Jaką baterię ma iPhone 17, iPhone Air i iPhone 17 Pro (Max)? Niełatwo znaleźć taką informację

Apple nie ma w zwyczaju podawać informacji na temat pojemności akumulatorów w swoich smartfonach. Teraz musi to jednak robić, ale – oczywiście – robi to na swój sposób. Większość osób prawdopodobnie nie dokopie się do tych danych, dlatego postanowiliśmy to dla Was zrobić.

Jaką pojemność mają akumulatory w iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max?

Amerykanie nigdy nie eksponują pojemności akumulatorów w iPhone’ach, a jedynie informacje na temat czasu pracy w różnych scenariuszach użytkowania. Jaki jest tego powód – oficjalnie nie wiadomo. Przynajmniej jednym z nich może być jednak fakt, że smartfony Apple mają baterie ze znacznie mniejszą liczbą miliamperogodzin niż modele z Androidem i firma chce uniknąć porównywania cyferek, bowiem konkurencja najczęściej chwali się większymi liczbami.

Od 20 czerwca 2025 roku do smartfonów muszą być jednak dołączane etykiety energetyczne, zawierające m.in. informację o pojemności akumulatora. Apple, chcąc nie chcąc, również musi je publikować, aczkolwiek – jak zwykle – zrobiło to na swój własny sposób. Dane nie są bowiem widoczne na pierwszy rzut oka – trzeba się do nich „dokopać”.

Etykiety energetyczne iPhone’ów dostępne są w sekcji ze specyfikacją – na samiutkim dole. Aby poznać pojemność akumulatora, trzeba otworzyć każdą z osobna. Dopiero wówczas dowiemy się, że:

iPhone 17 (A3520) ma akumulator o pojemności 3692 mAh,

iPhone Air (A3517) ma akumulator o pojemności 3149 mAh,

iPhone 17 Pro (A3523) ma akumulator o pojemności 4252 mAh,

iPhone 17 Pro Max (A3526) ma akumulator o pojemności 5088 mAh.

Na karcie informacyjnej podawana jest też trwałość baterii na cykl:

iPhone 17 – 41 godzin,

iPhone Air – 40 godzin,

iPhone 17 Pro – 47 godzin,

iPhone 17 Pro Max – 53 godziny.

Etykieta energetyczna iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max (źródło: Apple)

Pojemność akumulatora w iPhone 16, iPhone 16 Plus i iPhone 16e

Na stronie Apple można znaleźć też etykiety energetyczne pozostałych iPhone’ów, dostępnych w sklepie producenta. Z podanych przez producenta danych wynika, że:

iPhone 16 (A3287) ma akumulator o pojemności 3561 mAh, a trwałość baterii na cykl to 37 godzin,

iPhone 16 Plus (A3290) ma akumulator o pojemności 4674 mAh, a trwałość baterii na cykl to 48 godzin,

iPhone 16e (A3409) ma akumulator o pojemności 4005 mAh, a trwałość baterii na cykl to 41 godzin.