Gdzie Google wepchnie jeszcze AI? Oczywiście do Android Auto

Zastąpienie Asystenta Google AI spod znaku Gemini to kwestia czasu. Wygląda na to, że nowy wirtualny asystent giganta z Mountain View może wkrótce pojawić się w Waszym samochodzie.

Gemini w Android Auto

Ślady AI, opracowanego przez Google, wewnątrz aplikacji Android Auto odkrył zespół Android Authority. Chodzi konkretnie o Android Auto w wersji v12.8.143544. Jakie poszlaki zostawiła firma dla serwisu?

Przede wszystkim pojawiła się nowa ikonka z iskrą, która przypomina logo wirtualnego asystenta. Wygląd ikony został przedstawiony monochromatycznie, a dodatkowe informacje o gradiencie są przetrzymywane w innym pliku XML.

Pliki wskazujące, że Google zabrał się za rozwój Gemini w Android Auto (źródło: Android Authority)

Co ciekawe, integrację Gemini z Android Auto opisano w plikach za pomocą słowa „kitt”. Strzelam, że może być to swoisty easter egg – K.I.T.T to nazwa połączonego z Pontiaciem Trans Am z 1982 roku wysoce zaawansowanego komputera, który towarzyszył Michaelowi Knightowi w serialu „Nieustraszony”.

To nie wszystko. Android Authority namierzył także string „Start conversation”, który pasuje jak ulał do Gemini Live. Wewnątrz aplikacji pojawiła się także funkcja „GeminiLiveAssistantAction”, która powtarza się w jeszcze innym fragmencie kodu, więc trudno uznać całość za przypadek.

Kiedy Gemini trafi do Android Auto?

Trudno wskazać dobry moment na prezentację Gemini w Android Auto. Gdybym miał trochę podrwić z Google, powiedziałbym, że wirtualny asystent zostanie wdrożony wtedy, kiedy AA będzie stabilne i pozbawione błędów, czyli za kilka lat. W końcu dobrze by było, gdyby przed wprowadzeniem dużej funkcji oprogramowanie przestało być kojarzone z pojawiającymi się co kilka miesięcy uciążliwymi usterkami.

Odkładając jednak żarty na bok, oprócz przeszkody związanej z nieznaną datą premiery, warto wspomnieć, że funkcja Gemini Live ogranicza się do subskrybentów Gemini Advanced, czyli opłacających Google One AI Premium. Obecnie cena pakietu kosztuje 97,99 złotych miesięcznie.

Czy jesteśmy gotowi na tak duży wydatek, żeby poczuć się w swojej elektryczniej Skodzie jak David Hasselhoff? Poczekajmy do premiery AI na Android Auto i wtedy się przekonamy.