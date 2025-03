Do Android Auto zawitały nowe gry. Obecnie w ramach testów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Google wprowadza nowe gry do Android Auto. Na początek kilka tytułów.

Gry w Android Auto

Warto wyjaśnić, że temat gier w przypadku oprogramowania Google dla kierowców nie jest czymś zupełnie nowym. Wcześniej już Android Auto zyskał GameSnacks, czyli funkcję zapewniającą dostęp do prostych produkcji, w które można zagrać na ekranie samochodu. Natomiast teraz wprowadzane są tytuły znane ze smartfonów i tabletów z Androidem. Nie zabrakło wśród nich nieco bardziej rozbudowanych gier.

Nowość została zauważona w Android Auto 14.1 beta, a to zapowiada, że już niebawem powinna trafić do wszystkich użytkowników w kanale stabilnym. Trudno teraz stwierdzić, kiedy dokładnie, ale niewykluczone, że jest to kwestia najbliższych tygodni.

Na początek kilka tytułów

Obecnie obsługiwane są cztery gry: Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2 i Beach Buggy Racing, ale najpewniej z czasem lista zostanie rozszerzona o kolejne tytuły. Warto zaznaczyć, że na ten moment gry działają całkiem dobrze na ekranie samochodu, aczkolwiek zdarzają się wpadki, jak chociażby informacja o opcjonalnym sterowaniu za pomocą „przechylania” w przypadku Beach Buggy Racing.

Gry uruchamiane są w trybie pełnoekranowym, co jest nowym zachowaniem w Android Auto. Dotychczas, nawet jeśli włączyliśmy duże okno nawigacji, to wciąż pozostawał widoczny chociażby pasek z ikonami aplikacji. W celu wyjścia należy wykonać gest przesunięcia od góry ekranu. Wypada jeszcze wspomnieć, że grę należy wcześniej zainstalować na smartfonie – po prostu użytkownik pobiera jeden ze wskazanych tytułów z Google Play. Jeśli jest on wspierany, to automatycznie pojawi się na ekranie samochodu.

Jak wskazuje serwis 9to5Google, który zauważył omawianą nowość w Android Auto 14.1 beta, gry działają tylko, gdy samochód jest zaparkowany. Jakikolwiek ruch powoduje, że gra jest od razu wyłączana. Oczywiście wynika to z kwestii bezpieczeństwa.

W planach są również aplikacje

Google docelowo chce jeszcze wprowadzić sporo aplikacji znanych ze smartfonów i tabletów, zarówno do Automotive, jak i Android Auto. W tym celu deweloperzy otrzymali zestaw narzędzi, które pozwalają na wykonanie szybkiej konwersji. Brzmi ciekawie, ale zastanawiająca jest dość ważna kwestia – czy korzystanie z tych aplikacji i gier będzie wygodne na ekranie samochodu. W końcu mówimy o prostej konwersji, a nie tworzeniu oprogramowania specjalnie pod auto.

Tymczasem w kanale stabilnym dostępny jest Android Auto 14. Aktualizacja nie wprowadza większych nowości, z których można byłoby już korzystać. Sporo natomiast dzieje się „pod maską”.

Niedawno gry pojawiły się w wybranych samochodach z Android Automotive.