ultra oraz Honor Magic 8 Ultra.

Przyszły rok zapowiada się pod tym względem naprawdę dobrze!