hulajnoga xiaomi electric scooter 6 lite
Xiaomi Electric Scooter 6 Lite (źródło: Xiaomi)
Nowe hulajnogi Xiaomi zaraz dotrą do Europy. Dobra i zła wiadomość

Wojciech Kulik·
Nowe hulajnogi Xiaomi zaraz dotrą do Europy. Dobra i zła wiadomość

Na dniach powinna odbyć się europejska premiera serii Xiaomi Electric Scooter 6. Najnowsze hulajnogi elektryczne zapowiadają się świetnie, ale lepsze specyfikacje mogą też odbić się na cenach.

Europejskie ceny Xiaomi Electric Scooter 6 – będzie drożej niż rok wcześniej?

W styczniu 2026 roku oficjalnie na globalnym rynku zadebiutowały hulajnogi elektryczne Xiaomi z serii Electric Scooter 6. Wygląda na to, że już za parę dni pojawią się również na Starym Kontynencie – to jest ta dobra wiadomość. Zła? Najnowsze doniesienia wskazują na to, że nowe pojazdy będą na start droższe o 50 euro (równowartość ~210 złotych) od swoich poprzedników.

To oznacza, że ich ceny będą przedstawiać się następująco:

  • Xiaomi Electric Scooter 6 Lite – 329,99 euro (~1395 złotych),
  • Xiaomi Electric Scooter 6 – 399,99 euro (~1690 złotych),
  • Xiaomi Electric Scooter 6 Pro – 549,99 euro (~2325 złotych),
  • Xiaomi Electric Scooter 6 Max – 649,99 euro (~2745 złotych),
  • Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra – 799,99 euro (~3380 złotych).

Dla pełnego porównania, ubiegłoroczna seria startowała z poziomu 2199 złotych za podstawowy model Xiaomi Electric Scooter 5 i dochodziła do 3199 złotych za Xiaomi Electric Scooter 5 Max. Z wariantami Lite i Ultra po raz ostatni mieliśmy do czynienia generację wcześniej – pierwszy kosztował 1499 złotych, drugi – 3199 złotych. Ostatecznie więc nastawiłbym się na wyższe ceny niż podane w nawiasach równowartości na liście powyżej.

Być może wcale nie będziemy musieli długo czekać na rozwiązanie tej zagadki. Wygląda na to, że elektryczne hulajnogi Xiaomi z serii Electric Scooter 6 wjadą na europejski rynek już 10 lutego 2026 roku (poza modelem z dopiskiem Ultra, który dotrzeć ma z lekkim opóźnieniem).

hulajnoga xiaomi electric scooter 6 ultra
Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra (źródło: alaneesqatar.qa, Dealabs)

Zresztą jest to pierwszy raz, kiedy słyszymy o Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra. Najmocniejsza hulajnoga w rodzinie ma dzielić sporą część specyfikacji z siostrami (między innymi 12-calowe opony bezdętkowe i maksymalną prędkość 25 km/h), ale zaoferuje też mocniejszy silnik, większy zasięg i wyższą maksymalną ładowność. Szczegóły pozostają jednak nieznane. Mimo to rzućmy okiem na zaktualizowaną tabelkę porównawczą:

Elektryczne hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 6 – porównanie modeli:

Xiaomi Electric Scooter 6 LiteXiaomi Electric Scooter 6Xiaomi Electric Scooter 6 ProXiaomi Electric Scooter 6 MaxXiaomi Electric Scooter 6 Ultra
(nieoficjalna)
WyświetlaczTAK, kolorowyTAK, kolorowyTAK, kolorowyKolorowy TFT
3 calowy		Kolorowy TFT
3 calowy
Maksymalna prędkość25 km/h25 km/h25 km/h25 km/h25 km/h
Tryby jazdy– 6 km/h
– 15 km/h
– 25 km/h		– 6 km/h
– 15 km/h
– 25 km/h		– 6 km/h
– 15 km/h
– 25 km/h		– 6 km/h
– 15 km/h
– 25 km/h		– 6 km/h
– 15 km/h
– 25 km/h
Zasięg25 km45 km70 km70 km75 km
Maksymalna moc silnika500 W800 W1000 W1100 W1200 W
HamulceHamulec bębnowy przedni + EABS tylnyHamulec bębnowy przedni + EABS tylnyPrzedni hamulec tarczowy i tylny hamulec ręcznyHamulce tarczowePodwójne hamulce tarczowe
Akumulator216 Wh360 Wh468 Wh468 Wh585 Wh
Czas ładowania~8 godzin~8 godzin~9 godzin~9 godzin
lub
2 godziny 45 minut z użyciem Xiaomi Electric Scooter Fast Charger 2		3 godziny 30 minut z użyciem Xiaomi Electric Scooter Fast Charger 2
Opony10-calowe opony pneumatyczne12-calowe opony bezdętkowe12-calowe opony terenowe12-calowe opony bezdętkowe12-calowe opony bezdętkowe
OdpornośćIPX4IPX5IPX5IPX6IPX6
Zakres temperatur pracy-10℃–40℃-10℃–40℃-10℃–40℃-10℃–40℃-10℃–40℃
Maksymalne wzniesienie15%18%22%24%25%
Maksymalny udźwig100 kg120 kg120 kg130 kg140 kg
Wymiary po rozłożeniu1140x512x1264 mm1274x595x1292 mm1279x600x1277 mm1298×606,6×1297 mm?
Wymiary po złożeniu1140x512x555 mm1274x595x619 mm1279x600x610 mm1298×606,6×662 mm?
Waga hulajnogi~18,1 kg~26,3 kg~27,3 kg29,7 kg34 kg

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

