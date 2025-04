Już nie musisz płacić. ChatGPT generuje obrazy w stylu Studia Ghibli za darmo

Nie trzeba było długo czekać, by zaawansowany generator obrazów w narzędziu ChatGPT stał się dostępny także dla niepłacących użytkowników. Wprawdzie ma swoje limity, ale to i tak wiadomość, która wiele osób ucieszy.

Darmowy ChatGPT otrzymuje zaawansowany generator obrazów

Świat zwariował na punkcie nowego narzędzia do generowania obrazów, które bazuje na modelu sztucznej inteligencji GPT-4o opracowanym przez OpenAI. Jego możliwości są całkiem spore, a największe emocje wzbudza to, jak dobrze udaje mu się imitować styl znany z animacji cenionego Studia Ghibli (twórców Księżniczki Mononoke, Mojego sąsiada Totoro czy też sekwencji w grach z cyklu Ni no Kuni).

I nic w tym zwariowaniu dziwnego, bo efekty są naprawdę wyśmienite. Rzecz w tym, że niewiele osób mogło się o tym przekonać osobiście, ponieważ z narzędzia skorzystać mogli wyłącznie abonenci planu ChatGPT Plus (a przynajmniej było tak przez większość czasu). Dobra wiadomość jest taka, że od 1 kwietnia (lub 31 marca – w zależności od lokalizacji) 2025 roku jest ono dostępne także dla użytkowników, którzy nie opłacają subskrypcji.

chatgpt image gen now rolled out to all free users! — Sam Altman (@sama) April 1, 2025

Obowiązują limity

Niepłacących użytkowników obowiązują jednak limity. Szczegóły na ten temat są niejasne, ale wcześniej dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, wskazywał na to, że w ciągu jednej doby będzie można wygenerować maksymalnie 3 obrazy. Możliwe, że będzie to ostatecznie rozluźnione, ale wygląda też na to, że nie da się wykonać wszystkich trzech bezpośrednio po sobie.

Działa to bowiem tak, że – po wygenerowaniu obrazu – próba powtórzenia tej operacji kończy się wyświetleniem stosownego komunikatu. Można w nim przeczytać, kiedy limit czasowy zostanie zresetowany, jak również znaleźć zachętę do wykupienia subskrypcji ChatGPT Plus, której częścią jest GPT-4o. Ten ostatni – w przeciwieństwie do bezpłatnego GPT-4o mini – obsługuje załączniki, co pozwala między innymi właśnie na przerabianie podesłanych zdjęć na styl Studia Ghibli.

Szersze udostępnienie tego narzędzia może pomóc narzędziu ChatGPT zyskać jeszcze większą popularność, a ta już teraz jest olbrzymia. OpenAI poinformowało, że aktualnie korzysta z niego 500 milionów użytkowników tygodniowo i 700 milionów użytkowników miesięcznie.