Apple nigdy jeszcze nie miało się tak dobrze

Hossa firmy Apple trwa. Amerykański gigant ma za sobą kolejny rekordowy kwartał – z najlepszymi wynikami odnotowanymi przez usługi, największymi w historii przychodami oraz najlepszą sprzedażą iPhone’ów.

Apple zalicza (kolejny) rekordowy kwartał

Firma Apple opublikowała nowy raport, podsumowujący 1. kwartał roku fiskalnego 2026, a więc trzymiesięczny okres, zakończony 27 grudnia 2025 roku kalendarzowego. Wygenerowała w tym czasie przychody w wysokości 143,8 mld dolarów, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (a w tamtym czasie 1. kwartał roku fiskalnego 2025 również był rekordowy). Dyrektor generalny, Tim Cook, dodał ponadto, że jest to wynik znacznie powyżej oczekiwań.

Dość powiedzieć, że gigant z Cupertino nigdy w swojej historii nie zaliczył aż tak dobrego kwartału. Główną rolę odgrywają w tym wszystkim iPhone’y, które wygenerowały ponad 85 mld dolarów (o 23% więcej niż rok wcześniej). Niewątpliwie przyczyniły się do tego wyjątkowo udane Siedemnastki: zarówno podstawowy iPhone 17, jak i iPhone 17 Pro okazały się kawałami świetnej elektroniki.

Wśród urządzeń na plusie (ale już zdecydowanie mniejszym – można by wręcz powiedzieć, że symbolicznym) są również iPady. Z kolei komputery Mac oraz akcesoria ubieralne i domowe sprzedały się minimalnie gorzej niż w 1. kwartale 2025 roku fiskalnego.

Nie tylko iPhone’y. Usługi też rosną

Obok iPhone’ów, najważniejszym źródłem przychodów były usługi, które również zaliczyły rekordowy kwartał, przekraczając barierę 30 mld dolarów (o 14% więcej niż rok wcześniej).

Wyniki finansowe Apple za I kwartał 2026 roku fiskalnego (źródło: Apple)

Już wcześniej amerykański gigant zdradził, że 2025 rok był rekordowy dla usług Apple, w szczególności dla sklepu App Store oraz serwisów Apple TV, Apple Music i Apple Podcasts. Świetnie poradziły sobie również Apple News, Apple Arcade i Apple Fitness+, które jest już dostępne także w Polsce.

Firma Apple pochwaliła się również, że baza aktywnych urządzeń z jej logo przekroczyła już 2,5 miliarda sztuk, a wzrost zysku na akcję o 19% pozwolił także w tym kontekście ustanowić nowy rekord wszech czasów.