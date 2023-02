Jakie filmy i seriale są dostępne na SkyShowtime? Na jakich urządzeniach można oglądać?

SkyShowtime od 14 lutego 2023 roku jest oficjalnie dostępny w Polsce. Osoby, które zarejestrują się w serwisie do 28 marca 2023 roku, mogą otrzymać dożywotni rabat w wysokości 50% na subskrypcję. Aby jednak zdecydować się na to, trzeba wiedzieć, co można obejrzeć na tej platformie. Dowiecie się tego z niniejszego artykułu.

Wszystkie filmy dostępne na SkyShowtime – pełna lista

40 lat minęło

40-letni prawiczek

’71

8 Mila

12 małp

13 Godzin: Tajna Misja W Benghazi

21 gramów

47 Roninów

Action Point: Park rozrywki

Adam i jego klony

Admission

Adventureland

Agent i pół

Albert

Alfie

Ambulans

American Beauty

American Pie 2

American Pie: Bractwo Beta

American Pie: Wakacje

American Pie: Wesele

American Pie: Zjazd absolwentów

Amerykański Żigolak

Anchorman 2: The Legend Continues

Angielski pacjent

Angus, stringi i przytulanki

Anna Karenina

Apollo 13

As w rękawie

As w rękawie 2: Bal zabójców

Atak na posterunek

A.I. Sztuczna inteligencja

Ave, Cezar!

Azyl

Aż poleje się krew

Babe – świnka z klasą

Babe: świnka w mieście

Barbie: Gwiezdna przygoda

Barbie: Rockowa księżniczka

Barbie: Tajne agentki

Battleship: Bitwa o Ziemię

Baywatch. Słoneczny patrol

Beavis i Butt-Head zaliczają Amerykę

Beethoven

Beethoven 2

Beethoven 6 – Wielka ucieczka

Beethoven na tropie skarbu

Beethoven. Świąteczna przygoda

Bękarty wojny

Białe Boże Narodzenie

Big Lebowski

Blackfish

Blok 99

Boyhood

Buena Vista Social Club: Adios

Bumblebee

Buntownik z wyboru

By the Sea

Być jak John Malkovich

Było sobie kłamstwo

Całkiem zabawna historia

Candyman

Cast Away – Poza Światem

Cena odwagi

Ciekawski George

Ciekawski George: Wszyscy za małpą

Ciekawski George 3: Powrót do dżungli

Ciekawski George: Małpiszon i Gwiazdka

Ciemniejsza strona Greya

Chicago

Chłopaki też płaczą

Chłód w lipcu

Cienista dolina

Cloverfield Lane 10

Conor McGregor: Zły chłopiec

Crimson Peak. Wzgórze krwi

Czarny telefon

Czarna magia

The Visitor

Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii

Czas na miłość

Czas mroku

Czas patriotów

Człowiek o żelaznych pięściach

Człowiek Tai Chi

Człowiek z blizną

Czterej bracia

Death Race: Wyścig śmierci

Death Race 2

Death Race 3 – Wyścig śmierci 3: Piekło

Definitely, Maybe

Detektyw Xander na tropie

Diabelska plansza Ouija

Dirty Dancing 2

Dług

Długi wrześniowy weekend

Do szaleństwa

Dom

Doom

Downton Abbey: Nowa epoka

Dracula 2000

Dracula II: Odrodzenie

Dracula: Historia nieznana

Dragnet

Dragon Nest: Wojownicy Świtu

Dreamgirls

Droga do przebaczenia

Droga do szczęścia

Droga śmierci

Druhny

Drużba

Duma i uprzedzenie

Dyktator

Dziedzictwo Bourne’a

Dzielny Despero

Dzień dobry TV

Dziewczyna moich koszmarów

Dziewczyna z ekstraklasy

Dziewczyna z portretu

E.T.

Eagle Eye

Effie Gray

Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami

Elizabeth

Elizabeth: Złoty wiek

Escobar: Historia nieznana

Eskorta porucznika

Eurotrip

Evan Wszechmogący

Everest

Ex machina

Farciarz Gilmore

Fatalne zauroczenie

Film o pszczołach

Flintstonowie

Flintstonowie: Niech żyje Rock Vegas!

Footloose

Forrest Gump

Frank & Lola

Friday Night Lights

Frost/Nixon

Funny People

G.I. Joe: Odwet

G.I. Joe: The Rise of Cobra

Get on Up

Gdzie jesteś, Amando?

Ghost in the Shell

Gladiator

Gliniarz w przedszkolu

Gliniarz z Beverly Hills

Gliniarz z Beverly Hills II

Gliniarz z Beverly Hills III

Godzinki

Godziny

Góra Dantego

Gra

Grease

Grease: Na żywo

Green Zone

Grinch: Świąt nie będzie

Gru, Dru i Minionki

Gruby i chudszy

Gwiazdorskie życie

Gwiezdny pył

Haker

Hanging Sun

Hannibal

Hazardzista

Hellboy: Złota armia

Hellraiser: Droga do piekła

Hellraiser V: Wrota piekieł

Hej, Arnold! Przygoda w dżungli

Hitting the Apex

Holiday

Hot Fuzz – Ostre psy

Hot Rod

Hugo i jego wynalazek

Hulk

I Do… Until I Don’t

Idol z piekła rodem

Imperium

Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki

Indiana Jones i ostatnia krucjata

Indiana Jones i Poszukiwacze zaginionej Arki

Indiana Jones i Świątynia Zagłady

Ingrid wyrusza na zachód

Ja, ty i on

Jack Reacher: Jednym strzałem

Jack Reacher: Nigdy Nie Wracaj

Jack Ryan: Teoria chaosu

Jackass 2.5

Jackass 3D

Jackass 3.5

Jackass: Bezwstydny dziadek

Jackass: Bezwstydny dziadek 0,5

Jackass: Świry w akcji

Jackass: Świry w akcji 2

Jaja w tropikach

Jak stracić chłopaka w 10 dni

Jak ukraść księżyc

Jak wytresować smoka

Jak wytresować smoka 2

Jako w piekle, tak i na Ziemi

Jane Eyre

Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej

Jarhead 2: W polu ognia

Jarhead 3: Oblężenie

Jason Bourne

Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm

Jay i Cichy Bob kontratakują

Jeff wraca do domu

Jerry and Marge Go Large

Jeszcze dłuższe zaręczyny

Jęk Czarnego Węża

Jeździec bez głowy

Joe Black

Johnny English: Reaktywacja

Jurassic World

Jurassic World: Dominion

Justin Bieber: Never Say Never

K-9

Kacper

Kandydat

Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film

Kiksy

King Kong

Klątwa laleczki Chucky

Klub winowajców

Klucz do koszmaru

Kłamca, kłamca

Kobieta Na Skraju Dojrzałości

Kochanice króla

Kolacja dla palantów

Kolekcjoner

Kontrabanda

Kosmiczna załoga

Kot

Kot W Butach

Kozaczki z pieprzykiem

Krampus. Duch Świąt

Krokodyl Dundee

Krokodyl Dundee II

Kroniki Spiderwick

Król przemytu

Król Skorpion

Król Skorpion 2: Narodziny wojownika

Król Skorpion 3: Odkupienie

Król Skorpion 4: Utracony tron

Królewna Śnieżka i Łowca

Królewskie wakacje

Krucjata Bourne’a

Krudowie

Krzyk

Krzyk 2

Krzyk 3

Książę Egiptu

Książę w Nowym Jorku

Kto ją zabił?

Kult laleczki Chucky

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

Kung Fu Panda 3

Kurt Cobain: Życie bez cenzury

Lady Bird

Laleczka Chucky: Następne pokolenie

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life

Lara Croft: Tomb Raider

Laski na gigancie

Lato w lutym

Legenda telewizji

Legends of the Hidden Temple

Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń

Les Miserables: Nędznicy

Lęk pierwotny

Liga Potworów

Lot

Lot 93

Lot z przygodami

Love Story

Lucky (2019)

Lucy

Ludzkie dzieci

Łowca i Królowa Lodu

Madagaskar

Madagaskar 2

Madagaskar 3

Mali agenci

Mali agenci 2: Wyspa marzeń

Mali agenci 3D: Trójwymiarowy odjazd

Mama

Mama i ja

Mamma Mia!

Marlon Brando o sobie

Marzyciel

Manny

Masakra w Monachium 1972

McLaren

Mecz ostatniej szansy

Megamocny

Meru

Miasto duchów

Mięso

Miliony Brewstera

Mina

Minionki

Minionki rozrabiają

Minionki: Wejście Gru

Między słowami

Miss Saigon: 25th Anniversary Performance

Mission: Impossible

Mission: Impossible – Ghost Protocol

Mission: Impossible – Rogue Nation

Mission: Impossible II

Mission: Impossible III

Młodzi dorośli

Monster High: 13 życzeń

Monster High: Upiorne połączenie

Monster Trucks

Mother!

Mów mi wampir

Mrówka Z

Muhammad Ali. Legenda

Mumia 1999/2017

Mumia powraca

Mumia: Grobowiec cesarza smoka

Mustang z Dzikiej Doliny

Na pokuszenie

Na przedmieściach

Nacho Libre

Nadchodzi Polly

Naga broń 2 & 1/2: Kto obroni prezydenta

Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga

Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego

Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj

Napoleon Dynamite

Narodziny legendy

Nauka jazdy

Niania

Nicky Spoko

Nić widmo

Nie ma jak u siostry

Niebezpieczny umysł

Niepamięć

Niepokój

Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka

Nieustraszeni bracia Grimm

Niewygodna prawda 2

Niezłomny

Niezwykły dzień panny Pettigrew

Noc oczyszczenia

Noc Oczyszczenia: Anarchia

Noc oczyszczenia: Czas wyboru

Norbit

Nostalgia anioła

Notting Hill

Od zmierzchu do świtu

Odlotowa przygoda

Oficer i dżentelmen

Ognisty podmuch

Ojciec chrzestny

Ojciec chrzestny, część II

Okrucieństwo nie do przyjęcia

Old School: Niezaliczona

Operacja Overlord

Ostatni Smok 4: Bitwa o Ogień Smoczego Serca

Ostatni Władca Wiatru

Ostrożnie, pożądanie

Oszukana

Ouija: Narodziny zła

Pan Peabody i Sherman

Pan Wilk i spółka. The Bad Guys

Państwo młodzi: Chuck i Larry

Para na życie

Park Jurajski

Park Jurajski III

Paranormal Activity 2

Paranormal Activity 3

Paranormal Activity 4

Paranormal Activity: Inny wymiar

Paranormal Activity: Naznaczeni

Paul

Pełzaki szaleją

Pełzaki w Paryżu

Pełzaki: Gdzie jest bobas?

Pechowcy

Pewien zwariowany rejs

Piątek 13-go

Piątek 13-go II

Piekielna machina

Pierwsza piątka

Pierwszy śnieg

Pięćdziesiąt twarzy Greya

Piękny Umysł

Pilgrimage

Piłki z jajami

Pingwiny z Madagaskaru

Pitch Black

Pitch Perfect

Pitch Perfect 2

Pitch Perfect 3

Plan B

Płoty

Podpalaczka

Podwójne zagrożenie

Podziemie: Historia Juliana Assange’a

Pokuta

Policjanci z Miami

Polowanie na Czerwony Październik

Pomniejszenie

Potwory Kontra Obcy

Powiernik królowej

Powrót do Christmas Creek

Powrót do przyszłości

Powrót do przyszłości II

Powrót do przyszłości III

Poznaj moich rodziców

Poznaj Mojego Tatę

Poznaj naszą rodzinkę

Prawdziwe damy

Prawdziwe męstwo

Przetrwać Święta

Psi Patrol: lot na ratunek

Psi patrol: Kosmopieski

Psi patrol: Na miejsca! Gotów! Ratuj!

Prawdziwa jazda

Prawdziwa jazda 2

Prawie święta

Projekt Almanach: Witajcie we wczoraj

Projekt: Monster

Przygody psa Balto

Przylądek strachu

Psychoza 1960/1998

Pulp Fiction

Raj dla par

Rango

Raport Mniejszości

Ray

Ray Donovan: The Movie

Realive

Robin Hood

Ronaldo

R.I.P.D. Agenci z zaświatów

Rings

Rodzina Addamsów (1991)

Rodzina Adamsów 2

Rodzina Od Zaraz

Rufus 2

Rybki z ferajny

Safe House

Sala strachu

Savages: Ponad bezprawiem

Sąsiedzi

Sąsiedzi 2

Scott Pilgrim kontra świat

Secret Headquarters

Sekretne życie zwierzaków domowych

Senna

Sens życia według Monty Pythona

Serenity

Sex Story

Siódmy syn

Sin City: Miasto grzechu

Sin Nombre

Sing

Shaft

Sherpa

Shrek Forever

Siostry

Skok przez płot

Słodkie zmartwienia

Smętarz dla zwierzaków

Snowtime!

Solista

Spisek w Boże Narodzenie

Split (Podzielony)

Spongebob: na suchym lądzie

SpongeBob Kanciastoporty

Sprawa honoru

Sprzymierzeni

Stan zagrożenia

Star Trek 1979/2009

Star Trek: Nemesis

Star Trek: Pierwszy kontakt

Star Trek: Pokolenia

Star Trek: Rebelia

Star Trek: W nieznane

Star Trek II: Gniew Khana

Star Trek III: W poszukiwaniu Spocka

Star Trek IV: Powrót na Ziemię

Star Trek V: Ostatnia granica

Star Trek VI: Wojna o pokój

Starsky i Hutch

Stary, kocham cię

Steve Jobs

Steve Jobs: Człowiek-maszyna

Straight Outta Compton

Straszny film

Straszny film 2

Straszny film 3

Strażnicy marzeń

Strzelec

Sufrażystka

Suma wszystkich strachów

Super 8

Szalona noc 2011/2015

Szczęki

Szczęki 2

Szczęki 3

Szczęki 4 – Zemsta

Szczęśliwe święta

Szeregowiec Ryan

Szkolna zaraza

Szkoła rocka

Szkoła życia

Sztanga i cash

Szwindel (2013)

Szybcy i wściekli

Szybcy i wściekli 5

Szybcy i wściekli 6

Szybki jak błyskawica

Śmieć

Śmierć nadejdzie dziś

Śniadanie u Tiffany’ego

Świat Wayne’a

Świat Wayne’a 2

Świt żywych trupów

Tajemnica Brokeback Mountain

Tata kontra tata

Tata kontra tata 2

Ted

Ted 2

Ten Thousand Saints

Teoria wszystkiego

Terminal

Terminator Genisys

The Boy

The Boy Next Door

The Break-Up

The Child in the Box: Kto zabił Ursulę Heremann

The Free Man

The Ring

The Visitor

Tiny Christmas (Święta w pomniejszeniu)

To już jest koniec

To skomplikowane

To nie jest kraj dla starych ludzi

Top Gun

Top Gun: Maverick

Tower Heist: Zemsta cieciów

Tożsamość Bourne’a

Trainspotting

Transformers

Transformers 3

Transformers: Ostatni rycerz

Transformers: Wiek Zagłady

Transformers: Zemsta upadłych

Trener

Trofeum

Trolle

Truman Show

Turbo

Turks & Caicos

Turtle Power: A History of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Twister

Ucieczka z Los Angeles

Uciekaj!

Ultimatum Bourne’a

Upiór w operze

Urodzony 4 lipca

Utalentowany pan Ripley

Utracone taśmy Czarnobyla

Uważaj, kochanie

Uwierz w ducha

Van Helsing

Vanilla Sky

W chmurach

W ciemność. Star Trek

W cieniu jupiterów

W imię ojca

W sieci pająka

Wakacje Jasia Fasoli

Wallace i Gromit: Klątwa królika

Wanderlust

Wanted – Ścigani

Warcraft: Początek

Watchmen: Strażnicy

Wbrew regułom

Whiskey Tango Foxtrot

Wielki mur

Wielki harmider w Święta

Wierny ogrodnik

Wigilijny show

Wiking

Windykatorzy

Witajcie u mnie

Wizyta

Władcy umysłów

Włoska robota 1969/2003

World Trade Center

Wodny świat

Wojna Charliego Wilsona

Wojna światów

Wojownicze Żółwie Ninja

Wojownicze Żółwie Ninja: Wyjście Z Cienia

World War Z

Wpadka

Wredne dziewczyny

Wredne dziewczyny 2

Wrogowie publiczni

Wróg u bram

Wróżkowie chrzestni: Rajskie tarapaty

Wróżkowie chrzestni: Timmy ratuje święta

Wschodnie obietnice

Wstrząsy

Wszystko stracone

Wykolejona

Wyrolowani

Wyśpiewać marzenia

Wzgórze nadziei

xXx: Reaktywacja

Za szybcy, za wściekli

Zaginiony świat: Jurassic Park

Zakładnik

Zakochany Szekspir

Zamiana ciał

Zapach kobiety

Zielona mila

Ziemia: Niezwykły dzień z życia planety

Ziemia żywych trupów

Złap mnie, jeśli potrafisz

Złodziej tożsamości

Złodziej w hotelu (1955)

Zły Mikołaj

Zmowa pierwszych żon

Zombillenium

Zoolander 2

Zwierzęta nocy

Wszystkie filmy na SkyShowtime znajdziecie na tej stronie.

Wszystkie seriale dostępne na SkyShowtime – pełna lista

1883

1923

A Friend of the Family

Abby Hatcher

Agenci NCIS

Akademia wampirów

All The Sins

Amerykański żigolak (2022)

Awatar: Legenda Aanga

Bates Motel

Battlestar Galactica

Battlestar Galactica: miniserial

Bąbelkowy świat gupików

Bella i Bulldogi

Below Deck Mediterranean

Below Deck Sailing Yacht

Biała sława

Big Time Rush

Billions

Blaze i mega maszyny

Blocco 181

Burmistrz Kingstown

Californication

Catfish UK

Chicago Fire

Chicago P.D.

CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas

Czy boisz się ciemności?

Dark Horses: Italy’s World Cup Triumph

Deadwood

Deer Squad

DEXTER

Dom grozy

Dora poznaje świat

Downtown Abbey

Drama Club

Drunk History: Pół Litra Historii

Drunk History: UK

Duży Nate

Dzieciaki do wynajęcia

Elementary

Escape to the Chateau

Ex na plaży

Ex na plaży Polska

Fat Actress

Frasier

Free for All

Funny Woman

Game Shakers

Gangi Londynu

Geordie Shore

Goldie i starszaki

Grimm

Grzmotomocni

Halo

HAPPYISH

Harmidom

Hawaii 5.0

Herosi

iCarly

iCarly (2021)

Indeks strachu

Jeden strzał: Fabryka piłkarzy

Jeszcze jeden imigrant

Kamp Koral: nastoletnie lata Spongeboba

Katarzyna Wielka

Kłamstwa na sprzedaż

Księga czarownic

Kuchciwróżki

Kucyk

Kukułki z Midwich

Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości

Libby are You Home Yet?

Magicy

Magnum

Magnum: Detektyw z Hawajów

Modne życie w Chelsea

Mother Teresa: For The Love of God?

Nicky, Ricky, Dicky i Dawn

Niebezpieczny Henryk

Niebezpieczny oddział

Okręt

Patrick Melrose

Patryk Rozgwiazda Show

Pełzaki

Piekaczki

Pierwsza Dama

Pingwiny z Madagaskaru

Pitch Perfect: Bumper In Berlin

Pocztowa Góra

Pogrzeb psa

Powstanie

Pozwól mi wejść

Prawo i porządek

Prawo i porządek: sekcja specjalna

Prezydent z kreskówki

Psi patrol

Rafcio Śrubka

Ray Donovan

Raymond Blanc: How to Cook Well

Rekiny Steve’a Backshalla

Riviera

Romans

Rycerka Nella

Santiago z mórz

Seal Team

Shimmer i Shine

Souls

SpongeBob Kanciastoporty

Sprawa idealna

Spyders

Stacja Berlin

Star Trek Prodigy

Star Trek: Następne pokolenie

Star Trek: Strange New Worlds

Sunny Pogodna

Super Pumped: Bitwa o Uber

Superstore

Supreme Team

SyMed

Szpital New Amsterdam

Teen Mom UK

The Astronauts

The Barbarian and the Troll

The Best Man: The Final Chapters

The Calling (2022)

The Casagrandes

The Hollow Crown

The Offer

Top Wing Ptasia Akademia

Tulsa King

Twin Peaks

Tyler Perry’s Young Dylan

Ucieczka z Dannemory

Umrzeć ze śmiechu

Uśpiona komórka

Victoria znaczy zwycięstwo

Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy

Wojownicze żółwie ninja (2012)

Wróżkowie chrzestni

Wróżkowie chrzestni: jeszcze dziwniejsi

Yellowstone

Zabójcze pary

Żona idealna

Wszystkie seriale na SkyShowtime znajdziecie na tej stronie.

Na jakich urządzeniach można oglądać filmy i seriale ze SkyShowtime?

Aby komfortowo oglądać filmy i seriale ze SkyShowtime, należy mieć połączenie internetowe, zapewniające transfer danych z prędkością minimum 5,5 Mbit/s. Jednocześnie można oglądać wideo na trzech urządzeniach. Jest też możliwość stworzenia specjalnego profilu dla dziecka poniżej 12. roku życia.

Aplikację SkyShowtime można pobrać z App Store i sklepu Google Play oraz na telewizory LG i Samsung (bezpośrednio z ich poziomu). Ponadto z serwisu można korzystać przez stronę internetową https://www.skyshowtime.com/pl.