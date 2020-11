Zachwycił cię rozwijany smartfon Oppo X 2021? Nie mamy dobrych wieści…

W ubiegłym tygodniu Oppo zachwyciło prezentacją Oppo X 2021, czyli niezwykłego smartfona z rozwijanym ekranem. Okazuje się jednak, że producent nie jest w stanie wprowadzić go na rynek w najbliższej przyszłości, o ile w ogóle mu się to uda zrobić.

Rozwijany smartfon przyszłości Oppo X 2021 szybko nie pojawi się na rynku – o ile w ogóle

Oppo X 2021 co prawda nie jest pierwszym, pokazanym publicznie rozwijanym smartfonem, bo przed Oppo podobną konstrukcją pochwaliło się TCL, ale spotkał się ze znacznie większym zainteresowaniem niż ten od TCL.

W jednym i drugim przypadku zobaczyliśmy jednak jedynie prototypowe urządzenia, bo ani TCL, ani Oppo w momencie ich publicznej prezentacji nie zadeklarowali, że wprowadzą rozwijany smartfon do sprzedaży.

Wydawało się, że Oppo jest temu bliższe, lecz okazuje się, że nasze nadzieje były płonne. Producent przekazał serwisowi Android Authority informację, że nie ma w planach wprowadzać do sprzedaży rozwijanego smartfona Oppo X 2021, przynajmniej w najbliższej przyszłości.

Oppo dodało też, że „komercjalizacja wymaga badania rynku i uzasadnienia biznesowego, i to może zająć trochę czasu”, a także, że konstrukcja ta „posłuży jako przewodnik dla transformacji i ewolucji form przyszłych produktów”.

Oppo X 2021 to jedynie koncept

Oppo zdecydowanie rozbudziło wyobraźnię i pobudziło apetyt wielu fanów nowych technologii, pokazując swój rozwijany smartfon. Problem w tym, że jest to jedynie wizja kierunku, w którym może pójść forma tego typu urządzenia i daleko jej od debiutu na rynku.

Co prawda producent w momencie prezentowania Oppo X 2021 nie zadeklarował, że w najbliższej przyszłości wprowadzi go do sprzedaży, ale w nazwie jest „2021”, co może sugerować rynkowy debiut już w przyszłym roku – a to, jak wynika z informacji przekazanych przez Oppo, raczej nie nastąpi.

Producenci często jednak prezentują nowe rozwiązania na długo zanim trafią one do przeznaczonych do sprzedaży urządzeń. W przyszłym roku podobnym ma się pochwalić LG – mówiło się, że może to zrobić w marcu, ale ostatnio pojawiły się informacje, że prezentacja zostanie przesunięta na późniejszy termin przez problemy natury technicznej.

Skoro jednak Oppo X 2021 okazał się jedynie koncepcją, to prawdopodobnie podobnie będzie z rozwijanym smartfonem LG. No chyba, że Koreańczycy posiadają znacznie bardziej zaawansowaną technologię i są gotowi wprowadzić taki sprzęt na rynek. Wtedy Oppo pozostanie jedynie… się wstydzić.

Te artykuły mogą Cię zainteresować: