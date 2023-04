SkyShowtime ma nową promocję. Ile można zaoszczędzić?

Z okazji oficjalnego wejścia na polski rynek SkyShowtime przygotowało bardzo atrakcyjną promocję – 50% rabatu na subskrypcję na zawsze (pod warunkiem jej utrzymania). Ta oferta się jednak już skończyła, ale pojawiły się nowe. Ile dzięki nim można zaoszczędzić?

Pierwsza promocja SkyShowtime

Każdy duży serwis streamingowy przygotowuje jakąś promocję z okazji inauguracji działalności na nowym rynku. HBO Max oferowało 33% rabat na subskrypcję na zawsze (pod warunkiem utrzymania jej ciągłości), a Disney+ dwanaście miesięcy dostępu w cenie ośmiu. SkyShowtime się nie wyłamał i kusił na start podobną promocją jak HBO Max rok temu.

Podobną, ale jeszcze bardziej atrakcyjną, ponieważ pierwsi subskrybenci w ramach akcji na start otrzymali rabat w wysokości aż 50% na subskrypcję co miesiąc. Początkowo pojawił się komunikat, że zniżka ma być „na zawsze”, ale potem okazało się, że obowiązuje ona „tylko” do… 2101 roku. Część, prawdopodobnie duża, subskrybentów wtedy nie będzie już żyła, a i nie wiadomo, czy sama platforma wcześniej nie wyzionie ducha albo zostanie wchłonięta przez inną.

A takie przypadki się zdarzają – w tym tygodniu oficjalnie potwierdzono, że HBO Max zniknie z rynku, bowiem zastąpi je serwis o nazwie Max, w bibliotece którego znajdą się też treści z platformy Discovery+. Zostanie on uruchomiony w Stanach Zjednoczonych 23 maja 2023 maja, natomiast w Polsce zmiany dokonają się dopiero w 2024 roku.

Nowa promocja SkyShowtime

Wróćmy jednak do SkyShowtime, bo to on jest głównym bohaterem tego artykułu. Jak zostało wspomniane, osoby, które jako pierwsze zdecydowały się na wykupienie dostępu, otrzymały rabat 50% na subskrypcję, dzięki czemu (obecnie) płacą 12,49 złotych, zamiast 24,99 złotych. Niewykluczone (możliwe), że w przyszłości cena subskrypcji zostanie podniesiona, ale pierwsi subskrybenci zawsze będą o te 50% do przodu. No dobra, nie zawsze, „tylko” do 2101 roku ;)

Jeśli jednak nie zdecydowaliście się skorzystać z promocji SkyShowtime na start, to serwis przygotował kolejną ofertę, która być może Was skusi do zapoznania się z nim. Nowi subskrybenci mogą bowiem skorzystać z bezpłatnego, 7-dniowego okresu próbnego. W momencie startu platformy w Polsce nie było takiej możliwości.

Do tego pojawił się nowy rodzaj subskrypcji – roczny, który kosztuje 198,99 złotych (płatne z góry). Podobnie jak w przypadku Disney+, jest to 12 miesięcy w cenie 8, ale tutaj nie ma mowy o ograniczeniu czasowym tej oferty – wygląda ona na stałą, obok miesięcznej subskrypcji. Wykupując dostęp od razu na rok, średnio za miesiąc wyjdzie ~16,60 złotych, podczas gdy standardowo jeden miesiąc kosztuje 24,99 złotych. Oznacza to, że w Waszej kieszeni zostanie ponad 100 złotych – dokładniej 100,89 złotych.

To na pewno bardzo kusząca oferta. Już w regularnej cenie SkyShowtime jest jednym z najtańszych serwisów VOD w Polsce, a w ofercie rocznej – patrząc przez pryzmat ceny wraz z zawartością – bezkonkurencyjny. Konkurencja jednak nie śpi – HBO Max też oferuje dostęp na rok – za 234,99 złotych (średnio ~19,60 złotych za miesiąc), tak samo Disney+ – za 289,90 złotych (średnio ~24,20 złotych za miesiąc), podczas gdy standardowo miesiąc kosztuje odpowiednio 29,99 złotych i 28,99 złotych.