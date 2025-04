Jesteś klientem Plusa? W aplikacji iPlus znajdziesz teraz też kupony na zakupy

Operator Plus zapowiedział nową funkcję w aplikacji iPlus. Klienci będą mogli oszczędzać na zakupach i usługach dzięki różnorodnym ofertom z wielu kategorii. W jaki sposób będzie działać nowa opcja?

Klienci Plusa będą mogli oszczędzać na zakupach dzięki aplikacji

W marcu 2024 roku operator Plus udostępnił mocno przebudowaną aplikację, dzięki której klienci mogą zarządzać swoim kontem telefonicznym. Użytkownicy programu mają m.in. możliwość monitorowania stanu konta i płatności, zarządzania ofertami, zużyciem internetu czy dokupywania kolejnych usług. Teraz iPlus ma zyskać kolejne możliwości.

Operator rozpoczął współpracę z platformą benefitową Vasbox, dzięki czemu klienci otrzymają dostęp do rabatów i okazyjnych promocji. Łącznie do wyboru będzie ponad 150 ofert z kategorii, takich jak rozrywka, moda, zdrowie i dieta, styl życia, podróże i mobilność oraz uroda i biżuteria.

Nowy katalog zniżek zostanie zgromadzony w ramach sekcji „Łowca okazji”, gdzie klienci znajdą oferty różnych sklepów. Na ten moment opcja jeszcze nie działa. Nie ma też oficjalnej daty uruchomienia, jednak zapewne nowość ta pojawi się wraz z kolejną aktualizacją aplikacji.

Łowca okazji (źródło: Plus)

Kupony w iPlus. W jaki sposób można będzie z nich skorzystać?

Jeśli jeszcze nie masz iPlus, możesz pobrać tę aplikację zarówno z App Store na iOS, jak i ze sklepu Play na Androida. Aby móc skorzystać z oferowanych przez ten program funkcji, należy się zalogować.

Gdy nowa usługa stanie się już oficjalnie dostępna, użytkownicy będą mogli przeglądać oferty, przechodząc przez baner „Łowca okazji”. Po kliknięciu go zostanie wyświetlona lista obecnie dostępnych kuponów. Aby wykorzystać dany voucher, musisz go aktywować w aplikacji, a następnie skopiować lub przepisać kod promocyjny i wkleić do koszyka zakupowego w wybranym ze sklepów.

Wygląda na to, że nowość w iPlus ma być podobna do sekcji „Benefit Plus”, dostępnej od października 2024 roku w aplikacji Lidl Plus. Klienci popularnej sieci handlowej mogą przeglądać kupony, aktywować je i korzystać z okazji. Na ten moment znajdziecie tam m.in. zniżkę na paliwo na stacjach Shell, przejazdy Traficarem, noclegi i ubezpieczenia, a także dostęp do BookBeat przez 75 dni za darmo czy pakiet Start Polsat Box Go na 3 miesiące za darmo.