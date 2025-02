Mapy Google kończą 20 lat. Z tej okazji łapcie garść ciekawostek

Ależ ten czas leci. Mapy Google są z nami już 20 lat. Z tej okazji Google opublikowało ciekawostki, które mogą zainteresować nie tylko użytkowników tej niezwykle popularnej usługi.

Mapy Google kończą 20 lat, ale nie tylko ta liczba robi wrażenie

Można żyć bez Google Maps, ale jest to życie trudniejsze i mniej przyjemne, bo sporą jego część musimy poświęcić na szukanie interesujących nas miejsc. Oczywiście trochę żartuję, ale zarówno ja, jak i pewnie też wiele innych osób, nie wyobraża sobie funkcjonowania bez tej popularnej usługi i towarzyszących jej mobilnych aplikacji. Jasne, na rynku dostępne są alternatywne rozwiązania, ale żadne z nich nie zapewnia aż tak kompletnego zestawu funkcji i danych.

Mapy Google, bez których często nie wyobrażamy sobie dalszej wycieczki, zostały uruchomione na początku lutego 2005 roku. Oznacza to, że są z nami już 20 lat – przyznacie, że naprawdę sporo czasu. Przez te lata przeszły mnóstwo zmian i – co z pewnością nie spodobało się wielu producentom nawigacji – stały się dla wielu kierowców i nie tylko podstawową nawigacją.

Z okazji 20. urodzin firma z Mountain View zdecydowała się podzielić ciekawostkami na temat swojej niezwykle popularnej usługi. Otóż Mapy Google mogą pochwalić się imponującą liczbą 2 miliardów użytkowników. Ponadto mamy następujące statystyki:

1 bilion – liczba kilometrów wszystkich tras, w których użytkownicy otrzymywali wskazówki w 2024 roku w nawigacji Mapy Google,

250 milionów – tyle firm i miejsc jest zaznaczonych na Mapach. Gdyby ktoś chciał co godzinę odwiedzać po jednym z tych miejsc, zajęłoby mu to ponad 28500 lat (i to bez spania),

500 milionów – tylu użytkowników dodaje rocznie informacje do Google Maps, takie jak recenzje, zdjęcia, oceny czy informacje o utrudnieniach w ruchu. Jakby ustawić pionowy stok z 500 mln kartek papieru, miałoby wysokość 50 km,

100 milionów – liczba aktualizacji, które Google wprowadza w Mapach każdego dnia.

Mam jeszcze jedną ciekawostkę dla Was! Wiecie jak nazywa się ten ludzik służący do wybrania punktu, który chcemy zobaczyć w Google Street View? To Pegman i jest on ulubioną maskotką Google Maps. Co ciekawe, jego wygląd zmienia się w wybranych miejscach na świecie. Możecie to sprawdzić przykładowo wybierając się wirtualnie nad jezioro Loch Ness w Szkocji.

Mapy Google przydają się nawet w nowoczesnych samochodach, które mają fabryczną nawigację (fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Ulubione funkcje w Google Maps

Jako kierowca i miłośnik motoryzacji uwielbiam Mapy Google za funkcję nawigacji samochodowej. Wiosną, latem i jesienią korzystam również z aplikacji, aby wyznaczać nowe trasy rowerowe. To właśnie w Google Maps szukam dobrych restauracji w okolicy, gdy już zgłodnieję po rowerowej wycieczce i to one pozwalają mi dotrzeć do celu, gdy postanawiam na pieszo pozwiedzać miasto, w którym jestem pierwszy raz.

A jakie są Wasze ulubione funkcje? Podzielcie się nimi w komentarzach. Jeśli natomiast chcecie poznać 20 funkcji, które są ulubionymi Google, musicie wybrać się w to miejsce.