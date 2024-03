Nowe jabłka w sadzie. Są już polskie ceny laptopów Apple MacBook Air z chipem M3

Apple ogłosiło wprowadzenie do sprzedaży nowych MacBooków Air w wersji 13- i 15-calowej. Obie mają na pokładzie procesory M3, co oznacza przyrost mocy oraz jeszcze więcej możliwości.

MacBook Air z nowym chipem na pokładzie

Ten tydzień rozpoczyna się nową premierą Apple. Firma postanowiła wprowadzić do sprzedaży odświeżone laptopy MacBook Air. Ich główną zaletą jest chip M3, czyli kolejny dowód na to, że gigant z Cupertino w większości przypadków znakomicie radzi sobie po „rozwodzie” z Intelem i porzuceniu zależności wobec procesorów Intel Core.

Apple MacBook Air 2024 (źródło: Apple)

Ośmiordzeniowe układy Apple M3 charakteryzują się większą mocą od przedstawicieli poprzedniej generacji, co przejawia się także w większym potencjale przerobowym zintegrowanej, 8- lub 10-rdzeniowej sekcji graficznej. Ulepszenia dosięgnęły też silnika neuronowego z obsługą 16 rdzeni, jak i modułu łączności bezprzewodowej. Teoretycznie więc, Wi-Fi 6E może być teraz nawet dwa razy szybsze w porównaniu z poprzednimi MacBookami Air.

Apple chwali się, że do laptopa można podłączyć dwa monitory zewnętrzne, ale pod warunkiem, że pokrywa jest zamknięta. Jeśli jednym z ekranów miałby być wyświetlacz MacBooka, to zadziała on tylko w parze z jednym podpiętym monitorem. Wśród użytkowników starszych modeli Air można usłyszeć cichy chichot, ponieważ w starszych MacBookach z procesorami Intel nie było takiego ograniczenia. Laptopów można było z powodzeniem używać w konfiguracji: otwarty laptop + monitor + monitor.

Wizualnie, a także pod względem wyposażenia w porty, nie zmieniło się nic względem wersji z procesorem Apple M2. Mamy więc dwie wersje: 13- i 15-calową z wyświetlaczem Liquid Retina z jasnością do 500 nitów oraz baterią pozwalającą na nawet 18 godzin pracy. W obudowie znajdziemy port MagSafe i dwa gniazda Thunderbolt, a także gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Z przodu, w wycięciu w ekranie, znajduje się kamera 1080p, a zamontowane głośniki obsługują Dolby Atmos. Podświetlana klawiatura wyposażona jest w czytnik Touch ID.

Ceny i dostępność

Polski sklep Apple już przygotował strony z nowymi MacBookami Air. Można je zamawiać w cenach:

od 5999 złotych w wersji 13 cali,

od 6999 złotych w wersji 15 cali.

Dostawy rozpoczną się od 8 marca.

Dobrą wiadomością jest to, że MacBook Air 13 cali z układem M2 dostępny jest teraz w niższej cenie – od 4999 złotych.