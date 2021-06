Z tych wszystkich niewydanych smartfonów LG tylko dwóch naprawdę żal

Pomimo pojawienia się licznych doniesień o planach wycofania się z segmentu smartfonów, LG zrobiło to w najmniej spodziewanym momencie. W drodze była porcja nowych modeli, jednak naprawdę można żałować niewydania tylko dwóch z nich.

Przez lata było bardzo źle, ale w końcu mogło być lepiej. Niestety, nie będzie

Dział mobilny południowokoreańskiego giganta przez wiele lat generował ogromne straty, a mimo to utrzymywano go przy życiu, ciągle wierząc, że w końcu jego sytuacja się poprawi. To jednak nigdy nie nastąpiło i nie nastąpi, ponieważ na początku kwietnia oficjalnie zapowiedziano wycofanie się z segmentu smartfonów.

Mimo że wcześniej pojawiło się wiele nieoficjalnych doniesień, które to sugerowały, polski oddział producenta swego czasu stanowczo im zaprzeczył. Z perspektywy czasu możemy się tylko domyślać, czy z premedytacją to ukrył, ponieważ to wyjątkowo wrażliwa informacja, czy po prostu nie wiedział o zamiarach centrali, co teoretycznie też jest możliwe.

Wycofanie się z segmentu smartfonów nastąpiło jednak mimo wszystko w najmniej spodziewanym momencie, bo chwilę wcześniej wprowadzono na rynek modele Velvet oraz Wing, a do tego zapowiedziano wyjątkowo innowacyjny Rollable.

LG Wing (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Ten ostatni szczególnie trudno odżałować, ponieważ mógł to być pierwszy, dostępny na rynku smartfon z rozwijanym ekranem – Oppo bowiem zapowiedziało, że nie planuje sprzedawać swojego Oppo X 2021. Podobnie trudno pogodzić się z anulowaniem modelu Velvet 2 Pro, gdyż miała to być pozycja z najwyższej półki, choć z dość kontrowersyjnym rozwiązaniem na pokładzie.

LG było gotowe wprowadzić na rynek kilka nowych smartfonów

Okazuje się, że w drodze były też inne smartfony. Evan Blass odnalazł w Konsoli Google Play informacje na temat modeli Stylo 7 oraz LG K35 i K33. Ich specyfikacja nie miała jednak być szczególnie wyśrubowana.

Pierwszy z ww. smartfonów wyróżniałby się przede wszystkim rysikiem, bo pozostała specyfikacja miała obejmować m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 662, wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli i 4 GB RAM. Pozostałe dwa planowano zaś wyposażyć w ekrany HD+ 1600×720 pikseli, układy MediaTek Helio P35 i 3 GB RAM. Cała trójka po wyjęciu z pudełka pracowałaby pod kontrolą systemu Android 11.







Od lewej: LG Velvet 2 Pro, LG Stylo 7, LG K35 i LG K33 (źródło: Evan Blass)

To już kolejne informacje o niezrealizowanych planach wydawniczych LG. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne, aczkolwiek kiedyś w końcu prawdopodobnie się skończą i wtedy już na dobre zapomnimy, że ta marka kiedyś produkowała smartfony.