Jaką baterię ma iPhone 17, iPhone Air i iPhone 17 Pro (Max)? Niełatwo znaleźć taką informację

Apple nie ma w zwyczaju podawać informacji na temat pojemności akumulatorów w swoich smartfonach. Teraz musi to jednak robić, ale – oczywiście – robi to na swój sposób. Większość osób prawdopodobnie nie dokopie się do tych danych, dlatego postanowiliśmy to dla Was zrobić.

Jaką pojemność mają akumulatory w iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max?

Amerykanie nigdy nie eksponują pojemności akumulatorów w iPhone’ach, a jedynie informacje na temat czasu pracy w różnych scenariuszach użytkowania. Jaki jest tego powód – oficjalnie nie wiadomo. Przynajmniej jednym z nich może być jednak fakt, że smartfony Apple mają baterie ze znacznie mniejszą liczbą miliamperogodzin niż modele z Androidem i firma chce uniknąć porównywania cyferek, bowiem konkurencja najczęściej chwali się większymi liczbami.

Od 20 czerwca 2025 roku do smartfonów muszą być jednak dołączane etykiety energetyczne, zawierające m.in. informację o pojemności akumulatora. Apple, chcąc nie chcąc, również musi je publikować, aczkolwiek – jak zwykle – zrobiło to na swój własny sposób. Dane nie są bowiem widoczne na pierwszy rzut oka – trzeba się do nich „dokopać”.

Etykiety energetyczne iPhone’ów dostępne są w sekcji ze specyfikacją – na samiutkim dole. Aby poznać pojemność akumulatora, trzeba otworzyć każdą z osobna. Dopiero wówczas dowiemy się, że:

  • iPhone 17 (A3520) ma akumulator o pojemności 3692 mAh,
  • iPhone Air (A3517) ma akumulator o pojemności 3149 mAh,
  • iPhone 17 Pro (A3523) ma akumulator o pojemności 4252 mAh,
  • iPhone 17 Pro Max (A3526) ma akumulator o pojemności 5088 mAh.

Na karcie informacyjnej podawana jest też trwałość baterii na cykl:

  • iPhone 17 – 41 godzin,
  • iPhone Air – 40 godzin,
  • iPhone 17 Pro – 47 godzin,
  • iPhone 17 Pro Max – 53 godziny.
etykieta energetyczna apple iphone 17
etykieta energetyczna apple iphone air
etykieta energetyczna apple iphone 17 pro
etykieta energetyczna apple iphone 17 pro max
Etykieta energetyczna iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max (źródło: Apple)

Pojemność akumulatora w iPhone 16, iPhone 16 Plus i iPhone 16e

Na stronie Apple można znaleźć też etykiety energetyczne pozostałych iPhone’ów, dostępnych w sklepie producenta. Z podanych przez producenta danych wynika, że:

  • iPhone 16 (A3287) ma akumulator o pojemności 3561 mAh, a trwałość baterii na cykl to 37 godzin,
  • iPhone 16 Plus (A3290) ma akumulator o pojemności 4674 mAh, a trwałość baterii na cykl to 48 godzin,
  • iPhone 16e (A3409) ma akumulator o pojemności 4005 mAh, a trwałość baterii na cykl to 41 godzin.
etykieta energetyczna apple iphone 16
etykieta energetyczna apple iphone 16 plus
etykieta energetyczna apple iphone 16e
Etykieta energetyczna iPhone 16, iPhone 16 Plus i iPhone 16e (źródło: Apple)
