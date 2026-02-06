Nowe hulajnogi Xiaomi zaraz dotrą do Europy. Dobra i zła wiadomość

Na dniach powinna odbyć się europejska premiera serii Xiaomi Electric Scooter 6. Najnowsze hulajnogi elektryczne zapowiadają się świetnie, ale lepsze specyfikacje mogą też odbić się na cenach.

Europejskie ceny Xiaomi Electric Scooter 6 – będzie drożej niż rok wcześniej?

W styczniu 2026 roku oficjalnie na globalnym rynku zadebiutowały hulajnogi elektryczne Xiaomi z serii Electric Scooter 6. Wygląda na to, że już za parę dni pojawią się również na Starym Kontynencie – to jest ta dobra wiadomość. Zła? Najnowsze doniesienia wskazują na to, że nowe pojazdy będą na start droższe o 50 euro (równowartość ~210 złotych) od swoich poprzedników.

To oznacza, że ich ceny będą przedstawiać się następująco:

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite – 329,99 euro (~1395 złotych),

Xiaomi Electric Scooter 6 – 399,99 euro (~1690 złotych),

Xiaomi Electric Scooter 6 Pro – 549,99 euro (~2325 złotych),

Xiaomi Electric Scooter 6 Max – 649,99 euro (~2745 złotych),

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra – 799,99 euro (~3380 złotych).

Dla pełnego porównania, ubiegłoroczna seria startowała z poziomu 2199 złotych za podstawowy model Xiaomi Electric Scooter 5 i dochodziła do 3199 złotych za Xiaomi Electric Scooter 5 Max. Z wariantami Lite i Ultra po raz ostatni mieliśmy do czynienia generację wcześniej – pierwszy kosztował 1499 złotych, drugi – 3199 złotych. Ostatecznie więc nastawiłbym się na wyższe ceny niż podane w nawiasach równowartości na liście powyżej.

7.4 Ocena

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra dojeżdża do rodziny

Być może wcale nie będziemy musieli długo czekać na rozwiązanie tej zagadki. Wygląda na to, że elektryczne hulajnogi Xiaomi z serii Electric Scooter 6 wjadą na europejski rynek już 10 lutego 2026 roku (poza modelem z dopiskiem Ultra, który dotrzeć ma z lekkim opóźnieniem).

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra (źródło: alaneesqatar.qa, Dealabs)

Zresztą jest to pierwszy raz, kiedy słyszymy o Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra. Najmocniejsza hulajnoga w rodzinie ma dzielić sporą część specyfikacji z siostrami (między innymi 12-calowe opony bezdętkowe i maksymalną prędkość 25 km/h), ale zaoferuje też mocniejszy silnik, większy zasięg i wyższą maksymalną ładowność. Szczegóły pozostają jednak nieznane. Mimo to rzućmy okiem na zaktualizowaną tabelkę porównawczą:

Elektryczne hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 6 – porównanie modeli: